અમરેલી જિલ્લા ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ અને બિલ્ડરનો પુત્ર લાપતા, વ્યાજખોરોના ત્રાસથી વીડિયો અને નોટ બનાવી ગુમ

ગોધરા નીટ (NEET) કાંડના મુખ્ય આરોપી દીક્ષિત પટેલ સહિત કુલ 16 જેટલા વ્યક્તિઓ પાસેથી તેણે આશરે ₹11 કરોડ 25 લાખ વ્યાજે લીધા હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 3, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિ-બિલ્ડર સુરેશભાઈ પાનસુરીયાના પુત્ર રવિ પાનસુરીયા વ્યાજખોરોના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળીને 31 ડિસેમ્બરની રાતથી ગુમ થતા સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. રવિએ સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયો વાયરલ કરી અને એક નોટ લખીને પઠાણી ઉઘરાણી કરતા વ્યાજખોરોનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

​ગોધરા નીટકાંડના આરોપી સહિત 15 વ્યાજખોરો સામે આક્ષેપ

​રવિ પાનસુરીયાએ પોલીસ અરજીમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. જેમાં ગોધરા નીટ (NEET) કાંડના મુખ્ય આરોપી દીક્ષિત પટેલ સહિત કુલ 16 જેટલા વ્યક્તિઓ પાસેથી તેણે આશરે ₹11 કરોડ 25 લાખ વ્યાજે લીધા હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

રવિના જણાવ્યા મુજબ

​ચૂકવેલી રકમ: અત્યાર સુધી ₹3 કરોડ 38 લાખ RTGS થી ચૂકવ્યા છે અને ₹4 કરોડ 90 લાખની મિલકત પણ આપી દીધી છે.

​બાકી રકમ સામે પઠાણી ઉઘરાણી: આશરે ₹2.97 કરોડ જેવી રકમ બાકી હોવા છતાં, વ્યાજખોરો દ્વારા ₹15 કરોડની પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવી રહી હતી.

​CCTV ફૂટેજ અને સોશિયલ મીડિયા વીડિયો

​31 ડિસેમ્બરની રાત્રે રવિ પોતાના ઘરેથી હાથમાં મોબાઈલ લઈને નીકળતો CCTVમાં કેદ થયો છે. ગુમ થતા પહેલા તેણે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ કર્યો હતો, જેમાં તેણે પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી. આ વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં જોરશોરથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

​પોલીસ તપાસ અને પરિવારની સ્થિતિ જોઈ તો જિલ્લા ભાજપના જ હોદ્દેદારનો પુત્ર લાપતા થતા અને વ્યાજખોરોના નામ સામે આવતા રાજકીય આલમમાં પણ ગરમાવો આવી ગયો છે.

​પોલીસ કાર્યવાહી અંગે સાવરકુંડલા પોલીસ મથકમાં આ મામલે લેખિત અરજી આપવામાં આવી છે. પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી રવિ પાનસુરીયાની શોધખોળ અને વ્યાજખોરો વિરુદ્ધ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

​એક તરફ પુત્ર ગુમ થતા પરિવાર ચિંતાતુર છે, તો બીજી તરફ વ્યાજખોરોના ત્રાસને કારણે પરિવાર હતપ્રભ થઈ ગયો છે.

ડિપ્રેશનમાં હતો રવિ પાનસુરીયા

છેલ્લા કેટલાક સમયથી રવિ ખૂબ ઉદાસ રહેતો હતો અને સતત આ વ્યાજખોરોના દબાણના કારણે ચિંતાતુર રહેતો હોય ડિપ્રેશનમાં હતો. 31 ડિસેમ્બરે રવિ પોતાના ઘરે રાત્રે કહ્યા વગર જતો રહ્યો છે જે અંગે સીસીટીવી કૂટેજ પણ સામે આવ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર પછી રવિની કોઈ ભાળ નથી, જેથી તેના પિતા સુરેશભાઈ પાનસુરીયા જેવો અમરેલી જિલ્લા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ છે અને જાણીતા બિલ્ડર છે તેઓએ સાવરકુંડલા સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અરજી આપી છે.

અરજીના આધારે સાવરકુંડલા પોલીસ અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને રવિ પાનસુરીયાની હાલ શોધ ખોળ કરી રહી છે. વ્યાજના વિષચક્રના કારણે આ રવિ છે કે હાલ ગુમ થવાનું એમના પિતા જણાવી રહ્યા છે.

