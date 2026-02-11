સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પડી ભારે: અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ વિરુદ્ધ બદનક્ષી કેસમાં 1 વર્ષની સજા

ETV Bharat / state

આ મામલે વર્ષ 2021માં અદાણી તરફથી સત્તાવાર રીતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.

અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ વિરુદ્ધ બદનક્ષી કેસમાં 1 વર્ષની સજા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 7:25 PM IST

અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી એક આપત્તિજનક પોસ્ટના મામલે માણસા કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ વિરુદ્ધ બદનક્ષીકારક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા બદલ આરોપી રવિ નાયરને દોષિત ઠેરવી કોર્ટે 1 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે.

આ મામલે વર્ષ 2021માં અદાણી તરફથી સત્તાવાર રીતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર કરાયેલી ટિપ્પણી કંપનીની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડે તેવી અને બદનક્ષીકારક હતી.

કોમલ રાયચુરા - એડવોકેટ (ETV Bharat Gujarat)

કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે દસ્તાવેજી પુરાવા, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના રેકોર્ડ તેમજ બંને પક્ષોની દલીલો ધ્યાનમાં લીધી હતી. તમામ પુરાવાઓના આધારે કોર્ટે આરોપીને દોષિત જાહેર કરી 1 વર્ષની સજા સંભળાવી છે.

આ મુદ્દે અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ કોમલ રાયચુરાએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટે પુરાવાના આધારે યોગ્ય નિર્ણય કર્યો છે અને આ ચુકાદો સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવતી બિનજવાબદાર અને બદનક્ષીકારક પોસ્ટ્સ સામે કડક સંદેશ આપે છે.

આ ચુકાદા સાથે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયું છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર વ્યક્ત કરાતા વિચારો પણ કાયદાની હદમાં જ હોવા જોઈએ અને અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતા સાથે કાનૂની જવાબદારી અનિવાર્ય છે.

