સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પડી ભારે: અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ વિરુદ્ધ બદનક્ષી કેસમાં 1 વર્ષની સજા
Published : February 11, 2026 at 7:25 PM IST
અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી એક આપત્તિજનક પોસ્ટના મામલે માણસા કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ વિરુદ્ધ બદનક્ષીકારક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા બદલ આરોપી રવિ નાયરને દોષિત ઠેરવી કોર્ટે 1 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે.
આ મામલે વર્ષ 2021માં અદાણી તરફથી સત્તાવાર રીતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર કરાયેલી ટિપ્પણી કંપનીની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડે તેવી અને બદનક્ષીકારક હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે દસ્તાવેજી પુરાવા, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના રેકોર્ડ તેમજ બંને પક્ષોની દલીલો ધ્યાનમાં લીધી હતી. તમામ પુરાવાઓના આધારે કોર્ટે આરોપીને દોષિત જાહેર કરી 1 વર્ષની સજા સંભળાવી છે.
આ મુદ્દે અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ કોમલ રાયચુરાએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટે પુરાવાના આધારે યોગ્ય નિર્ણય કર્યો છે અને આ ચુકાદો સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવતી બિનજવાબદાર અને બદનક્ષીકારક પોસ્ટ્સ સામે કડક સંદેશ આપે છે.
આ ચુકાદા સાથે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયું છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર વ્યક્ત કરાતા વિચારો પણ કાયદાની હદમાં જ હોવા જોઈએ અને અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતા સાથે કાનૂની જવાબદારી અનિવાર્ય છે.
