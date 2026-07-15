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રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત

વાહનો એક દિવસ પહેલાં ખસેડાય છે, દૂધ-દવા સહિતની જરૂરી વસ્તુઓનો સ્ટોક થાય છે, છતાં ભગવાનના આગમનને સ્થાનિકો પોતાનું સૌભાગ્ય માને છે.

રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત્
રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત્ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 7:36 PM IST

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અમદાવાદ: ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક રથયાત્રા લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું મહાપર્વ છે, પરંતુ જે લોકો રથયાત્રાના રૂટ પર રહે છે તેમના માટે આ દિવસ એક અલગ જ અનુભવ લઈને આવે છે. ખાસ કરીને સરસપુર વિસ્તાર, જ્યાં ભગવાન જગન્નાથજીનું "મોસાળ" આવેલું છે, ત્યાંના રહેવાસીઓ માટે રથયાત્રા માત્ર ધાર્મિક પ્રસંગ નહીં, પરંતુ જીવનશૈલીમાં એક દિવસ માટે આવતો મોટો બદલાવ છે.

રથયાત્રાના એક-બે દિવસ પહેલાંથી જ સ્થાનિક લોકો પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દે છે. રૂટ પર વાહનો પાર્ક કરવાની મનાઈ હોવાથી કાર અને બાઈકને અન્ય વિસ્તારોમાં પાર્ક કરવામાં આવે છે. દૂધ, દવા, શાકભાજી અને રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ અગાઉથી ખરીદી લેવામાં આવે છે, કારણ કે રથયાત્રાના દિવસે રસ્તાઓ બંધ રહેતા બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની જાય છે. ઘણી સોસાયટીઓમાં પરિવારજનોને પણ અગાઉથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે જરૂરી કામો એક દિવસ પહેલાં જ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવે.

રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત્
રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત્ (ETV Bharat Gujarat)

દુકાનદાર રમેશચંદ્ર મોહન, જેમની દુકાન છેલ્લા 30 વર્ષથી વધુ સમયથી સરસપુરમાં ભગવાનના મોસાળ સામે આવેલી છે, તેઓ રથયાત્રાના બદલાતા સ્વરૂપના સાક્ષી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે, "પહેલાં લોકો ભગવાનના દર્શન માટે કલાકો સુધી આતુર રહેતા. ભક્તિના ઉલ્લાસ વચ્ચે ભગવાનનો પ્રસાદ ઉછળીને અમારી દુકાન સુધી આવતો હતો. આજે પણ ભક્તિ છે, પરંતુ સમય સાથે ઘણું બદલાયું છે. હવે લોકો દર્શન કરતાં પહેલાં મોબાઇલમાં સેલ્ફી લેવામાં વધુ વ્યસ્ત જોવા મળે છે. છતાં ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા આજે પણ અડગ છે. પોલીસ અને સ્થાનિક લોકોનો સહકાર વર્ષોથી ખૂબ સારો રહ્યો છે."

સ્થાનિક રહેવાસી ચેતનભાઈ જણાવે છે કે, "રથયાત્રાના દિવસે ટ્રાફિક અને રસ્તા બંધ હોવાથી અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડે છે. તેથી અમે જરૂરી સામાન અગાઉથી જ લઈ આવીએ છીએ અને વાહનો પણ બહાર પાર્ક કરીએ છીએ. પરંતુ આ મુશ્કેલી કરતાં ભગવાન અમારા વિસ્તારમાં પધારે છે તે આનંદ ઘણો મોટો છે. આખો પરિવાર દર વર્ષે છાસ વિતરણની સેવા કરે છે અને આ દિવસ વર્ષનો સૌથી પવિત્ર દિવસ લાગે છે."

રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત્
રથયાત્રાના દિવસે બદલાઈ જાય છે સરસપુરનું જીવન; રસ્તા બંધ, વ્યવસાયમાં વિરામ, પરંતુ ભક્તિ અને સેવાનો ઉત્સાહ યથાવત્ (ETV Bharat Gujarat)

સરસપુરમાં સેવા આપતા રફીકભાઈ માટે પણ રથયાત્રા માત્ર એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ નથી. તેઓ કહે છે, "ભગવાન કોઈ એક ધર્મના નથી, તેઓ સૌના છે. રથયાત્રા દરમિયાન છાસ વિતરણ જેવી સેવા કરવી એ મારા માટે ગૌરવની વાત છે. અમદાવાદની આ પરંપરા સૌહાર્દ અને એકતાનો સુંદર સંદેશ આપે છે."

રથયાત્રાના દિવસે સરસપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સામાન્ય જનજીવન થોડા સમય માટે થંભી જાય છે. વેપારીઓ દુકાનોના સમય બદલાવે છે, રહેવાસીઓ પોતાના દૈનિક કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરે છે અને હજારો લોકો સેવા, પ્રસાદ વિતરણ તથા દર્શનની તૈયારીમાં જોડાઈ જાય છે. ટ્રાફિકની અસુવિધા, રસ્તા બંધ અને અવરજવરની મર્યાદાઓ વચ્ચે પણ સ્થાનિકો માટે એક જ લાગણી સૌથી મોટી રહે છે, ભગવાન દર વર્ષે અમારા ઘરે મહેમાન બનીને આવે છે એ જ અમારું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય છે.

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