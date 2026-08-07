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રતનપુરમાં અંતિમ યાત્રા પણ બની યાતના: કાચા રસ્તા અને સ્મશાનના અભાવે ગ્રામજનો હેરાન, તંત્ર સામે આક્રોશ

ગ્રામજનોએ કહ્યું તંત્ર હવે કુંભકર્ણ નિંદ્રામાંથી જાગે. જો આ વખતે પણ કોઈ નક્કર પગલાં નહીં લેવાય, તો તેઓને ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે.

રતનપુરમાં અંતિમ યાત્રા પણ બની યાતના: કાચા રસ્તા અને સ્મશાનના અભાવે ગ્રામજનો હેરાન, તંત્ર સામે આક્રોશ
રતનપુરમાં અંતિમ યાત્રા પણ બની યાતના: કાચા રસ્તા અને સ્મશાનના અભાવે ગ્રામજનો હેરાન, તંત્ર સામે આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 9:55 AM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના રતનપુર ગામમાં તાજેતરમાં બનેલી એક દુઃખદ ઘટનાએ સમગ્ર ગામને હચમચાવી દીધું છે. માર્ગ અકસ્માતમાં યુવાન અશોકભાઈ ચૌહાણનું નિધન થતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું. પરંતુ આ દુઃખની ઘડીએ તંત્રની બેદરકારીને કારણે ગામના લોકોને જે હાલાકી વેઠવી પડી, તેનાથી સૌ કોઈની આંખો ભીની થઈ ગઈ. કારણ કે રતનપુરમાં ન તો સુસજ્જ સ્મશાનગૃહ છે અને ન તો સ્મશાન સુધી જવાનો પાકો રસ્તો.

રતનપુર ગામના વતની અશોકભાઈ ચૌહાણનું તાજેતરમાં માર્ગ અકસ્માતમાં કરુણ નિધન થયું હતું. જેવા સમાચાર ગામમાં આવ્યા, તરત જ આખા ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. પરંતુ અહીં દુઃખનો પહાડ તૂટ્યા બાદ બીજી કસોટી શરૂ થઈ. અંતિમ સંસ્કાર માટે જ્યારે નનામીને સ્મશાન લઈ જવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે ગ્રામજનોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. ગામમાં સુસજ્જ સ્મશાનગૃહ ન હોવાના કારણે અને સ્મશાન તરફ જતો રસ્તો અત્યંત કાચો, ખાડાટેકરાવાળો અને ઝાડી-ઝાંખરાથી ભરેલો હોવાના કારણે અંતિમ યાત્રા કાઢવી મુશ્કેલ બની ગઈ.

અશ્રુભીની આંખે શોકગ્રસ્ત સ્વજનો અને ગામના લોકો માંડમાંડ નનામીને ઊંચકીને તે જોખમી માર્ગ પરથી સ્મશાન સુધી પહોંચાડી શક્યા હતા. સામાન્ય દિવસોમાં પણ જે રસ્તા પર ચાલવું મુશ્કેલ છે, ત્યાં અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં લોકોને કેટલી યાતના વેઠવી પડી હશે, તેનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.

સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આ સમસ્યા આજની નથી. રતનપુરમાં સ્મશાનગૃહનું નિર્માણ કરવા અને સ્મશાન તરફ પાકો રસ્તો બનાવવા માટે ગામના સરપંચથી લઈને તાલુકા કક્ષાના અધિકારીઓને અનેક વખત લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. પરંતુ દર વખતે માત્ર આશ્વાસન જ મળ્યું છે. જવાબદાર અધિકારીઓ અને લોકપ્રતિનિધિઓએ આ તરફ આંખ આડા કાન કર્યા છે. પરિણામ એ આવ્યું કે આજે એક પરિવારે પોતાના સ્વજનને ગુમાવવાના દુઃખ વચ્ચે પણ તંત્રની બેદરકારીની સજા ભોગવવી પડી.

સાચું કહીએ તો માણસ જીવતેજીવ સરકારી સુવિધાઓ માટે ઝૂરતો રહે છે અને મૃત્યુ બાદ પણ જો તેને શાંતિથી અંતિમ યાત્રા ન મળે, તો તે તંત્ર માટે સૌથી મોટી શરમજનક બાબત કહેવાય. સ્મશાન અને સ્મશાન સુધીનો રસ્તો એ મૂળભૂત સુવિધા છે. પરંતુ વર્ષો વીતી ગયા છતાં રતનપુર જેવા ગામમાં આ સુવિધા ન પહોંચી શકી. આ ઘટનાના દ્રશ્યો સામે આવતાં જ ગ્રામજનોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ ઘટના બાદ હવે સમગ્ર રતનપુરના ગ્રામજનો એકસૂરે માંગ કરી રહ્યા છે. તેમની બે મુખ્ય માંગો છે:

  • પહેલી: ગામમાં તાત્કાલિક ધોરણે સુસજ્જ સ્મશાનગૃહનું નિર્માણ કરવામાં આવે.
  • બીજી: સ્મશાન સુધી જવાનો પાકો અને સુરક્ષિત રસ્તો બનાવવામાં આવે.

ગ્રામજનોએ કહ્યું છે કે તંત્ર હવે કુંભકર્ણ નિંદ્રામાંથી જાગે. જો આ વખતે પણ કોઈ નક્કર પગલાં નહીં લેવાય, તો તેઓને ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે. તેમની માંગ છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પરિવારને સ્વજન ગુમાવવાના દુઃખ સાથે આવી અમાનવીય યાતનામાંથી પસાર ન થવું પડે.

TAGGED:

RESENTMENT TOWARDS ADMINISTRATION
LACK OF PROPER ROADS
LACK OF PROPER CREMATION GROUND
RATANPUR
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