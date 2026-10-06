અમદાવાદના રતનપોળ બજારમાં નવરાત્રીની ખરીદીનો માહોલ, ચણિયા ચોળીમાં આ વખતે શું નવી વેરાયટી આવી?
અમદાવાદના રતનપોળ બજારમાં કચ્છી કઢાઈ, મિરર વર્ક, બાંધણી, અજરક, રોમન સિલ્ક અને પટોળા પ્રિન્ટથી લઈને હેવી એમ્બ્રોઇડરી સુધીની હજારો ડિઝાઇનની વેરાયટી ઉપલબ્ધ છે.
Published : October 6, 2026 at 4:08 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રી નજીક આવતાં અમદાવાદના રતનપોળ બજારમાં ચણિયા ચોળીની ખરીદીની રોનક જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદ ઉપરાંત આસપાસનાં શહેરો અને ગામડાંમાંથી પણ લોકો અહીં વિવિધ ડિઝાઇન, કાપડ, રંગ અને ભાવની ચણિયા ચોળી ખરીદવા આવી રહ્યા છે. પરંપરાગત વસ્ત્રો માટે વર્ષોથી જાણીતા આ બજારમાં બજેટથી લઈને પ્રીમિયમ કલેક્શન સુધીની પસંદગી ઉપલબ્ધ છે.
સસ્તા ભાવથી પ્રીમિયમ ડિઝાઇન સુધીની વેરાયટી
રતનપોળમાં નવરાત્રી માટેની ચણિયા ચોળીમાં કચ્છી કઢાઈ, મિરર વર્ક, આભલા વર્ક, ઘૂઘરા-ગોટા વર્ક, બાંધણી, બંધેજ, પટોળા પ્રિન્ટ અને ટ્રેડિશનલ પ્રિન્ટ સહિતની વેરાયટી મળે છે. હેવી એમ્બ્રોઇડરી અને પાર્ટી વેર ડિઝાઇન પણ ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય છે.
ચણિયાના ઘેર, વર્ક અને ડિઝાઇન પ્રમાણે ભાવમાં તફાવત જોવા મળે છે. હળવા વર્કવાળા બજેટ સેટથી લઈને ભવ્ય અને હેવી વર્કવાળા સેટ સુધીના વિકલ્પો અહીં ઉપલબ્ધ છે.
ચણિયા ચોળીના વેપારી નરેશભાઈએ જણાવ્યું કે, રતનપોળ ચણિયા ચોળી માટેનું જૂનું અને જાણીતું બજાર છે. તેમની દુકાન વર્ષો જૂની છે અને ત્યાં વિવિધ કલેક્શન તથા નવી વેરાયટી મળે છે. રાણીના હજીરા અને લો ગાર્ડનમાં ખરીદી કરવા જતા લોકોની સરખામણીએ અહીં સસ્તા ભાવે અને અલગ-અલગ વેરાયટીની ચણિયા ચોળી મળે છે, તેમ તેમણે કહ્યું.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, ચણિયા ચોળીના ભાવ રૂ.1,000થી શરૂ થાય છે, જ્યારે પ્રીમિયમ કલેક્શન રૂ.1,500થી રૂ.5,000 સુધીમાં મળે છે. તેમની દુકાનમાં બાંધણી, અજ્રખ, રોમન સિલ્ક, પટોળા સિલ્ક અને કચ્છી વર્કની ચણિયા ચોળી ઉપલબ્ધ છે. તેમની દુકાનનું બિલ વાયરલ થયા બાદ અને રીલ જોઈને પણ હજારો ગ્રાહકો આવી રહ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
નવરાત્રી માટેનાં વસ્ત્રો તૈયાર કરવાની શરૂઆત છ-સાત મહિના પહેલાંથી થાય છે. અમદાવાદના રામોલ, સી.ટી.એમ. અને બાપુનગર જેવા વિસ્તારોમાં મહિલાઓ ઘરે ચણિયા ચોળી બનાવે છે, જે નવરાત્રી પહેલાં બજારમાં આવે છે.
ગ્રાહક નિશાબેને જણાવ્યું કે, તેઓ નવરાત્રીની તૈયારી માટે રતનપોળમાં ખરીદી કરવા આવ્યાં હતાં. દુકાનોની રીલ જોઈને અહીં આવ્યાં હતાં અને શરૂઆતમાં એક ચણિયા ચોળી લેવાનું વિચાર્યું હતું, પરંતુ કલેક્શન જોઈને ત્રણ ચણિયા ચોળી ખરીદી. તેઓ નવરાત્રીની તૈયારીઓ કરી રહ્યાં છે અને ગરબા માટે ઉત્સાહિત છે.
ચણિયા ચોળી વેચતી નિશાબેને જણાવ્યું કે, તેઓ ઘણાં વર્ષોથી આ વ્યવસાયમાં છે અને ગ્રાહકોની પસંદગી પ્રમાણે ચણિયા ચોળી બનાવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અજરખ અને બાંધણીની ખરીદી વધુ થઈ રહી છે. તેમની પાસે વિવિધ વેરાયટી છે અને ગ્રાહકોની જરૂરિયાત તથા સાઇઝ પ્રમાણે ચણિયા ચોળી રાખવામાં આવે છે.
રતનપોળનો વેપારી વારસો
અમદાવાદના જૂના શહેરના હૃદયમાં આવેલું રતનપોળ વર્ષોથી કાપડ અને પરંપરાગત વસ્ત્રોના વેપાર માટે જાણીતું છે. જૂના બજારોમાં તેનું આગવું સ્થાન છે. ઐતિહાસિક પોળ વિસ્તારની નજીક હોવાથી અહીં ખરીદી સાથે જૂના અમદાવાદની વેપારી સંસ્કૃતિનો અનુભવ પણ થાય છે.
સમય સાથે ફેશન બદલાઈ છે, પરંતુ રતનપોળે પરંપરાગત વસ્ત્રો સાથે નવી ડિઝાઇન અને ટ્રેન્ડને પણ અપનાવ્યા છે. તેથી નવરાત્રીની ખરીદીમાં રતનપોળનું નામ આજે પણ લેવામાં આવે છે.
ચણિયા ચોળી સાથે મેચિંગ વસ્તુઓની ખરીદી
રતનપોળમાં ચણિયા ચોળી ઉપરાંત ઓઢણી, બ્લાઉઝ, દુપટ્ટા, કમરબંધ, ગોટા-પટ્ટી, લેસ, ફેબ્રિક અને વિવિધ ફેશન એસેસરીઝ પણ મળે છે. ગ્રાહકો પોતાની પસંદગી પ્રમાણે વસ્તુઓ ખરીદીને નવરાત્રીનો લુક તૈયાર કરી શકે છે. યુવાનોમાં ચણિયા સાથે અલગ ઓઢણી, કસ્ટમાઇઝ્ડ બ્લાઉઝ અને પરંપરાગત જ્વેલરી મેચ કરવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે.
વેરાયટી અને ભાવની રેન્જ ખરીદદારોને આકર્ષે છે
રતનપોળમાં એક જ વિસ્તારમાં અલગ-અલગ દુકાનોમાં અનેક ડિઝાઇન મળે છે. ગ્રાહકો પોતાની પસંદ અને બજેટ પ્રમાણે ખરીદી કરી શકે છે. ભાવતાલ કરવાની તક પણ અહીંની ખરીદીનો એક ભાગ છે. નવરાત્રી દરમિયાન મહિલાઓ અને યુવતીઓ નવી ડિઝાઇન શોધવા બજારમાં પહોંચે છે. વેપારીઓ પણ સીઝન પ્રમાણે નવા રંગો, ડિઝાઇન અને વર્ક સાથે સ્ટોક તૈયાર રાખે છે.
બાપુનગરથી આવેલાં તનુજાબેને જણાવ્યું કે, નવરાત્રીને હવે છ દિવસ બાકી હોવાથી તેઓ ઝડપથી ખરીદી કરી રહ્યાં છે. તેઓ રતનપોળમાં ચણિયા ચોળી અને જ્વેલરી લેવા આવ્યાં હતાં. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અહીં ટ્રેન્ડિંગ ચણિયા ચોળી સસ્તા ભાવે મળે છે. તેઓ દર વર્ષે અહીંથી ખરીદી કરે છે અને તેમના પરિવારના સભ્યો પણ આ બજારમાં આવે છે. નવરાત્રી પહેલાં તેઓ ચારથી પાંચ વાર અહીં ખરીદી માટે આવે છે.
રતનપોળના કારીગર દિનેશ પટેલે જણાવ્યું કે, અહીં ચણિયા ચોળી, સાડી અને લગ્નની ખરીદી માટે પ્રીમિયમ લહેંગા ચોળી, શરારા-ગરારા, જબ્બા, કોટ-પેન્ટ અને પાઘડી સહિતની વેરાયટી મળે છે. નવી અને ટ્રેન્ડિંગ ચણિયા ચોળી જોવા મળતી હોવાથી લોકો દૂર-દૂરથી ખરીદી માટે આવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, પ્રીમિયમ ક્વોલિટીની ચણિયા ચોળીના ભાવ રૂ. 3,000થી રૂ. 35,000 સુધી છે અને તેમાં સારી ગુણવત્તાનું કાપડ વપરાય છે. ગરબા રમતી વખતે ચણિયા ચોળી ટકી રહે છે, તેમ તેમણે કહ્યું.
બારેજાથી ખરીદી કરવા આવેલાં ડિમ્પલ પટેલે જણાવ્યું કે, તેઓ નવરાત્રીમાં અને લગ્નમાં પહેરી શકાય તેવી ચણિયા ચોળી લેવા આવ્યાં છે. તેઓ હંમેશાં રતનપોળમાંથી ખરીદી કરે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અહીં સારી ગુણવત્તાની ચણિયા ચોળી સસ્તા ભાવે મળે છે.
રતનપોળના ઇતિહાસ વિશે રૂપેશ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી દુકાનમાં વ્યવસાય કરે છે અને તેમની દુકાન 40 વર્ષ જૂની પેઢીની છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, રતનપોળ 100 વર્ષ જૂનું બજાર છે. અહીં સોયથી લઈને સોના સુધીની વસ્તુઓની વેરાયટી અને કલેક્શન મળે છે. ગ્રાહકોને વાજબી ભાવે ગુણવત્તાવાળી ચણિયા ચોળી આપતા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
તેમણે ઉમેર્યું કે બનારસી અને બાંધણી સાડી ખરીદવા લોકો અહીં આવે છે. પટોળાની સાડીઓ પણ મળે છે. બજારમાં બ્રાઇડલ અને સાઇડર માટે સાડી તથા ચણિયા ચોળી ઉપલબ્ધ છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન, પુણે, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાતનાં દૂરનાં ગામડાંઓમાંથી પણ લોકો ખરીદી માટે આવે છે.
પરંપરા, વેરાયટી, પોસાય તેવા ભાવ અને નવા ફેશન ટ્રેન્ડનું મિશ્રણ રતનપોળને અમદાવાદમાં ચણિયા ચોળીની ખરીદી માટેનું જાણીતું બજાર બનાવે છે. નવરાત્રીમાં પરંપરાગત ગુજરાતી લુક મેળવવા ઇચ્છતા લોકો માટે રતનપોળ આજે પણ લોકપ્રિય ખરીદી સ્થળ છે.
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