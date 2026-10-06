દાહોદઃ દુર્લભ 2 માથાવાળા વુલ્ફ સ્નેકનું રેસ્ક્યુ, જુઓ VIDEO
દાહોદમાં પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળની રેસ્ક્યુ ટીમે એક એવો દુર્લભ સાપ રેસ્ક્યુ કર્યો છે, જેને જોઈને પ્રકૃતિપ્રેમીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.
Published : October 6, 2026 at 11:38 AM IST
દાહોદ: પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળની રેસ્ક્યુ ટીમે એક એવો દુર્લભ સાપ રેસ્ક્યુ કર્યો છે, જેને જોઈને પ્રકૃતિપ્રેમીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. આ સાપનું શરીર એક જ છે, પરંતુ તેના બે અલગ-અલગ માથા અને મોઢા છે. ખાસ વાત એ છે કે આ સાપ વુલ્ફ સ્નેક એટલે કે વરુદંતી છે, જે બિનઝેરી અને સામાન્ય રીતે માનવ માટે હાનિકારક કહેવાય છે. મંડળના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો જીવતો બે માથાવાળો સાપ પ્રથમ વખત રેસ્ક્યુ થયો છે.
દાહોદમાં પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળ દ્વારા અવારનવાર વિવિધ પ્રજાતિના વન્યજીવોનું રેસ્ક્યુ કરી તેમને સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે. ત્યારે એક અત્યંત દુર્લભ અને અદભૂત રેસ્ક્યુનો કિસ્સો સામે આવ્યો. રેસ્ક્યુ ટીમે દાહોદ વનવિભાગના સહયોગથી માત્ર પાંચથી છ ઈંચ લાંબા બે માથા ધરાવતા વુલ્ફ સ્નેકનું રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. સાપનું શરીર એક જ છે અને ગરદનના આગળના ભાગથી તેના બે અલગ-અલગ માથા જોવા મળે છે.
પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળના કન્વીનર કિન્નર દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ, જનેટિકલ પ્રોબ્લેમના કારણે આવી સ્થિતિ ખૂબ જ દુર્લભ હોય છે અને લગભગ લાખ સાપમાંથી એકમાં જોવા મળતી હોવાની શક્યતા છે. આ સાપ સંપૂર્ણપણે નોન-વેનોમસ એટલે કે બિનઝેરી છે. તેના બંને માથા ઈન્ડિવિજ્યુઅલી એટલે કે અલગ-અલગ રીતે કાર્ય કરે છે, જ્યારે ગરદનના આગળના ભાગથી તેનું શરીર એક જ છે.
કિન્નર દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાતમાં આ પ્રકારના બે માથાવાળા સાપનું જીવતું રેસ્ક્યુ પ્રથમ વખત નોંધાયું છે. જ્યારે સત્તાવાર અહેવાલોની વાત કરવામાં આવે તો ભારતમાં બે માથાવાળા સાપના જીવતા રેસ્ક્યુની આ પાંચમી ઘટના હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. તેમાં વુલ્ફ સ્નેકનો આ ત્રીજો કેસ હોવાનું પણ કિન્નર દેસાઈએ જણાવ્યું છે. વુલ્ફ સ્નેક એટલે કે, વરુદંતી એક બિનઝેરી સાપ છે. ઘરોની આસપાસ જોવા મળતી ગરોળી તેમજ નાના જીવો તેનો મુખ્ય ખોરાક હોય છે અને ઈકોસિસ્ટમ માટે પણ આ સાપ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
સાપમાં બે માથાં વિકસિત થવાની આ અત્યંત દુર્લભ જન્મજાત સ્થિતિને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ‘બાયસેફાલી (Bicephaly)’ કહેવામાં આવે છે. બંને માથાં અલગ-અલગ મગજ અને ચેતાતંત્ર ધરાવતા હોવાથી ખોરાક લેવા અને દિશા નક્કી કરવા જેવી બાબતોમાં બંને વચ્ચે સંકલનની સમસ્યા થઈ શકે છે.
પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ અનોખા રેસ્ક્યુએ દાહોદ સહિત ગુજરાતના વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ભારે કુતૂહલ જગાવ્યું છે. એક જ શરીર અને બે માથાં ધરાવતો આ દુર્લભ વુલ્ફ સ્નેક કુદરતના અદભૂત અને અનોખા સ્વરૂપનું જીવંત ઉદાહરણ બન્યો છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત જીવતા બે માથાવાળા સાપનું રેસ્ક્યુ થવાથી આ સમગ્ર ઘટના વન્યજીવ જગતમાં પણ ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે.
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