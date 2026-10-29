અમદાવાદમાં દિવાળી પહેલાં મીઠાઈ-માવાના વેપારીઓ માટે રેપિડ ટેસ્ટિંગ કીટ ફરજિયાત, પાણીના ગેરકાયદે જોડાણો કપાશે
દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા ખાદ્ય સુરક્ષા, પાણીનો બગાડ અટકાવવા અને શહેરની સલામતીને લઈને મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે.
Published : October 29, 2026 at 8:54 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા ખાદ્ય સુરક્ષા, પાણીનો બગાડ અટકાવવા અને શહેરની સલામતીને લઈને મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. AMCની સાપ્તાહિક સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં રૂ. 5 લાખથી વધુ ટર્નઓવર ધરાવતા મીઠાઈ, માવો અને ફરસાણના વેપારીઓ માટે રેપિડ ટેસ્ટિંગ કીટ રાખવી ફરજિયાત બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત શહેરમાં પાણીના ગેરકાયદે જોડાણો સામે કાર્યવાહી કરવા અને STP પ્લાન્ટમાં બનેલી દુર્ઘટનાઓમાં કોન્ટ્રાક્ટરની સાથે જવાબદાર અધિકારીઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
મીઠાઈ-માવાના વેપારીઓએ રેપિડ ટેસ્ટિંગ કીટ રાખવી પડશે
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન મીઠાઈ, માવો અને ફરસાણની માગમાં વધારો થતો હોવાથી ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળની શક્યતા સામે AMCએ સાવચેતીનાં પગલાં લેવાનું નક્કી કર્યું છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરમાં માવાના નામે બનાવટી અને બિનખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ થતું હોવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. આવી સ્થિતિમાં માવાની ગુણવત્તાની પ્રાથમિક તપાસ માટે રેપિડ ટેસ્ટિંગ કીટ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
આશરે રૂ. 3,000ની કિંમત ધરાવતી આ કીટથી માવામાં સ્ટાર્ચની હાજરી અંગે પ્રાથમિક તપાસ કરી શકાય છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 350 લોકોએ આ કીટ પોતાની પાસે રાખી છે. હવે રૂ. 5 લાખથી વધુ ટર્નઓવર ધરાવતા મીઠાઈ, માવો અને ફરસાણના વેપારીઓએ પણ આ કીટ ફરજિયાત રાખવાની રહેશે. આ અંગે આરોગ્ય વિભાગને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, જેથી ખાદ્ય પદાર્થોની પ્રાથમિક ચકાસણી કરી શકાય અને ભેળસેળ સામે પગલાં લઈ શકાય.
પાણીનો બગાડ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી થશે
અમદાવાદમાં પાણીનો બિનજરૂરી બગાડ અટકાવવા માટે પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. શહેરમાં વધુ પ્રમાણમાં પાણીનો ઉપયોગ કરતા એકમો અને ગેરકાયદે પાણીનાં જોડાણો ધરાવતા સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
ખાસ કરીને કાર વોશિંગ સેન્ટરો, પીજી આવાસો તેમજ મોટી સંખ્યામાં રૂમ ધરાવતા લોજિંગ-બોર્ડિંગમાં પાણીનાં જોડાણો કાયદેસર છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવશે. જો તપાસ દરમિયાન ગેરકાયદે જોડાણો મળી આવશે તો નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરીને આવા જોડાણો કાપવાની સૂચના સંબંધિત વિભાગને આપવામાં આવી છે.
STP દુર્ઘટનામાં કોન્ટ્રાક્ટરની સાથે અધિકારીઓની પણ તપાસ
છેલ્લા આશરે 15 દિવસ દરમિયાન અમદાવાદમાં STP પ્લાન્ટ સહિત બે દુઃખદ ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી કરવાથી જવાબદારી પૂર્ણ થતી નથી. દુર્ઘટનામાં સંબંધિત અધિકારીઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ થવી જોઈએ.
STP પ્લાન્ટમાં વેલ્ડિંગ સહિતની કામગીરી દરમિયાન જરૂરી સુરક્ષા સાધનો ઉપલબ્ધ હતાં કે નહીં અને સલામતીનાં ધોરણોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવશે. કામગીરી દરમિયાન સુરક્ષા સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ થયો હતો કે નહીં તે મુદ્દો પણ તપાસના દાયરામાં રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટર ઉપરાંત સંબંધિત અધિકારીઓની સંભવિત બેદરકારી અંગે પણ તપાસ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
કાંકરિયા કિડ્સ સિટીમાં નવાં આકર્ષણો ઉમેરાશે
કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ ખાતે આવેલી કિડ્સ સિટીને વધુ આધુનિક અને આકર્ષક બનાવવા માટે પણ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બાળકોને મનોરંજનની સાથે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની સમજ મળે તે હેતુથી ચોકલેટ ફેક્ટરી, સ્પેસ એક્સપ્લોરેશન સેન્ટર, 'ખેલો ઇન્ડિયા' સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી, રિન્યુએબલ એનર્જી ટેક સેન્ટર, એરોડાયનેમિક્સ એન્ડ ફ્લાઇટ સાયન્સ લેબ તથા ડ્રોન લેબ સેન્ટર જેવાં નવાં આકર્ષણો ઉમેરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત કિડ્સ સિટીમાં હાલ ઉપલબ્ધ પ્રવૃત્તિઓનું આધુનિકીકરણ અને અપગ્રેડેશન કરવાની કામગીરીને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
દિવાળીમાં સાત સ્થળોએ જ થશે રોશની
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વીજળીની બચત કરવાના હેતુથી AMCએ જાહેર રોશનીમાં ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અગાઉ સાબરમતી નદી પરના બ્રિજ, ટ્રાફિક સર્કલો, અંડરપાસ અને સરકારી ઇમારતો સહિત વિવિધ સ્થળોએ રોશની કરવામાં આવતી હતી. જોકે, આ વર્ષે ધનતેરસથી લાભ પાંચમ સુધી સાબરમતી નદી પરના છ બ્રિજ અને નગરદેવી ભદ્રકાળી માતા મંદિર સહિત કુલ સાત સ્થળોએ જ રોશની કરવામાં આવશે.
સામાન્ય રીતે સાંજે 7 વાગ્યાથી બીજા દિવસે સવારે 7 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેતી રોશનીનો સમય ઘટાડીને સાંજે 7 વાગ્યાથી રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, દિવાળી અને બેસતા વર્ષના દિવસે આખી રાત રોશની ચાલુ રાખવામાં આવશે.
આમ, દિવાળીના તહેવાર પહેલાં AMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ ખાદ્ય સુરક્ષા, પાણીના સંરક્ષણ, કામદારોની સલામતી અને વીજળીની બચત જેવા મુદ્દાઓ પર મહત્વના નિર્ણયો લીધા છે. હવે આ નિર્ણયોનો અમલ કેટલો અસરકારક રીતે થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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