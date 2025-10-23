સ્કેચની મદદથી બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર નરાધમ ઝડપાયો, જુનાગઢ પોલીસે આકાશ-પાતાળ એક કર્યા
પોલીસ માટે સૌથી મોટો પડકાર એ હતો કે, આરોપી કોઈપણ પુરાવા છોડ્યા વગર ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક નાસી છૂટ્યો હતો.
Published : October 23, 2025 at 3:24 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 4:28 PM IST
જુનાગઢ: નરાધમોની હવસ પરાકાષ્ઠા તહેવારના દિવસોમાં પણ અટકવાનું નામ લેતી નથી, ત્યારે દિવાળીના દિવસે મેંદરડા શહેરમાં રહેતા એક પરિવારની બાળકી પર ચોરવાડી ગામના નરાધમે બાળકીને છરી બતાવી હત્યા કરી નાખવાની ધમકી આપીને દુષ્કર્મ ગુજાર્યા બાદ ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક નાસી છૂટ્યો હતો.
આ નરાધમને પકડી પાડવા માટે પોલીસે બાળકી પાસેથી વિગત મેળવીને નરાધમનો સ્કેચ બનાવ્યા બાદ, આજે ત્રણ દિવસ બાદ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પોલીસની પકડમાં નરાધમ
દિવાળીના દિવસે મેંદરડા શહેરમાં બાળકી પર દુષ્કર્મની જધન્ય ઘટના બનવા પામી હતી. દિવાળી જેવા તહેવારમાં બાળકીને હવસનો શિકાર બનાવીને નાસી છૂટેલા આરોપીને પકડી પાડવા માટે જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. બાળકીને છરી બતાવીને હત્યા કરવાની ધમકી આપી ચોરવાડી ગામના હાર્દિક કાપડિયા નામના નરાધમ આરોપીએ દુષ્કર્મ આચાર્યા બાદ સ્થળ પરથી કોઈ પણ પ્રકારના પુરાવા છોડ્યા વગર નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો. ત્યારબાદ બાળકીના માતા પિતા ઘરે આવતા સમગ્ર મામલામાં હેલ્પલાઇન નંબર 112 પર પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. પોલીસે આ મામલે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા અને સ્થળ પરથી ઘટનાના પુરાવાઓ એકત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
મહિલા હેલ્પલાઇન થકી મળી વિગતો
વિસાવદર એ.એસ.પી રોહિત કુમારની અધ્યક્ષતામાં આરોપીને પકડી પાડવાની તપાસ શરૂ થઈ હતી. જેમાં ઘટના સ્થળ પરથી આરોપીના કોઈ પણ પ્રકારના પુરાવાઓ પ્રાપ્ત ન થતા પોલીસ પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ હતી, ત્યારબાદ ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઇનની મદદથી સમગ્ર ઘટનાની તમામ વિગતો જેમાં આરોપીનો દેખાવ અને તેની રીતભાત પણ બાળકી પાસેથી તપાસનીશ અધિકારીઓએ પ્રાપ્ત કરીને તેના આધારે આરોપી કેવો હોઈ શકે છે, તે માટે આર્ટિસ્ટની મદદ લઈને આરોપીનો સ્કેચ તૈયાર કરાયો હતો, ત્યાર બાદ સીસીટીવી અને કેટલાક ટેકનિકલ સોર્સના માધ્યમથી પણ પોલીસ તપાસ ચલાવી રહી હતી.
આરોપીનો સ્કેચ ઘટનાને ઉકેલવામાં મદદગાર
ઘટના સ્થળ પરથી કોઈ પણ પ્રકારનો પુરાવો ન મળતા પોલીસને આરોપી સુધી પહોંચવામાં કલાકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો સ્કેચ સૌથી મહત્વનું પરિબળ સાબિત થયો. આરોપીના સંભવિત સ્કેચને ધ્યાને લઈને જુનાગઢ પોલીસે ઘટના સ્થળ તાલુકા અને અન્ય વિસ્તારના સીસીટીવી અને ટેકનિકલ સોર્સને આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
જેમાં શકમંદ તરીકે ચોરવાડી ગામના હાર્દિક કાપડિયા નામના વ્યક્તિની શંકાસ્પદ આરોપી તરીકે અટકાયત કરીને પૂછપરછ હાથ ધરતા સમગ્ર મામલામાં આરોપીએ દુષ્કર્મ ગુજાર્યુ છે તેનો સ્વીકાર કરતા પોલીસે વિધિવત અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસ પકડમાં આરોપી બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર આરોપી અન્ય એક કિસ્સામાં પણ બિલખા પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે ચડી ચૂક્યો છે.