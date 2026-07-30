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ભરૂચની યુવતી સાથે મુંબઈના મૌલાનાએ આચર્યુ દુષ્કર્મ, કોર્ટે બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા

ભરૂચની યુવતી સાથે દુષ્કર્મના આરોપમાં ભરૂચ પોલીસે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ સ્થિત એક મદ્રેસાના 55 વર્ષીય ટ્રસ્ટી અને સંચાલકની ધરપકડ કરી છે.

દુષ્કર્મના આરોપમાં મુંબઈના મૌલવીની ધરપકડ
દુષ્કર્મના આરોપમાં મુંબઈના મૌલવીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 2:06 PM IST

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ભરૂચ: ધર્મનું શિક્ષણ અને કોલેજના અભ્યાસનો સમગ્ર ખર્ચ ઉઠાવવાની લાલચ આપી ભરૂચની 22 વર્ષીય યુવતીને વિશ્વાસમાં લઈને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાના તેમજ ખોટા નિકાહનામાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલ કર્યાના આરોપસર ભરૂચ પોલીસે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ સ્થિત એક મદ્રેસાના 55 વર્ષીય ટ્રસ્ટી અને સંચાલક મુફ્તી અલાઉદીન અબ્દુલ ગફ્ફાર અન્સારીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીને ભરૂચ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટે બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

ભરૂચ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, આરોપી મુંબઈ સ્થિત "અંજુમને તકદીરૂનીશા અલ ઇસ્લામીયા લીલ બનાત" મદ્રેસાનો ટ્રસ્ટી અને સંચાલક છે. પોલીસ ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આરોપીએ ભોગ બનનાર યુવતીના ભાઈના મોબાઇલમાં તેના ફોટા જોયા બાદ યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવાના ઇરાદે યોજના બનાવી હતી.

ભરૂચની યુવતી સાથે મુંબઈના મૌલાનાએ આચર્યુ દુષ્કર્મ (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદ અનુસાર, આરોપી ભરૂચ આવી યુવતીના પરિવાર સાથે આત્મીય સંબંધો કેળવી તેના પિતાને યુવતીના ધાર્મિક શિક્ષણથી લઈને કોલેજના અભ્યાસ સુધીનો તમામ ખર્ચ પોતે ઉઠાવવાની ખાતરી આપી પરિવારનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ યુવતીને અભ્યાસ માટે મુંબઈ સ્થિત મદ્રેસામાં મોકલવામાં આવી હતી.

રોપી મુંબઈ સ્થિત
રોપી મુંબઈ સ્થિત "અંજુમને તકદીરૂનીશા અલ ઇસ્લામીયા લીલ બનાત" મદ્રેસાનો ટ્રસ્ટી અને સંચાલક છે (Etv Bharat Gujarat)

યુવતીની ફરિયાદ મુજબ, મદ્રેસામાં અભ્યાસ દરમિયાન આરોપીએ તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ફરિયાદમાં એવો પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે યુવતીને બે વખત ગર્ભ રહેતા આરોપીએ દવાઓ આપીને ગર્ભપાત કરાવ્યો હતો. પોલીસે આ તમામ આક્ષેપોની તપાસ શરૂ કરી છે.

ભરૂચ પોલીસે મુંબઈથી કરી આરોપીની ધરપકડ
ભરૂચ પોલીસે મુંબઈથી કરી આરોપીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે યુવતી ભરૂચ પરત આવ્યા બાદ પણ આરોપી સતત ફોન કરીને અને ભરૂચ આવી તેની સાથે આવવા માટે દબાણ કરતો હતો. યુવતીએ ઇનકાર કરતાં તેની પાસે નિકાહનામું હોવાનું કહી ધમકી આપી હતી. ઉપરાંત યુવતીના ફોટા વાયરલ કરી દેવાની તેમજ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

યુવતીએ સમગ્ર ઘટનાની જાણ પરિવારને કર્યા બાદ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વધુ તપાસ શહેર 'એ' ડિવિઝન પોલીસને સોંપવામાં આવી હતી. પીઆઈ આર. એમ. વસાવાના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસની વિશેષ ટીમ મહારાષ્ટ્ર પહોંચી હતી અને આરોપીને મુંબઈમાંથી ઝડપી પાડી ભરૂચ લાવવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા
પોલીસે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા (Etv Bharat Gujarat)

આરોપીને ભરૂચ કોર્ટમાં રજૂ કરતાં કોર્ટે બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. હાલ ડીવાયએસપી સી. કે. પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ શહેર 'એ' ડિવિઝન પોલીસ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

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દુષ્કર્મની ઘટના
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