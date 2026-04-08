જામનગરમાં ફરી બોલીવુડનો ગ્લેમર: અંબાણી પરિવારના મહેમાન બન્યા રણવીર સિંહ, ફેન્સમાં ઉત્સાહ

અંબાણી પરિવારના ખાસ ફંક્શન માટે જામનગર બન્યું સેલિબ્રિટીઝનું હબ, રણવીર સિંહ સફેદ ટી-શર્ટ અને કેઝ્યુઅલ લુકમાં જામનગર એરપોર્ટ પર ઉતર્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 8:15 PM IST

જામનગર: ગુજરાતની ‘છોટી કાશી’ તરીકે ઓળખાતા જામનગરમાં ફરી એકવાર બોલીવુડનો ગ્લેમર જોવા મળ્યો છે. અંબાણી પરિવારના ખાસ મહેમાન બનીને હિન્દી સિનેમાના સુપરસ્ટાર રણવીર સિંહ જામનગર એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા. તેમના આગમન સાથે જ ફેન્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને સમગ્ર વાતાવરણ સેલિબ્રિટીની હાજરીથી ગમગીન બની ગયું હતું.

સાદગીભર્યા અંદાજે જીત્યા દિલ

સામાન્ય રીતે પોતાની અતરંગી ફેશન સ્ટાઈલ માટે જાણીતા રણવીર સિંહ આ વખતે જામનગર એરપોર્ટ પર તદ્દન સાદગીભર્યા અંદાજમાં જોવા મળ્યા હતા. સફેદ ટી-શર્ટ અને કેઝ્યુઅલ લુકમાં પણ તેમનો સ્વભાવિક ઉર્જાવાન અંદાજ ઉડીને આંખે વળગતો હતો. એરપોર્ટ પર હાજર મીડિયાકર્મીઓ અને ફેન્સનું તેમણે સ્મિત સાથે અભિવાદન કર્યું હતું, જેણે તેમના દિલ જીતી લીધા. તેમનો આ સાદગીભર્યો લુક સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

અંબાણી પરિવારના ખાસ મહેમાન

મળતી માહિતી મુજબ, રણવીર સિંહ અંબાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિત એક ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે જામનગર આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અંબાણી પરિવાર અને રણવીર સિંહ વચ્ચે વર્ષો જૂના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો છે. જામનગરમાં રિલાયન્સ ટાઉનશિપ ખાતે યોજાનારા આ ભવ્ય ફંક્શનમાં રણવીર સિંહ પોતાની હાજરીથી ચાર ચાંદ લગાવશે. અંબાણી પરિવાર સાથેના તેમના સંબંધો અગાઉ પણ ઘણી વખત ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.

જામનગર બન્યું સેલિબ્રિટીઝનું હબ

છેલ્લા કેટલાક સમયથી જામનગર આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના કાર્યક્રમોનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. રણવીર સિંહના આગમન બાદ હજુ પણ અન્ય કેટલાક મોટા સેલિબ્રિટીઝ જામનગર આવે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. આ ખાસ કાર્યક્રમમાં રણવીર સિંહ પરફોર્મન્સ આપશે કે કેમ તે અંગે હજુ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી, પરંતુ તેમના આગમનથી જામનગરમાં ભારે ચર્ચાઓ જાગી છે. ચાહકો અને ફિલ્મપ્રેમીઓ તેમની એક ઝલક મેળવવા માટે ઉત્સુક છે.

આગામી દિવસોમાં આ ફંક્શનની વધુ વિગતો અને અન્ય સેલિબ્રિટીઝના આગમનની માહિતી સામે આવી શકે છે. હાલ રણવીર સિંહની હાજરીએ જામનગરનું રાજકીય અને સામાજિક વાતાવરણ ચર્ચાઓથી ગરમ કરી દીધું છે.

