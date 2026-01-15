કચ્છના રણમાં ભારતીય સેનાનું ઐતિહાસિક લેન્ડ યોટિંગ અભિયાન, 78મા આર્મી ડે નિમીતે અનોખી સાહસિક યાત્રા
આ અભિયાનદ્વારા સૈનિકોને કચ્છની સીમાઓ, ભૂગોળ અને કઠિન પરિસ્થિતિઓ સાથે પરિચિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.
Published : January 15, 2026 at 9:07 PM IST
કચ્છ : જિલ્લાના વિશાળ અને રહસ્યમય રણમાં આજે ભારતીય સેનાએ એક અનોખી સાહસિક યાત્રાનો આરંભ કર્યો. 78મા આર્મી ડેની ઉજવણીને વિશેષ બનાવતાં, ભારતીય સેનાના જવાનો માટે આયોજિત આ “લેન્ડ યોટિંગ અભિયાન” દેશભરમાં ઉત્સાહ અને ગૌરવનો સંદેશ ફેલાવી રહ્યું છે. આ અભિયાન દ્વારા સૈનિકોને કચ્છની સીમાઓ, ભૂગોળ અને કઠિન પરિસ્થિતિઓ સાથે પરિચિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.
કચ્છના ધોરડો ખાતે શરૂ થયેલા આ અભિયાનને એર ડિફેન્સ બ્રિગેડના બ્રિગેડિયર અજય વર્માએ લીલી ઝંડી આપી હતી. લેફ્ટનન્ટ અંકિત બિહારીના નેતૃત્વ હેઠળ કુલ 21 સૈનિકોની સાહસિક ટીમ 7 લેન્ડ યાટ બોટમાં રણની સફરે નીકળી છે. હળવી અને પવનચલિત આ બોટોમાં સૈનિકો રેતાળ ધરતી પર દરિયાની યાટિંગ જેવી અનુભૂતિ મેળવી રહ્યા છે.
મહત્વની બાબત એ છે કે એશિયામાં આ પ્રકારનું લેન્ડ યોટિંગ ફક્ત કચ્છના રણમાં જ શક્ય બન્યું છે. આ 6 દિવસીય અભિયાન દરમિયાન સૈનિકો અંદાજે 400 કિલોમીટરનું અંતર કાપશે. દરરોજ 60 થી 70 કિલોમીટર સુધીની મુસાફરી કરશે. આ યાત્રા દરમિયાન ધોરડો, ઇન્ડિયા બ્રિજ, ધર્મશાળા, શક્તિબેટ, કરીમશાહી, પેરીવારી ધાઈસ સહિતના વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે. રણની કઠોર પરિસ્થિતિઓમાં યોટિંગ કરવાથી સૈનિકોની શારીરિક ક્ષમતા, સમન્વય અને સાહસિક મનોબળ વધુ મજબૂત બનશે.
આ અભિયાન માત્ર સાહસ પૂરતું જ નહીં, પરંતુ સામાજિક અને પર્યાવરણીય સંદેશપણ આપે છે. આ યાત્રા દરમિયાન પર્યાવરણીય જાગૃતિ ફેલાવવાની સાથે યુવા પેઢીને ભારતીય સેનામાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે. દેશની સીમાઓનું રક્ષણ કરતા જવાનો કેવી રીતે અઘરા ભૂગોળમાં પણ પોતાની ફરજ નિભાવે છે તે વાત આ અભિયાન દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે.
આ અભિયાનના પ્રારંભે ધોરડોમાં તમામ ભાગ લેનારા સૈનિકોનું બ્રિગેડિયર દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કચ્છના રણમાં ગતિ અને સાહસની આ યાત્રા 20 જાન્યુઆરીએ ફરી ધોરડોમાં પૂર્ણ થશે. 78મા આર્મી ડેની ઉજવણીને યાદગાર બનાવતું આ લેન્ડ યોટિંગ અભિયાન ભારતીય સેનાની તાકાત, સંકલ્પ અને સાહસિક ભાવનાનું જીવંત પ્રતિબિંબ બની રહેશે.
