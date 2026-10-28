સુરેન્દ્રનગરમાં રેન્જ આઈજી નિર્લિપ રાયનું વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન, જિલ્લા પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી, 14 કર્મચારીઓનું કર્યું સન્માન
સુરેન્દ્રનગરમાં પોલીસની વાર્ષિક તપાસ માટે પહોંચેલા રેન્જ આઈજી નિર્લિપ રાયે સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું.
Published : October 28, 2026 at 5:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: પોલીસ વિભાગની કામગીરીના નિરીક્ષણ અને ઇન્સ્પેક્શન માટે રેન્જ આઈજી નિર્લિપ રાય સુરેન્દ્રનગર પહોંચ્યા છે. તેઓએ જિલ્લા પોલીસની કામગીરીની સમીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરીને સુરેન્દ્રનગર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત પણ લીધી હતી.
આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરની સબ જેલમાં સજા કાપી રહેલા કેદીઓને પણ રેન્જ આઈજી નિર્લિપ રાય મળ્યા હતા. સુરેન્દ્રનગરની સબ જેલમાં 125 કેદી રાખવાની ક્ષમતા છે, તેના સ્થાને 303 જેટલા કેદીઓ સજા કાપી રહ્યા છે. ત્યારે કેદીઓની પરિસ્થિતિ પણ જાણવામાં આવી હતી અને બહારથી પાન-માવા, બીડી-તમાકુ જેવી વસ્તુઓનું સપ્લાય થતું હતું, તેની ચેન તોડવા અંગેનો પ્રયત્ન રેન્જ આઈજી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરમાં પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં અલગ અલગ 14થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને સન્માનિત કરી રેન્જ આઈજી દ્વારા પોલીસ વિભાગની કામગીરીને પણ બિરદાવવામાં આવી છે.
દર વર્ષ કરતાં ચાલુ વર્ષે અનોખું વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મીઓના સ્થાને ટ્રેનિંગ લેતા પોલીસ કર્મચારીઓને પરેડ કરાવવામાં આવી હતી અને તમામ ડીવાયએસપી, એએસપી તથા એસપીને પણ રેન્જ આઈજી દ્વારા પરેડ કરાવવામાં આવી હતી. સુરેન્દ્રનગર પરેડ જવાહર ગ્રાઉન્ડ ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ સ્પેશિયલ બેઠક પણ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં તમામ ડીવાયએસપીઓની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
સમગ્ર બાબતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસની કામગીરીને રેન્જ આઈજી દ્વારા બિરદાવવામાં આવી છે. જિલ્લાની પોલીસે એક વર્ષ દરમિયાન કરેલા ડિટેક્શન અંગેની વિગતો પણ મેળવવામાં આવી હતી અને આ કામગીરી જોતાં જિલ્લા પોલીસ સારી કામગીરી કરતી હોવાનું પણ રેન્જ આઈજી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું અને જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી હતી.
એક વર્ષની અંદર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા કુલ 7000થી વધુ અરજદારોને સાંભળવામાં આવ્યા છે અને અરજદારોની જમીનો, રોકડ રકમ, ફસાયેલી સંપત્તિઓ, વાહનો અને વ્યાજના ચક્રમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ કામગીરીને પણ આઈજી દ્વારા બિરદાવવામાં આવી છે.
રેન્જ આઈજી નિર્લિપ રાય દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસની કામગીરીને બિરદાવવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ મીડિયા સમક્ષ આવી જણાવ્યું હતું કે કામગીરી ખૂબ સારી ચાલી રહી છે અને જિલ્લા પોલીસ ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહી છે. વ્યાજખોરી, ગુનાખોરી ડામવા માટે તેમજ તેરા તુજકો અર્પણ અને પડાવી લીધેલી વિવિધ પ્રકારની મિલકત સંબંધિત અને અન્ય ગુનાઓના ડિટેક્શન ઉપર જિલ્લા પોલીસ કામગીરી કરી રહી છે. આ ઉપરાંત પરેડ અને અન્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જિલ્લા પોલીસની કામગીરીને બિરદાવવામાં આવી છે. 14થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને મેડલ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
લીમડી ખાતે 90 લાખ રૂપિયાની ચોરીનો ભેદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસે ઉકેલ્યો છે. જેને લઈને ફરિયાદી અને અરજદાર દ્વારા રેન્જ આઈજીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આઈજીને સાફો બંધાવવામાં આવ્યો હતો અને જિલ્લા પોલીસ વડાને પણ સાફો બાંધવામાં આવ્યો હતો. જેને લઈને આ સાફો જોઈ રેન્જ આઈજી બોલ્યા કે આ સૌરાષ્ટ્રની અનોખી પરંપરા છે અને પ્રથમ વખત સાફો બાંધી રહ્યો છું.
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