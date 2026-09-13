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'નવા ગુજરાત માટે નવા એજન્ડા બનાવીશું', ગુજરાત આવેલા કોંગ્રેસ પ્રભારી રણદીપસિંહ સુરજેવાલાની રણનીતિ

ગુજરાત કોંગ્રેસ સંગઠનના પ્રભારી બન્યા બાદ પ્રથમ વખત અમદાવાદ આવેલા રણદીપસિંહ સુરજેવાલાએ અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને આગામી રણનીતિ જણાવી હતી.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 7:23 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત કોંગ્રેસ સંગઠનના નવનિયુક્ત પ્રભારી રણદીપસિંહ સુરજેવાલા પદભાર સંભાળ્યા બાદ પહેલી વખત ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતાં. ત્યારે અમદાવાદ આવેલા સુરજેવાલાનું કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

સુરજેવાલાએ અમદાવાદ સ્થિત કોંગ્રેસ ભવન ખાતે કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સાથે એક બેઠક યોજી હતી અને ત્યાર બાદ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. જેમાં તેમણે ગુજરાતના ખેડૂતો, રત્નકલાકારો, ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી, પેપર લીક સહિત મુદ્દે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતાં. તેમણે કહ્યું હતું કે નવા ગુજરાત માટે નવા એજન્ડા બનાવીશું. આ ઉપરાંત સુરજેવાલાએ કોંગ્રેસના નેતાઓને આહ્વન કર્યુ હતું કે ખેડૂતોના પ્રશ્નો જાણો અને ત્યાર પછી આંદોલન કરો.

ગુજરાત આવેલા કોંગ્રેસ પ્રભારી રણદીપસિંહ સુરજેવાલાની અમદાવાદ સ્થિત કોંગ્રેસ ભવનમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ (Etv Bharat Gujarat)

મીડિયાને સંબોધતા સુરજેવાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નેતાઓના તેઓ આભારી છે. ગુજરાતના પ્રભારીનો ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ પહેલી બેઠકમાં ખુલ્લા મનથી ગુજરાતની સામજિક અને આર્થિક સ્થિતિ પર ચર્ચા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાત 'બાપુ અને પટેલ'ની ભૂમિ છે, બાપુ અને પટેલની વિચારધારાએ બ્રિટન વિચારધારાને ઉખાડી ફેંકી હતી. બાપુ અને પટેલની વિચારધારાથી દેશમાં આંદોલન કઈ રીતે કરી શકાય તે અંગે મંથન કરીશું.

સુરજેવાલાએ કહ્યું કે, સત્ય , સાહસ , સંગઠન અને આંદોલન આ મંત્ર બાપુ અને સરદાર પટેલે કોંગ્રેસને આપ્યો હતો. કોંગ્રેસની આગામી રણનીતિ જણાવતા સુરજેવાલાએ ઉમેર્યુ હતું કે, ખેડૂત અને ગરીબોના નવનિર્માણની શરૂઆત કરીશું. નવા ગુજરાત માટે નવા એજન્ડા બનાવીશું.

સુરેજવાલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ગુજરાતનો ખેડૂત અનેક મુદ્દે સંકટમાં છે , સોલાર અને વિંડ પાવર બનવા જોઈએ પણ ખેતીના ભોગે ના થવું જોઈએ. પ્રદેશ કોંગ્રેસ ખેડૂતોના મુદ્દે નવું આંદોલન કરશે અને વિચારશે પણ ખરા.

સરકાર દ્વારા હીરા કલાકારો માટે વેલ્ફર બોર્ડનું નિર્માણ કેમ નથી કરવામાં આવતું ? તેમણે કહ્યું કે, રત્ન કલાકાર મૃત્યું પામે તો રીલીફ ફંડ માંથી પૈસા આપવા જોઈએ. સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સંકટમાં આવી ગયો છે, GST કેમ ઘટાડતા નથી.? કેમ 20 પેપર ગુજરાતમાં લિક થયા છે? BAMSનું પેપર પણ લીક થયા વગર નથી કરવી શકતા.

સુરજેવાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, PCC પ્રેસિડેન્ટ અને જિલ્લા પ્રમુખોના 10 દિવસમાં મંતવ્યો અને અભિપ્રાય લેવામાં આવશે. ગુજરાતના ખેડૂતો અલગ અલગ મુદ્દાઓને લઈને પરેશાન થઈ રહ્યા છે. તેમના પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં લઈને આગામી સમયમાં આંદોલન કરવામાં આવશે.

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રણદીપસિંહ સુરજેવાલા
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