ETV Bharat / state

મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર રમઝાન માસનો પ્રારંભ, અમરેલીમાં મસ્જિદો ચાંદ દેખાતા રોશનીથી ઝળહળી ઉઠી

મુસ્લિમ સમાજના અતિ પવિત્ર અને બરકતભર્યા તહેવાર રમઝાનુલ મુબારકનો આજથી પ્રારંભ થયો છે

મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર રમઝાન માસનો પ્રારંભ
મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર રમઝાન માસનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 8:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: મુસ્લિમ સમાજના અતિ પવિત્ર અને બરકતભર્યા તહેવાર રમઝાનુલ મુબારકનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. શાબાન મહિનાની પૂર્ણાહુતિ બાદ રમઝાન મહાનાનો બીજનો ચાંદ નજરે પડતા સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજમાં ખુશી, ઉત્સાહ અને ધાર્મિક ઉલ્લાસનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

કાલે ચાંદ દેખાતા જ આજથી એક મહિના સુધી ચાલનારા રોજા (ઉપવાસ)નો આરંભ થયો છે. મુસ્લિમ સમાજના લોકો દરરોજ સવારના ચાર વાગ્યાથી લઈને સાંજના સાત વાગ્યા સુધી નકોડા રોજા રાખી નમાઝ, ઈબાદત, કુરાન પઠન અને દુઆમાં સમય વિતાવશે. આ પવિત્ર મહિનો આત્મસંયમ, સબર, ત્યાગ અને માનવતા સાથે જીવવાનો સંદેશ આપે છે.

મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર રમઝાન માસનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

સુન્ની મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ચાંદની સત્તાવાર પુષ્ટિ માટે સાયરન વગાડી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ચાંદ દેખાતા જ શહેરોના મસ્જિદો અને અન્ય પવિત્ર સ્થળોને રોશની અને શણગારથી સજાવવામાં આવ્યા, જેના કારણે સમગ્ર વાતાવરણ આધ્યાત્મિક બની ગયું.

અમરેલીમાં પણ મુસ્લિમ સમાજના પરિવારોમાં ખાસ આનંદ અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. એક મહિના સુધી ચાલનારા આ પવિત્ર રમઝાન માસ દરમિયાન રોજા સાથે સાથે દાન, ઝકાત, ફિતરા અને સેવાકાર્યો દ્વારા ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદોની મદદ કરવાની પરંપરા પણ નિભાવવામાં આવશે, જેથી સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારાની ભાવના મજબૂત બને.

આ પ્રસંગે મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી અને પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો કોર્પોરેટર નાસીર ભાઇ ચૌહાણ, નાગરિક બેન્કના પૂર્વ ડાયરેક્ટર ઓસા ભાઇ પઠાણ, કોર્પોરેટર રાજે ભાઇ , સામાજિક અગ્રણી અકરમ ભાઇ પઠાણ, વેપારી અગ્રણી અલી ભાઇ ઝાખરા અને એહમદ ભાઇ સહીત અન્ય મુસ્લિમ અગ્રણીઓએ સર્વેને “ચાંદ મુબારક”ની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

અગ્રણીઓએ રમઝાન મહિના દરમિયાન તેના અહેતરામ અને પવિત્રતા જાળવવા અપીલ કરી હતી. સાથે સાથે કોઈની ધાર્મિક લાગણીને ઠેસ ન પહોંચે, કોઈનું દિલ ન દુભાય અને સમાજમાં ભાઈચારો તથા સૌહાર્દ જળવાય તે માટે ખાસ કરીને યુવાનોને સંયમ અને સમજદારીથી વર્તન કરવા સૂચના આપી હતી. આ રીતે ગુજરાતભરમાં અને અમરેલીમાં રમઝાનુલ મુબારકની શરૂઆત સાથે જ આધ્યાત્મિકતા, એકતા અને માનવતાનો સંદેશ પ્રસરતો જોવા મળ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RAMZAN BEGIN
AMRELI RAMZAN FAST
ILLUMINATED MOONLIGHT MOSQUES
AMRELI RAMZAN
RAMZAN FASTS MOSQUES IN AMRELI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.