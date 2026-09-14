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રમણીકભાઈ વામજાની મોટી આગાહી, સૌરાષ્ટ્રમાં નવરાત્રી સુધી મેઘરાજા બઘડાટી બોલાવશે

જૂનાગઢના દેશી આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ નવરાત્રી અને ઓક્ટોબર સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં ધોધમાર વરસાદ પડવાની અને નદી-નાળા છલકાવાની આગાહી કરી છે.

નવરાત્રી અને ઓક્ટોબર સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી
નવરાત્રી અને ઓક્ટોબર સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 7:42 PM IST

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જૂનાગઢ: ગઈકાલથી વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક બદલાવ અને ત્યારબાદ પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદને લઈને સ્થાનિક આગાહીકાર રમણીકભાઈએ નવી આગાહી કરી છે. આગામી નવરાત્રી અને દસમા મહિના સુધી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદના ખૂબ સારા યોગ છે. આ સમય દરમિયાન ધોધમાર વરસાદ પડવાથી નદી-નાળા છલકાશે અને નવરાત્રી સુધી ખૂબ જ સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

નવરાત્રી સુધી ધોધમાર વરસાદની શક્યતા

ગઈકાલથી વાતાવરણમાં આવેલો અચાનક પલટો આજે ગુજરાતની સાથે સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ રૂપે જોવા મળી રહ્યો છે. આજે પણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. આગામી નવરાત્રી સુધી પણ આ જ પ્રકારે અલગ-અલગ ગ્રહ-નક્ષત્રો અને તેના વાહનોને આધારે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે તેવી શક્યતા અને પૂર્વાનુમાન જૂનાગઢના આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે.

રમણીકભાઈ વામજાની મોટી આગાહી (Etv Bharat Gujarat)

અત્યાર સુધી ઓછા વરસાદને લઈને પણ તેમણે તર્ક સાથે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે બે સૂર્યગ્રહણ અને બે ચંદ્રગ્રહણ હતા, જેને કારણે વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળ્યો. પરંતુ હવે ચંદ્ર અને સૂર્યગ્રહણનો યોગ પૂરો થયો છે, જેથી ચોમાસાના પાછલા દિવસોમાં ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે.

ઉત્તરા નક્ષત્રમાં વરસાદથી ખેતીના પાકોને નુકસાન

ઉત્તરા નક્ષત્રમાં વરસાદ પડવાથી પાકટ અવસ્થાએ પહોંચેલા ખેતીના પાકોને ખૂબ નુકસાન થવાની શક્યતા પણ જોવાઈ રહી છે. પાછલા વર્ષોમાં પણ ઉત્તરા નક્ષત્રમાં પડેલા વરસાદને કારણે ખેતીના પાકોને નુકસાન થયું હતું. જેથી સૌરાષ્ટ્રમાં એક કહેવત પણ છે કે, જો વરસે ઉત્તરા તો ધાન ન ખાય કૂતરા.

હાલ ઉત્તરા નક્ષત્ર ગઈકાલ રાતથી શરૂ થયું છે, જેનું વાહન દેડકો છે, જેથી ખૂબ સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. પરંતુ આ વરસાદને કારણે પાકટ અવસ્થાએ પહોંચેલા ખેતીના પાકોને નુકસાન થવાની પણ પૂરી શક્યતા છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં નવરાત્રી સુધી વરસાદ ધબભબાટી બોલાવશે
સૌરાષ્ટ્રમાં નવરાત્રી સુધી વરસાદ ધબભબાટી બોલાવશે (Etv Bharat Gujarat)

અનુરાધા નક્ષત્રમાં પણ સારો વરસાદ

17 સપ્ટેમ્બર 2026થી વધુ એક વરસાદનું નક્ષત્ર અનુરાધા શરૂ થશે, જેને કારણે પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ખૂબ સારો વરસાદ થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. ખગોળવિદ્યા અને કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર રમણીકભાઈ વામજાએ આવી આગાહી કરી છે.

27મી સપ્ટેમ્બરથી હાથિયા નક્ષત્ર પણ આવી રહ્યું છે, જેનું વાહન ઉંદર છે, જેને કારણે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદ થવાની પણ શક્યતા જોવાઈ રહી છે. હાથિયા નક્ષત્રમાં ઈશાનનો પવન જોવા મળતો હોય છે, જેને સૌરાષ્ટ્રમાં ભૂર પવનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, જેને કારણે મંડાણી વરસાદ એટલે કે બપોર પછી ખૂબ સારો વરસાદ પડે તેવી શક્યતા પણ જોવાઈ રહી છે.

2જી નવેમ્બરથી લઈને 5મી નવેમ્બર સુધી પણ ચિત્રા નક્ષત્રમાં ખૂબ સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 9 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર સુધી પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વરસાદના સારા યોગ બની શકે છે.

આ સિવાય 24 ઓક્ટોબરથી 26 ઓક્ટોબર દરમિયાન આવતા સ્વાતિ નક્ષત્રમાં, કે જેનું વાહન દેડકો છે, તેમાં પણ અતિભારે વરસાદ થાય અને નદી-નાળા છલકાય તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. ચોમાસાના પાછતરા વરસાદને કારણે ચોમાસુ પાકોને નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ શિયાળુ પાક ખૂબ સારા થવાનું અનુમાન પણ દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે.

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