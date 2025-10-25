રાજ્યમાં વરસાદને લઈને રમણીકભાઈ વામજાનું પૂર્વાનુમાન, ગિરનાર પરિક્રમા અને ખેડૂતોને લઇ કરી મોટી આગાહી
ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે, પરંતુ ધોધમાર કે સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતા નથી.
Published : October 25, 2025 at 12:47 PM IST
જૂનાગઢ: દેશી વરસાદ વિજ્ઞાનના આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ 27 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બર સુધીના સમયગાળા માટે હવામાનને લઈને પોતાનું પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. તેમના અનુમાન મુજબ, આ દિવસો દરમિયાન ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે, પરંતુ ધોધમાર કે સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતા નથી. કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ હળવા છાંટા પડવાની સંભાવના છે, જેને નજીવો વરસાદ ગણી શકાય. રમણીકભાઈના મતે, કુદરતી સંકેતો અનુસાર ચોમાસું વિધિવત રીતે વિદાય લઈ ચૂક્યું છે, અને આગામી એક અઠવાડિયામાં નોંધપાત્ર કે ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી.
ગિરનાર પરિક્રમા વરસાદમુક્ત રહેશે
કાર્તિકી અગિયારસથી પૂર્ણિમા સુધી ગિરનારની પવિત્ર લીલી પરિક્રમાનું આયોજન થાય છે, જે 27 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બરના સમયગાળામાં આવે છે. રમણીકભાઈ વામજાએ આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા ન હોવાનું જણાવ્યું છે, જે પરિક્રમામાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર માટે રાહતના સમાચાર છે.
આગામી વર્ષનું પૂર્વાનુમાન
રમણીકભાઈએ આગામી વર્ષ 2026ના ચોમાસા અંગે પણ અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, શરદ પૂનમના દિવસે ખાંડ અને પૌવામાં રાત્રે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ભેજ જોવા મળ્યો હતો, જે કુદરતી સંકેતો અનુસાર 2026નું ચોમાસું સાનુકૂળ રહેવાનો સંકેત આપે છે.
હવામાન વભાગે પણ કરી છે આગાહી
હવામાન વિભાગે પણ જણાવ્યું છે કે, 24 ઓક્ટોબરથી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના દરિયાઈ પંથકના વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈને ઘનઘોર વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને ઓખા-બેટ-દ્વારકા વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ સાથે જોરદાર પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. સમુદ્ર વિસ્તારમાં પવનની ગતિ 35 થી 55 કિમી પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે અને સમુદ્રમાં ઊંચી મોજાઓ ઉછળે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
