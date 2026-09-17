Happy Birthday: PM મોદી સાથે સાયકલ પર ફરતા રમતુભાઇ જૂના સંસ્મરણો વાગોળીને થયા ભાવુક
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 76મો જન્મદિવસ છે. RSSના પ્રચારક તરીકે ધરમપુરના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ફરતા સમયે નરેન્દ્ર મોદી રમતુભાઇ સાથે સાયકલ પર ગામે ગામ જતા હતા.
Published : September 17, 2026 at 11:54 AM IST
વલસાડ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 76મો જન્મદિવસ છે. RSSના પ્રચારક તરીકે ધરમપુરના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ફરતા સમયે નરેન્દ્ર મોદી રમતુ ભાઇ પાડવી સાથે સાયકલ પર ગામે ગામ જતા હતા. જ્યારે પણ વડાપ્રધાન મોદી વલસાડ આવે ત્યારે રમતુભાઇને યાદ કરીને જૂના સંસ્મરણો અચુક વાગોળે છે. PM મોદીના RSSના પ્રચારક સમયના સાથી મિત્ર રમતુભાઇ સાથે ETV ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
ધરમપુરના ગામડાઓમાં પ્રચારક તરીકે કામગીરી
રમતુભાઈ પાડવીના જણાવ્યા અનુસાર, નરેન્દ્ર મોદી વર્ષ 1986થી 1987 દરમિયાન ધરમપુર વિસ્તારમાં RSSના પ્રચારક તરીકે કામગીરી કરતા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન તેઓ ધરમપુર તાલુકાના અનેક ગામોમાં જતા હતા. માત્ર ધરમપુર સુધી જ નહીં, પરંતુ મહારાષ્ટ્રની સરહદ નજીક આવેલા અંતરિયાળ ગામો સુધી પણ તેઓ લોકોના સંપર્કમાં રહેતા હતા. તે સમયે આ વિસ્તારના અનેક ગામોમાં આજની જેમ સારા રોડ રસ્તા ઉપલબ્ધ નહોતા અને ઘણી જગ્યાએ પગદંડી જેવા રસ્તાઓ પરથી જ જવું પડતું હતું.
પગપાળા અને સાયકલ પર ગામે ગામે પહોંચતા
રમતુભાઈ જણાવે છે કે, નરેન્દ્ર મોદી તે સમય દરમિયાન અનેક ગામોમાં પગપાળા અથવા સાયકલ પર જતા હતા. પથ્થરોથી ભરેલા કાચા રસ્તાઓ અને પગદંડી જેવા માર્ગો હોવા છતાં તેઓ ગામડાઓ સુધી પહોંચતા અને સ્થાનિક લોકો સાથે સીધો સંપર્ક કરતા. આદિવાસી અને ગ્રામ્ય સમાજના લોકો સાથે તેઓ ખૂબ સરળતાથી ભળી જતા હતા. તેમની જીવનશૈલીમાં કોઈ પ્રકારનો દેખાડો નહોતો અને સામાન્ય લોકો વચ્ચે સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જ રહેતા હતા.
શિક્ષણ અને યુવાનોને પગભર થવાનો સંદેશ
તે સમય દરમિયાન નરેન્દ્ર મોદી ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને શિક્ષણનું મહત્વ સમજાવતા હોવાનું રમતુ ભાઈ જણાવે છે. તેઓ યુવાનોને શિક્ષણ મેળવવા અને પોતાના પગ પર ઊભા થવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. ગામડાના યુવાનો શિક્ષણ મેળવી આગળ વધે અને પોતાના પરિવાર તેમજ સમાજ માટે કંઈક કરી શકે તે માટે તેઓ સતત વાત કરતા હતા. શિક્ષણને સમાજના વિકાસ માટે મહત્વનું સાધન માનતા હોવાનું તેમના તે સમયના સંપર્કોમાંથી અનુભવાતું હતું.
વ્યસનમુક્તિ માટે પણ લોકોને સમજાવતા
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં તે સમયે દારૂનું વ્યસન પણ એક મોટી સામાજિક સમસ્યા હોવાનું રમતુભાઈએ જણાવ્યું હતું. નરેન્દ્ર મોદી લોકો સાથેની મુલાકાત દરમિયાન વ્યસનોથી દૂર રહેવા અને યુવાનોને પણ તેનાથી બચાવવા માટે સમજાવતા હતા. શિક્ષણ સાથે સામાજિક જાગૃતિ અને વ્યસનમુક્તિ અંગે પણ તેઓ ગામના લોકો સાથે ચર્ચા કરતા હતા. લોકો સાથે સીધી વાતચીત કરીને તેમની સમસ્યાઓ સમજવાનો તેમનો પ્રયાસ રહેતો હતો.
બરૂમાળના રમતુભાઈ સાથે ખાસ મિત્રતા
ધરમપુર તાલુકાના બરૂમાળ ગામના પૂર્વ સરપંચ રમતુભાઈ પાડવી તે સમયથી નરેન્દ્ર મોદીના નજીકના સંપર્કમાં રહ્યા હોવાનું જણાવે છે. વર્ષો વીતી ગયા હોવા છતાં બંને વચ્ચેનો આ પરિચય આજે પણ જળવાયેલો છે. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ પણ જૂના સાથીઓ અને પરિચિતોને ભૂલ્યા નહોતા. આજે દેશના વડાપ્રધાન બન્યા બાદ પણ જ્યારે તેઓ વલસાડ જિલ્લામાં આવે છે ત્યારે રમતુ ભાઈને જાહેર મંચ પરથી મિત્ર તરીકે સંબોધે છે.
રમતુભાઈ કહે છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે વલસાડ જિલ્લામાં કોઈ કાર્યક્રમમાં આવે છે અથવા સભાને સંબોધિત કરે છે ત્યારે જાહેર મંચ પરથી તેમને મિત્ર તરીકે સંબોધન કરે છે. તેમના જેવા સામાન્ય આદિવાસી સમાજના વ્યક્તિ માટે વડાપ્રધાનના મોઢેથી આ પ્રકારનું સંબોધન થવું ગૌરવની બાબત છે. સાથે જ તેઓ તેને ધરમપુર અને સમગ્ર વલસાડ જિલ્લા માટે પણ ગૌરવની વાત ગણાવે છે.
ખાખરાના પાનમાં ખીચડી અને હાથમાં રોટલો
નરેન્દ્ર મોદીના સાદગીભર્યા સ્વભાવના સંસ્મરણો જણાવતા રમતુ ભાઈએ કહ્યું કે, તે સમયે તેઓ ગામડામાં લોકો સાથે બેસીને જમતા હતા. ખાખરાના પાતરામાં ખીચડી અને હાથમાં રોટલો લઈને ખાવામાં પણ તેમણે ક્યારેય સંકોચ અનુભવ્યો નહોતો. અલગથી રહેવાની કે સામાન્ય લોકો કરતાં પોતાને અલગ રાખવાની તેમની કોઈ નીતિ નહોતી. ગામડાના લોકો જે રીતે રહેતા અને ખાતા હોય તે જ રીતે તેઓ પણ તેમની વચ્ચે રહીને ભોજન કરતા હતા.
રમતુભાઈના જણાવ્યા મુજબ, નરેન્દ્ર મોદીમાં સરળતા, સ્પષ્ટતા અને આત્મવિશ્વાસનો સ્વભાવ તે સમયથી જ જોવા મળતો હતો. તેઓ કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે સીધી વાત કરતા અને પોતાના વિચારો સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરતા હતા. અંતરિયાળ ગામોમાં રહેતા લોકો સાથે પણ તેઓ સરળતાથી વાતચીત કરતા હોવાથી સ્થાનિક લોકોમાં તેમની સાથે જોડાણ બન્યું હતું. આજે વડાપ્રધાન બન્યા પછી પણ જૂના દિવસોના આ સંબંધોને તેઓ ભૂલ્યા નથી.
ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનું સપનું
રમતુભાઈએ જણાવ્યું કે પ્રચારક તરીકે ધરમપુરમાં કામગીરી કરતા સમયથી નરેન્દ્ર મોદી ભારતને વિશ્વમાં આગવું સ્થાન મળે અને ભારત વિશ્વગુરુ બને તેવા વિચારો લોકો સમક્ષ વ્યક્ત કરતા હતા. દેશના વિકાસ સાથે શિક્ષણ, સામાજિક જાગૃતિ અને યુવાનોની પ્રગતિને તેઓ મહત્વ આપતા હોવાનું રમતુંભાઈના સંસ્મરણોમાંથી જાણવા મળે છે. વર્ષો બાદ તેઓ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છે, છતાં ધરમપુરના એ જૂના દિવસોની યાદો આજે પણ સ્થાનિક લોકોમાં જીવંત છે.
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