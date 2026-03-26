ETV Bharat / state

દાહોદમાં વિવિધ ઝાંખીઓ સાથે રામયાત્રા નીકળી, ડીજેના તાલે જય શ્રી રામના નાદથી માર્ગ ગુંજી ઉઠ્યો

દાહોદમાં રામયાત્રામાં વિવિધ ઝાંખીઓ સાથે રામલલ્લાની વિશાળ પ્રતિમા સાથે યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 9:16 PM IST

|

Updated : March 26, 2026 at 9:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ: રામનવમી નિમિત્તે દાહોદ શહેરમાં સોશિયલ સંસ્કાર ગ્રુપ અને રામયાત્રા સેવા સમિતિ દ્વારા સતત આઠમા વર્ષે ભવ્ય રામયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રામયાત્રામાં વિવિધ ઝાંખીઓ સાથે રામલલ્લાની વિશાળ પ્રતિમા સાથે યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા.

દાહોદ શહેરના ઠક્કર ફળિયા સ્થિત શ્રી રાજ રાજેશ્વર રાજસ્થાન પંચાયત મંદિરથી દર વર્ષની જેમ સતત આઠમાં વર્ષે ભગવાન શ્રી રામના જન્મોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે રામયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રામયાત્રામાં દાહોદના ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. ડીજે,બેન્ડ અને ઢોલ સાથે શ્રી રામ ભગવાનની પૂજા અર્ચના અને આરતી બાદ યાત્રાનો શુભારંભ કરાયો હતો. યાત્રામાં સાધુ સંતો અને સ્થાનિક અગ્રણીઓની સાથે શહેરીજનો હજારોની સંખ્ય માં ઉમટી પડ્યા હતા. શહેરના માર્ગો જય શ્રી રામના નાદથી ગૂંજી ઉઠ્યા હતા. સમગ્ર શહેર રામમય બની ગયું હતું અને ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો.

સોશિયલ સંસ્કાર ગ્રુપના સભ્ય દીપક શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન શ્રી રામના જન્મદિવસ નિમિતે યોજાયેલી રામયાત્રામાં રામલલ્લા સહિત રાજા રામચંદ્રનો રથ , ગુરુકુળ પરંપરા દર્શાવતી ઝાંખી , ભારતભરના પ્રખ્યાત મંદિર દર્શાવતી ઝાંખી તેમજ રામેશ્વરમની પણ ઝાંખી સામેલ કરવામાં આવી છે.

શહેરના માર્ગો ઉપર ભગવાન શ્રી રામ સ્વયં નગરચર્યાએ નીકળ્યા ત્યારે ભક્તોએ પુષ્પવર્ષા કરી યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને ભગવાનના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. યાત્રામાં સામેલ ઝાંખીઓએ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું, સાથે જ અલગ અલગ વેશભૂષા સાથે કલાકારો પણ જોડાયા હતા. ઉત્સાહભેર દાહોદ વાસીઓએ ભગવાન શ્રી રામના જન્મોત્સવ ની ઉજવણી કરી હતી.

પંચમહાલમાં પણ રામનવમીની ધામધૂમથી ઉજવણી કરાઇ

પંચમહાલના શહેરામાં રામનવમીની ધામધુમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શહેરાના નાડા રોડ પર આવેલા રામ મંદિર ખાતે રામભક્તોની ભીડ જોવા મળી હતી.રામનવમીના દિવસે દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરાના નાડાથી નીકળેલી શોભાયાત્રામાં ભગવાન રામલલ્લાની 15 ફૂટની પ્રતિકૃતિ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી.યાત્રા મહાલક્ષ્મી મંદિરથી હોળી ચકલા,પરવડી,વૈજનાથ ભાગોળ,સિંધી ચોકડી,ઓપરેશન સિંદૂર સર્કલ,અણિયાદ ચોકડી,બસ સ્ટેશન રોડ થઈને પરત રામમંદિર પરત ફરી હતી.યાત્રામા નાસિક ઢોલના સંગીતે વાતાવરણને સુમધૂર કરી દીધુ હતુ. હિન્દુ યુવાનો ભગવા રંગના પરિવેશ સાથે નજરે પડ્યા હતા.હાથમા ભગવા ધજા લઇને રામભક્તિમાં લીન થયા હતા. શહેરા સિંધી ચોકડી અને મારૂતિ ટીમ્બર ખાતે કેળા,છાસ,શરબતનું ભાવિકભક્તોને વિતરણ કરવામા આવ્યુ હતુ.

TAGGED:

RAMNAVAMI
DAHOD RAM YATRA
JAI SHRI RAM
Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.