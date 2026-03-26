જૂનાગઢમાં રામનવમીએ શોભાયાત્રા નીકળી, બાળકલાકારોએ રામાયણની ઘટનાઓને જીવંત બનાવી
જૂનાગઢમાં શોભાયાત્રામાં ભગવાન રામના વનવાસથી અયોધ્યા ખાતે સ્વાગત સુધીની ઘટનાને બાળ કલાકારોએ આપ્યું જીવંત રૂપ.
Published : March 26, 2026 at 10:30 PM IST
જૂનાગઢ: મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામના જન્મોત્સવ પ્રસંગે જૂનાગઢમાં રામ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. પાછલા એક સદી કરતા પણ વધારે સમયથી જૂનાગઢમાં રામ જન્મોત્સવને લઈને રામજી મંદિરથી શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે, જે પરંપરા આ વર્ષે પણ યથાવત રહી હતી. આ વખતની શોભાયાત્રાનું ખાસ આકર્ષણ ભગવાન શ્રીરામના જીવન સાથે જોડાયેલા અનેક નાના મોટા પ્રસંગોને બાળ કલાકારોએ શોભાયાત્રામાં વાસ્તવિક રૂપ આપીને જૂનાગઢ વાસીઓને ભગવાન શ્રીરામના દર્શન કરાવ્યા હતા.
રામ જન્મોત્સવને લઈને જૂનાગઢમાં શોભાયાત્રા
રામ નવમી એટલે કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામના જન્મોત્સવ પ્રસંગને લઈને પાછલી એક સદી કરતા પણ વધારે સમયથી જુનાગઢમાં રામ જન્મોત્સવને લઈને શોભાયાત્રાનું આયોજન થતું આવ્યું છે, જેમાં દર વર્ષે હવેલીના બાવાશ્રી દ્વારા આ શોભાયાત્રાને વિધિવત રીતે પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવતું હોય છે. જૂનાગઢના સૌથી જૂના પ્રાચીન રામજી મંદિર મઠ ખાતેથી આ શોભાયાત્રા પ્રસ્થાન થતી હોય છે, જે જુનાગઢના ઉપરકોટ, ઢાલ રોડ, માડવી ચોક, આઝાદ ચોક, કાળવા ચોક થઈને રામજી મંદિરે પરત ફરતી હોય છે. સાંજના પાંચ વાગ્યે આ શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ થાય છે જે મોડી રાત્રે 10થી 11:00 વાગે પરત નીજ રામજી મંદિર મઠ પહોંચે છે અને શોભાયાત્રાનું સમાપન થતું હોય છે. શોભાયાત્રામાં અવનવા પ્રસંગોને ઉજાગર કરવામાં આવતા હોય છે, જેને જોવા માટે પણ જૂનાગઢવાસીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહે છે.
અનેક પ્રસંગોને શોભાયાત્રામાં કર્યા સામેલ
રામ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રામાં સ્વયંભૂ રીતે લોકો જોડાતા હોય છે જેમાં ભગવાન શ્રીરામના જીવન ચરિત્ર સાથે જોડાયેલા તમામ નાના-મોટા પ્રસંગોને શોભાયાત્રામાં સામેલ કરીને ભગવાન રામનું જીવન ચરિત્ર કેવું હતું તે જૂનાગઢવાસીઓ જાણી શકે તે માટે દર વર્ષે અવનવા પ્રયાસો થતા હોય છે. આ વર્ષે પણ રામસેતુ નિર્માણની સાથે લવકુશ, ભગવાન રામનો વનવાસ અને ત્યારબાદ તેમનું અયોધ્યા ખાતે સ્વાગત સહિત રામાયણના સમયમાં ઘટેલી નાની મોટી ઘટનાઓને જીવંત રૂપ આપીને બાળ કલાકારોએ રામ નવમીના દિવસે આ શોભાયાત્રાને વિશેષ અને ખાસ બનાવી હતી.
