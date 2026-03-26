રાજ્યમાં રામ નવમીની ધામધૂમથી ઉજવણી, સાવરકુંડલામાં વિરાટ શોભાયાત્રા નીકળી; નવસારીમાં પણ રામ જન્મોત્ત્સવ મનાવાયો
રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ રામ જન્મોત્ત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
Published : March 26, 2026 at 7:36 PM IST
ગાંધીનગર: ચૈત્ર સુદ નવમીના પાવન દિવસે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનો જન્મોત્સવ સમગ્ર દેશમાં ભક્તિભાવ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ રામ જન્મોત્ત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમરેલીના સાવરકુંડલામાં રામ નવમી નિમિત્તે વિરાટ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે બીજી તરફ નવસારીમાં બાવાની ટેકરી પર સ્થિત પૌરાણિક શ્રી રામજી મંદિરે દર્શન કરવા ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. આ દરમિયાન વિદ્ધાન બ્રાહ્મણો દ્વારા શ્રી રામ યાગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સાવરકુંડલામાં શોભાયાત્રા નીકળી
અમરેલીના સાવરકુંડલામાં રામ નવમી નિમિત્તે વિરાટ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં માનવ મંદિરના ભક્તિ બાપુ તેમજ કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય પ્રતાપ દૂધાત સહિત અનેક આગેવાન હાજર રહ્યા હતા. આ શોભાયાત્રામાં વિવિધ હિન્દુ સંગઠનોના કાર્યકર્તાઓ અને સમગ્ર હિન્દુ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. શહેરના જેસર રોડ પરથી પ્રારંભ થયેલી યાત્રા પટેલ વાડી, આઝાદ ચોક, સંધિ ચોક, નદી બજાર અને કાપેલ ધાર-દેવડા વિસ્તારમાંથી પસાર થઇ અંતે રામ મંદિરે પહોંચી સમાપ્ત થઇ હતી.
યાત્રા દરમિયાન ઠેર ઠેર ભગવાન શ્રીરામ અને હનુમાનજીના જીવંત પ્રદર્શન (ટેબલો) ગોઠવવામાં આવ્યા હતા, જે ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. ટ્રેક્ટરમાં વિવિધ ધાર્મિક ઝાંખી રજૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં રામાયણના પ્રસંગોને જીવંત બનાવવામાં આવ્યા હતા. સંગીતના ધમાકેદાર ડીજે તથા ઢોલના તાલે હજારો ભક્તો નાચી ઉઠ્યા હતા અને સમગ્ર શહેર ભક્તિરસમાં તરબોળ બન્યું હતું.
નવસારીમાં બાવાની ટેકરીએ શ્રી રામ જન્મોત્ત્સવની ઉજવણી
નવસારી શહેરના દુધિયા તળાવ નજીક આવેલી બાવાની ટેકરી પર સ્થિત પૌરાણિક શ્રી રામજી મંદિરે રામ જન્મોત્ત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પ઼ી હતી અને ભગવાન રામચંદ્રજીના દર્શન માટે લાંબી કતારો લાગી હતી. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર ભગવાનનું શોડોપચાર પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું અને વિદ્ધાન બ્રાહ્મણો દ્વારા શ્રી રામ યાગનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
35 હજારથી વધુ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદનું આયોજન
શ્રી રામ જન્મોત્સવ નિમિત્તે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા લગભગ 35 હજારથી વધુ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દર વર્ષે દાળ-ભાત, શાક, ભજીયા, મગનું ખાટું અને લાડવા સહિત પાંચ વાનગીઓ બનાવવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે વૈશ્વિક ગેસ સંકટને કારણે રસોઈ માટે જરૂરી ગેસ સિલિન્ડરની અછત સર્જાતા ટ્રસ્ટને પ્રસાદમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. પરિણામે મગનું ખાટું અને ભજીયા જેવી બે વાનગીઓ આ વખતે બનાવવામાં આવી નથી. લાડવાની સંખ્યામાં વધારો કરીને લગભગ 10 હજાર વધારાના લાડવા બનાવવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા ચાર દિવસથી મંદિર પરિસરમાં 10 રસોઈયા અને 26 સેવકો દ્વારા મળીને 40 હજારથી વધુ લાડવાઓ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી દરેક ભક્તને ભગવાનનો પ્રસાદ સરળતાથી મળી શકે.
મંદિરનો ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ
આ મંદિરનો ઈતિહાસ પણ અત્યંત ગૌરવપૂર્ણ છે. અંદાજે 250 વર્ષ જૂનું આ મંદિર માત્ર ધાર્મિક જ નહીં પરંતુ ઐતિહાસિક મહત્ત્વ પણ ધરાવે છે. 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ બાદ ક્રાંતિકારી તાત્યા ટોપે અંગ્રેજોની નજરથી બચવા માટે અહીં સંત ટહલદાસજીના રૂપમાં 10 વર્ષથી વધુ સમય સુધી નિવાસ કર્યો હતો. મંદિર નજીક ભગવાન નરસિંહજીનો શાલિગ્રામ મળતા આ સ્થળને નરસિંહજીની ટેકરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
