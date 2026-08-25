અમદાવાદમાં રામ મંદિર અને કૃષ્ણની રાખડીઓની ભારે માંગ, કાલુપુરમાં ખરીદી માટે ઉમટી ભીડ
અમદાવાદના કાલુપુર અને માણેકચોકમાં રક્ષાબંધનને લઈને રાખડીઓની ખરીદીનો માહોલ જામ્યો છે, જ્યાં રામ મંદિર અને કૃષ્ણ ભગવાનની ડિઝાઇનવાળી રાખડીઓ સૌથી વધુ ટ્રેન્ડમાં છે.
Published : August 25, 2026 at 5:37 PM IST
અમદાવાદ: ભાઈ-બહેનનો પવિત્ર તહેવાર એટલે રક્ષાબંધન. રક્ષાબંધનને લઈને અમદાવાદના બજારોમાં ખરીદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભાઈ-બહેનના પ્રેમ અને લાગણીના પ્રતીક સમાન આ તહેવાર માટે બહેનો ભાઈઓ માટે સુંદર રાખડીઓ ખરીદવા કાલુપુર પહોંચી રહી છે. અમદાવાદના કાલુપુર સહિત શહેરના વિવિધ બજારોમાં રંગબેરંગી અને આકર્ષક રાખડીઓની માંગ વધી છે. ત્યારે 2026ના રક્ષાબંધન માટે શું નવું ટ્રેન્ડ છે અને કઈ ટ્રેન્ડી રાખડીઓ બજારમાં મળી રહી છે, જુઓ વિશેષ અહેવાલમાં.
રાખડી ટ્રેન્ડ 2026 - અમદાવાદ
આ વર્ષે અમદાવાદમાં રાખડી માત્ર દોરો નથી રહી, "સ્ટાઈલ + સેન્ટિમેન્ટ" બંને છે. જેમાં ખાસ કરીને નામવાળી અને ફોટોવાળી રાખડી, તિરંગા અને દેશભક્તિ થીમ "Har Ghar Tiranga"ના કારણે કેસરિયા-સફેદ-લીલી રાખડી, આર્મી અને પોલીસ થીમની રાખડીઓ જોવા મળી રહી છે.
છોકરાઓમાં "Bharat Army" બ્રેસલેટ રાખડી હિટ છે. તેની સાથે રામ મંદિર, કૃષ્ણ ભગવાન, "મેરા પ્યારા ભૈયા" અને "તેરે નામ" વાળી રાખડીઓ મળી રહી છે. બાળકો માટે ડોરેમોન, મિકી માઉસ, છોટા ભીમની રાખડીઓ મળી રહી છે. આ ઉપરાંત ઇકો-ફ્રેન્ડલી બીજવાળી રાખડી પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. આ રાખડીમાં પ્લાસ્ટિક નથી હોતું, તેમાં તુલસી અને મોગરાના બીજ હોય છે, જેને પૂજા પછી કુંડામાં વાવી શકાય છે. ગિફ્ટ ટ્રેન્ડમાં રાખડી સાથે કાજુ કતરી, સુતરફેણી અને કુર્તાના કૂપનની માંગ છે. કાલુપુર અને માણેકચોકમાં ફૂલ વેચાણ થઈ રહ્યું છે.
દુકાનદાર સલીમભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "રક્ષાબંધન ભારતની શાન અને ગુજરાતની ઓળખ છે. ભાઈ-બહેનનો તહેવાર છે. અમદાવાદના કાલુપુરમાં દરેક દુકાનમાં ખૂબ જ સુંદર રાખડીઓ મળી રહી છે. અમારી પાસે પણ જુદા જુદા ભગવાનની, રુદ્રાક્ષ, રામ મંદિર, નામવાળી અને કાર્ટૂનવાળી રાખડીઓ આવી છે, જે અત્યારે ખૂબ જ ટ્રેન્ડિંગ છે. લોકો દૂરથી તેને ખરીદવા માટે આવી રહ્યા છે. અમે હોલસેલમાં આપી રહ્યા છીએ અને બહાર ગામડાઓથી લોકો રાખડી લેવા માટે આવી રહ્યા છે."
વેપારી આદિલખાને જણાવ્યું હતું કે, "હું મારા પિતાના સમયથી રાખડી મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રાખડીનો વ્યવસાય કરું છું. અમારી પાસેથી આખા ભારતમાં રાખડીઓ જાય છે. અમારી પાસે એક રૂપિયાથી લઈને 360 રૂપિયા સુધીની રાખડીઓ મળી રહી છે. આ વર્ષે બાળકો માટે કાર્ટૂનવાળી રાખડી, ડોરેમોન, છોટા ભીમ, મોટુ-પતલુ, ક્રિષ્ના અને રામની રાખડીઓ અવેલેબલ છે. ભાઈ-બહેનને નજર ન લાગે તે માટે નજરિયા રાખડી પણ આવી છે. જુદા જુદા નામોવાળી 'પ્યારે ભૈયા', 'મેરા ભૈયા', 'મીરા', 'ક્રિષ્ના', 'રામ' વાળી રાખડીઓ આવી છે. સસ્તામાં સસ્તી રુદ્રાક્ષવાળી રાખડી પણ અહીંયા છે. ખાસ કરીને રામ મંદિરની રાખડી આ વખતે ખૂબ જ છે અને અમે તેને ખૂબ જ મહેનતથી બનાવી છે. રાખડી બનાવવામાં બાર મહિનો લાગે છે. આખું વર્ષ બહેનો ઘરોમાં રાખડી બનાવે છે અને અમદાવાદના ઘણા મુસ્લિમ ઘરોમાં રાખડી બનાવવામાં આવે છે. રક્ષાબંધન પહેલા એક મહિનાથી રાખડી વેચવાનું કામ શરૂ થાય છે. રાખડી એવી વસ્તુ છે જેને હાથથી બનાવવામાં આવે છે અને ઘણી મહિલાઓને આનાથી રોજગાર મળે છે."
રાજસ્થાની રાખડી ખરીદવા માટે આવેલાં મીરાબેને જણાવ્યું હતું કે, "અમે દર વર્ષે કાલુપુરમાં રાખડી ખરીદવા માટે આવીએ છીએ. ખૂબ સરસ અને સસ્તી રાખડીઓ મળી રહી છે અને અહીંયાથી રાખડી ખરીદીને અમે રાજસ્થાનમાં જઈને વેચીશું. અહીંયાની જ રાખડીઓ અમે અમારા ભાઈના હાથ પર બાંધીએ છીએ. અહીંયાથી 10 થી 15 હજાર રાખડીઓ અમે લઈ જઈએ છીએ અને ત્યાં નાનો ધંધો કરીએ છીએ. અત્યારે રામ મંદિર અને કૃષ્ણ ભગવાનની ખૂબ જ સારી રાખડીઓ મળી રહી છે."
દશરથભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી પાસે નાના છોકરાઓ માટે યુનિક રાખડીઓ છે, જે અમે પોતે જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ. જેમાં ઘડિયાળ કોમ્બો રાખડી, કાર્ટૂનવાળી રાખડી, ડોરેમોન, છોટા ભીમ, મિકી માઉસ અને જુદા જુદા કેરેક્ટરની રાખડીઓ છે, જે બાળકોને ખૂબ જ ગમી રહી છે. આ હોલસેલના ભાવમાં પાંચ રૂપિયાથી 50 રૂપિયા સુધીની છે. તેની સાથે રેશમ દોરા, ઊન દોરા અને કોટનના દોરામાં પણ રાખડીઓ અવેલેબલ છે."
રાખડી ખરીદવા માટે આવેલાં મીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, "અમે વિજાપુરથી અમદાવાદ આવ્યા છીએ. દરેક પ્રકાર અને ક્વોલિટીની રાખડીઓ અમે ખરીદી છે. ખૂબ જ સારી ક્વોલિટી અને વેરાઈટીની રાખડીઓ અહીંયા મળી રહી છે અને સસ્તા ભાવમાં છે એટલે દર વર્ષે અમે અહીંયા ખરીદી કરવા આવીએ છીએ."
દુકાનદાર સાહેબભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે બાળકોની રાખડીઓ પોતે જ બનાવીએ છીએ. અમારી પાસે દરેક પ્રકારની રાખડીઓ છે અને નવી નવી ટ્રેન્ડી રાખડીઓ અમે બજારમાં લાવીએ છીએ. બે મહિના પહેલાથી ખરીદી ચાલુ થઈ જાય છે અને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં એક મહિના સુધીનો સમય લાગે છે. રેશમ રાખડીમાં રુદ્રાક્ષ, પેન્ડન્ટ, જુદા જુદા નામ અને અલગ અલગ ભગવાનની રાખડીઓ છે, જેમ કે ક્રિષ્ના, રામ, ગણપતિ, મીરા અને રામ મંદિર જેવી રાખડીઓ ખૂબ જ છે."
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