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રાજકોટમાં આંગણવાડી-આશા વર્કર સહિત મજૂરોની મહારેલી: લઘુતમ વેતન વધારો અને હાઇકોર્ટના ચુકાદાના તાત્કાલિક અમલની માંગ

સવારથી જ શહેરના જુદા-જુદા વિસ્તારોમાંથી કામદારો એકત્ર થયા. આંગણવાડીની બહેનોથી લઈને સફાઈ કામદાર, બાંધકામ મજૂર અને આશા વર્કરો એક જ બેનર હેઠળ જોડાયા.

રાજકોટમાં આંગણવાડી-આશા વર્કર સહિત મજૂરોની મહારેલી: લઘુતમ વેતન વધારો અને હાઇકોર્ટના ચુકાદાના તાત્કાલિક અમલની માંગ
રાજકોટમાં આંગણવાડી-આશા વર્કર સહિત મજૂરોની મહારેલી: લઘુતમ વેતન વધારો અને હાઇકોર્ટના ચુકાદાના તાત્કાલિક અમલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 3:58 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં આજે મજૂર એકતાનો અવાજ ગુંજ્યો. આંગણવાડી વર્કર, હેલ્પર, આશા વર્કર સહિત શહેરના તમામ મજૂર અને કામદાર સંગઠનોએ સંયુક્ત રેલી કાઢી. લઘુતમ વેતનમાં વધારો અને હાઇકોર્ટના ચુકાદાનો તાત્કાલિક અમલ કરવાની મુખ્ય માંગ સાથે કામદારોએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને આવેદન પાઠવ્યું.

સવારથી જ શહેરના જુદા-જુદા વિસ્તારોમાંથી કામદારો એકત્ર થયા. આંગણવાડીની બહેનોથી લઈને સફાઈ કામદાર, બાંધકામ મજૂર અને આશા વર્કરો એક જ બેનર હેઠળ જોડાયા.

રેલી શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈ. હાથમાં “લઘુતમ વેતન આપો”, “હાઇકોર્ટનો ચુકાદો લાગુ કરો”, “માનદ વેતન નહીં, પગાર આપો” જેવા પ્લે કાર્ડ સાથે કામદારોએ જોરદાર નારા લગાવ્યા. આંગણવાડી અને આશા વર્કરોએ કહ્યું કે અમે સરકારની આરોગ્ય અને પોષણની તમામ યોજનાઓ ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડીએ છીએ, પરંતુ અમને મળતું માનદ વેતન ખૂબ જ ઓછું છે. મોંઘવારીમાં ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

આ સંયુક્ત રેલી દ્વારા કામદારોએ સરકાર સમક્ષ કેટલીક મુખ્ય માંગો રજૂ કરી છે:

  • પહેલી માંગ: લઘુતમ વેતનમાં તાત્કાલિક વધારો કરવામાં આવે.
  • બીજી માંગ: હાઇકોર્ટ દ્વારા લઘુતમ વેતન બાબતે આપવામાં આવેલા ચુકાદાનો તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવે.
  • ત્રીજી માંગ: આંગણવાડી અને આશા વર્કરોને સરકારી કર્મચારીનો દરજ્જો આપવામાં આવે.

સાથે જ સમયસર વેતન ચૂકવણી, સામાજિક સુરક્ષા, વીમા, પેન્શન અને કામના કલાકો નક્કી કરવા જેવી માંગો પણ આવેદનમાં સામેલ છે. કામદારોનું કહેવું છે કે વર્ષોથી અમે ઓછા વેતનમાં કામ કરીએ છીએ, હવે વધુ અન્યાય સહન નહીં થાય.

મજૂર સંગઠનના આગેવાને જણાવ્યું હતું કે આજે રાજકોટના તમામ કામદારો એક થયા છે. અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે હાઇકોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે તેનો તુરંત અમલ કરો. લઘુતમ વેતન વધારો. જો ૧૫ દિવસમાં અમારી માંગ નહીં સ્વીકારાય તો અમે વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરીશું.

રેલી બાદ તમામ સંગઠનોના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં કામદારો રાજકોટ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા. ત્યાં જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને સરકાર સુધી રજૂઆત પહોંચાડવાની માંગ કરી. આવેદનમાં લખ્યું છે કે કામદારોના હક્કોનું રક્ષણ થવું જોઈએ. પોલીસ દ્વારા રેલી દરમિયાન ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. શાંતિપૂર્ણ રીતે રેલી પૂર્ણ થઈ અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બન્યો.

TAGGED:

ANGANWADI ASHA WORKERS
DEMANDING HIKE IN MINIMUM WAGES
MINIMUM WAGES IMPLEMENTATION
RAJKOT
RALLY OF ANGANWADI ASHA WORKERS

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