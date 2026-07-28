સુરતમાં ગૌમાતાને 'રાષ્ટ્રમાતા'નો દરજ્જો આપવાની માંગ સાથે નીકળી રેલી, લોહીથી લખેલા આવેદનપત્રો સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા
સુરતમાં ગૌમાતાને 'રાષ્ટ્રમાતા'નો દરજ્જો આપવાની અને દેશભરમાં સંપૂર્ણ ગોવધ પ્રતિબંધ મૂકવાની માગ સાથે ગૌરક્ષકો અને વિવિધ સંગઠનો દ્વારા અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું.
Published : July 28, 2026 at 8:06 AM IST
સુરત: સુરતમાં ગૌમાતાને 'રાષ્ટ્રમાતા'નો દરજ્જો આપવાની અને દેશભરમાં સંપૂર્ણ ગોવધ પ્રતિબંધ મૂકવાની માગ સાથે ગૌરક્ષકો અને વિવિધ સંગઠનો દ્વારા અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. હજારોની સંખ્યામાં ઉમટેલા ગૌભક્તો વાછરડાને સાથે રાખીને અને પોતાના લોહીથી લખેલા આવેદનપત્ર સાથે સુરત કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા.
ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવાની માંગ
સુરત શહેરમાં ગૌભક્તો અને નાગરિકોમાં સ્પષ્ટ રોષ જોવા મળ્યો હતો. શહેરના વનિતા વિશ્રામ ગ્રાઉન્ડ ખાતેથી હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક વિશાળ રેલી નીકળી હતી. આ રેલીમાં જોડાનારા લોકોએ વિવિધ પૌરાણિક અને સાંસ્કૃતિક વેશભૂષા ધારણ કરી હતી. રેલીમાં સામેલ ગૌરક્ષકો અને મહિલાઓએ પોતાના જ લોહીથી પત્રો અને પોસ્ટરો લખ્યા હતા.
કલેક્ટર કચેરી પરિસરની અંદર અચાનક ગૌમાતાના વાછરડાને લઈને ગૌભક્તો પહોંચતા ત્યાં હાજર સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. તંત્રને આવેદનપત્ર પાઠવીને ગૌમાતાના રક્ષણ માટે કડક કાયદો બનાવવાની ત્વરિત માગ કરવામાં આવી હતી. સુરત ઉપરાંત ભરૂચ, જામનગર અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ ગૌપ્રેમીઓ દ્વારા આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
આ રેલી દરમિયાન નેતાઓ સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. અગ્રણી રમેશભાઈએ ભાજપ અને દેશના રાજકારણીઓ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે સત્તામાં ન હોય ત્યારે ગૌમાતા યાદ આવે છે અને જેવી સત્તા મળે એટલે ગૌમાતા માત્ર એક પશુ બની જાય છે! દેશભરમાં ગૌરક્ષા માટે રેલીઓ થાય છે પણ એક પણ ધારાસભ્ય, સંસદસભ્ય કે મંત્રી આ રેલીઓમાં ડોકાતા પણ નથી. નેતાઓ માત્ર ચૂંટણી વખતે વોટની ભીખ માંગવા જ બહાર નીકળે છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, અગાઉ ગૌમાતાને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવાના દાવા કરાયા હતા, પરંતુ આજે પણ મોટા પ્રમાણમાં બીફ વેચાઈ રહ્યું છે.
આ સાથે જ બાપાસીતારામ મહિલા મંડળના અગ્રણી હીરલબેને આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "દેશના નેતાઓ બાળપણમાં ગૌમાતાનું દૂધ પીને જ મોટા થયા છે અને સત્તાની ગાદી સુધી પહોંચ્યા છે પરંતુ આજે એ જ ગૌમાતા કતલખાને કપાઈ રહી છે. જો સરકાર ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર નહીં કરે, તો અમે તમામ ગૌભક્તો ભવિષ્યમાં મતદાન કરવાનો જ બહિષ્કાર કરીશું."
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