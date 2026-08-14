ETV Bharat / state

રક્ષાબંધન પહેલાં રાજકોટમાં સોના-ચાંદીની રાખડીનો ક્રેઝ, 90% ગ્રાહકોની પસંદ ‘BRO’ અને ‘VEERA’

રક્ષાબંધનના પર્વને ગણતરીના દિવસો બાકી હોય ત્યારે રાજકોટની સોની બજારમાં સોના અને ચાંદીની રાખડીનો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે.

રક્ષાબંધન પહેલાં રાજકોટમાં સોના-ચાંદીની રાખડીનો ક્રેઝ વધ્યો
રક્ષાબંધન પહેલાં રાજકોટમાં સોના-ચાંદીની રાખડીનો ક્રેઝ વધ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: રક્ષાબંધનના પર્વને ગણતરીના દિવસો બાકી હોય ત્યારે રાજકોટની સોની બજારમાં સોના-ચાંદીની રાખડીનો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંપરાગત રાખડીની સાથે હવે સોના અને ચાંદીની રાખડી પસંદ કરાઈ રહી છે, જેમાં 90 ટકા ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ ‘BRO’ અને ‘VEERA’ લખેલી રાખડીઓ છે. ઓછા બજેટમાં કિંમતી ધાતુની આકર્ષક રાખડી મળતી હોવાથી ચાંદીની રાખડીની ડિમાન્ડ સૌથી વધુ છે.

એશિયાની જૂની અને જાણીતી બજારોમાં સોની બજારનો સમાવેશ થાય છે. રક્ષાબંધન જેવા તહેવારોમાં આ સોની બજારમાં ખાસ રોનક જોવા મળે છે. ભાઈ-બહેનના પવિત્ર સંબંધના પર્વને લઈને લોકોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને હવે પરંપરાગત રાખડીની સાથે સોના અને ચાંદીની રાખડી પણ લોકોની પસંદ બની રહી છે.

રક્ષાબંધન પહેલાં રાજકોટમાં સોના-ચાંદીની રાખડીનો ક્રેઝ વધ્યો (Etv Bharat Gujarat)

"રક્ષાબંધનના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અમારી દુકાન પર દર વર્ષે સોના અને ચાંદીની ખાસ રાખડીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ વિવિધ ડિઝાઇન અને બજેટમાં રાખડીઓ ઉપલબ્ધ છે. ચાંદીની રાખડીની શરૂઆત માત્ર 500 રૂપિયાથી થાય છે, જ્યારે સોનાની રાખડી અડધા ગ્રામથી શરૂ થાય છે. ઓછા બજેટમાં સોના-ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુની રાખડી મળતી હોવાથી ગ્રાહકોમાં તેનો ક્રેઝ સતત વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ચાંદીની રાખડી સામાન્ય ગ્રાહકોના બજેટમાં આવતી હોવાથી તેની ડિમાન્ડ સૌથી વધારે જોવા મળી રહી છે." - મિહિર પાલા, શ્રીજી જ્વેલર્સના ઓનર

આ વર્ષે રાખડીની ડિઝાઇનમાં પણ નવો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ બજારમાં BRO અને VEERA લખેલી રાખડીઓની ખાસ માંગ છે. મિહિર પાલાના જણાવ્યા પ્રમાણે, અત્યારે તેમની પાસે આવતા અંદાજે 90 ટકા ગ્રાહકો BRO અથવા VEERA લખેલી રાખડી લેવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે રક્ષાબંધનના પર્વે ભાઈ-બહેનના પ્રેમની સાથે રાખડીની ડિઝાઇનમાં પણ ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે.

90% ગ્રાહકોની પસંદ ‘BRO’ અને ‘VEERA’ રાખડી (Etv Bharat Gujarat)

ખાસ વાત એ છે કે રાજકોટમાં વેચાતી આ રાખડીઓ માટે સ્થાનિક કારીગરોની મહેનત પણ જોડાયેલી છે. આ રાખડીઓ રાજકોટના જ કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. એટલે સ્થાનિક કારીગરોની કારીગરી અને તહેવારની લાગણીનું સુંદર સંયોજન આ રાખડીઓમાં જોવા મળે છે.

હાલમાં સૌથી વધારે ડિમાન્ડ ચાંદીની રાખડીની છે. ગ્રાહકો પોતાની પસંદ અને બજેટ પ્રમાણે અલગ-અલગ ડિઝાઇનની રાખડીઓ ખરીદી રહ્યા છે. એક તરફ પરંપરાગત રાખડીની ખરીદી ચાલી રહી છે, તો બીજી તરફ સોના-ચાંદીની રાખડીમાં લોકોનો વધતો રસ બજારમાં નવી ટ્રેન્ડને દર્શાવી રહ્યો છે.

રક્ષાબંધનના પર્વને લઈને બજારમાં જેમ-જેમ ખરીદી વધશે તેમ સોના-ચાંદીની રાખડીની ડિમાન્ડમાં પણ વધુ વધારો થવાની વેપારીઓને આશા છે. ખાસ કરીને BRO અને VEERA જેવી લખાણવાળી રાખડીઓ આ વર્ષે ગ્રાહકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સાબરમતી જેલમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી, બહેનોએ જેલમાં કેદ ભાઈઓને રાખડી બાંધી
  2. રક્ષાબંધન: મોટી બહેને ભાઈને બાંધ્યું અનોખું રક્ષાસૂત્ર, કિડની આપીને આપ્યું નવજીવન

TAGGED:

RAKSHABANDHAN
BRO AND VEERA RAKHI
SILVER RAKHI
RAKHI DEMAND IN RAJKOT
GOLD AND SILVER RAKHI DEMAND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.