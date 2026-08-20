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રક્ષાબંધન પર એસટી બસની 6500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપ, બહેનો અને પરિવારજનોની મુસાફરી માટે ખાસ વ્યવસ્થા

ગત વર્ષે 6402 ટ્રીપનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો 3.33 લાખ મુસાફરોએ લાભ લીધો હતો.

રક્ષાબંધન પર એસટી બસની 6500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપ
રક્ષાબંધન પર એસટી બસની 6500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 8:35 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા રક્ષાબંધનના તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોના વધતા ધસારાને પહોંચી વળવા માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શનમાં આગામી 26થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યભરમાં વિવિધ રૂટ પર અંદાજે 6500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનું સંચાલન કરવામાં આવશે.

રક્ષાબંધનના તહેવાર દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં બહેનો પોતાના ભાઈઓને રાખડી બાંધવા માટે તેમજ પરિવારજનો તહેવારની ઉજવણી માટે પોતાના વતન અને સગા-સંબંધીઓના ઘરે જતા હોય છે. જેના કારણે એસટી બસોમાં મુસાફરોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થતો હોય છે. આ ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને એસટી દ્વારા નિયમિત બસ સેવા ઉપરાંત વધારાની બસો દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રાજ્યના અમદાવાદ, ગોધરા, વડોદરા, પાલનપુર અને નડિયાદ સહિતના મુખ્ય શહેરો ઉપરાંત પાવાગઢ, સુરત, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર અને વલસાડ સહિતના પ્રવાસન સ્થળો તથા તીર્થધામોના રૂટ પર પણ વધારાની બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. મુસાફરોની જરૂરિયાત અને રૂટ પરના ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનું સંચાલન કરવામાં આવશે.

ગત વર્ષે પણ રક્ષાબંધન પર્વ દરમિયાન એસટી દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. નિયમિત સર્વિસ ઉપરાંત કુલ 6402 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના દ્વારા અંદાજે 3.33 લાખ મુસાફરોએ સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક જાહેર પરિવહન સેવાનો લાભ લીધો હતો.

ચાલુ વર્ષે પણ મુસાફરોને કોઈપણ પ્રકારની અગવડ ન પડે તે માટે એડવાન્સ બુકિંગની સુવિધા તેમજ વધારાની બસોની પૂરતી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. રક્ષાબંધનના દિવસોમાં મુસાફરોની સંખ્યા વધે તેવા રૂટ પર માંગ પ્રમાણે વધારાની ટ્રીપનું આયોજન કરવામાં આવશે.

રક્ષાબંધનના પવિત્ર તહેવાર દરમિયાન બહેનો અને ભાઈઓ સમયસર પોતાના પરિવારજનો સુધી પહોંચી શકે અને તેમની મુસાફરી સલામત તથા સુવિધાજનક રહે તે માટે GSRTC દ્વારા તમામ જરૂરી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નિગમ દ્વારા જાહેર જનતાને એડવાન્સ બુકિંગનો લાભ લેવા તેમજ વધારાની બસ સેવાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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