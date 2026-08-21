અમદાવાદ: રક્ષાબંધન માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં ભીડ, વિદેશમાં ભાઈઓ માટે બહેનોએ મોકલી રાખડી
પોસ્ટ વિભાગ 135 દેશોમાં ટ્રેકિંગ સાથે રાખડી મોકલે છે. લંડન માટે 100 રૂપિયામાં કામ થઈ ગયું હોવાનું બહેને જણાવ્યું.
Published : August 21, 2026 at 2:51 PM IST
અમદાવાદ: ભાઈ-બહેનના પ્રેમનું પ્રતીક એવા રક્ષાબંધન પર્વ પર ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા દેશ-વિદેશમાં રાખડી મોકલવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના નવરંગપુરા ખાતે આવેલી હેડ ઓફિસ પર રાખડીઓ પોસ્ટ કરવા માટે લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. બહેનો ઉત્સાહ સાથે પોતાના ભાઈઓ માટે રાખડી અને ભેટ મોકલી રહી છે.
ટ્રેકિંગ સાથે સુરક્ષિત અને સસ્તી સેવા
ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ડોમેસ્ટિક તેમજ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેકડ પેકેટ સર્વિસ હેઠળ 135 દેશોમાં રાખડી અને ભેટ સોગાતો હેન્ડ ટુ હેન્ડ ટ્રેકિંગ સાથે સુરક્ષિત અને કિફાયતી દરે મોકલવામાં આવી રહી છે.રાખડી પોસ્ટ કરવા આવેલી દેવાંશીબેને જણાવ્યું કે "મારો ભાઈ લંડન રહે છે. રક્ષાબંધન માટે મેં પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા રાખડી મોકલી. અહીં વ્યવસ્થા ખૂબ જ સારી છે અને કામ ફટાફટ પતી ગયું. ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ પણ સારી છે. 100 રૂપિયાની અંદર મારું કામ થઈ ગયું. બીજી કુરિયર સેવા દ્વારા વિદેશમાં રાખડી મોકલવા માટે ત્રણથી ચાર હજાર રૂપિયા લેવાય છે. પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં રાખડી મોકલાય છે. મારો ભાઈ છેલ્લા દસ વર્ષથી વિદેશમાં છે અને દર વર્ષે હું પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા જ રાખડી મોકલું છું."
દેશભરમાં ખાસ વ્યવસ્થા અને ઓફર
દક્ષાબેન ડોડીયાએ જણાવ્યું કે "મારા ત્રણ ભાઈઓ બેંગ્લોરમાં અને એક ભાઈ કેરલામાં છે. તેમને રાખડી પોસ્ટ કરવા માટે હું પોસ્ટ ઓફિસ આવી છું. હું દર વર્ષે પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે રાખડી મોકલું છું. ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા છે અને રક્ષાબંધન માટે ખાસ વ્યવસ્થા અને ઓફર રાખવામાં આવી છે. બહુ જ ઓછા પૈસામાં સ્પીડ પોસ્ટથી રાખડી પહોંચી જાય છે. રાખડી માટે જુદા જુદા કવર અને બોક્સ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. ચાર-પાંચ દિવસમાં બેંગ્લોર પહોંચી જાય છે."
કવર, બોક્સ અને ડિસ્કાઉન્ટના દર
નવરંગપુરા પોસ્ટ ઓફિસના અમદાવાદ સિટીના ડેપ્યુટી સુપ્રિટેન્ડન્ટ મંજુલા પટેલે જણાવ્યું કે "રક્ષાબંધન માટે અમદાવાદ શહેરની તમામ પોસ્ટ ઓફિસમાં વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રાખડી પોસ્ટ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના કવર અને સ્ટાઇલિશ રાખી બોક્સ બનાવવામાં આવ્યા છે."
બહેનો પોતાના ભાઈ માટે ગિફ્ટ અને રાખડી મોકલવા માંગતી હોય તેના માટે 250 ગ્રામ, 500 ગ્રામ અને 1 કિલોના બોક્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. 250 ગ્રામના બોક્સના ₹35, 500 ગ્રામના બોક્સના ₹40 અને 1 કિલોના બોક્સના ₹50 કિંમત રાખવામાં આવી છે.
ફોરેનમાં રાખડી મોકલવા માટે પણ સુવિધા છે. શરૂઆતના 50 ગ્રામ માટે લોકલ ₹15, પાન ઇન્ડિયા ₹35, ઇન્ટરનેશનલ થાઇલેન્ડ, ભૂટાન, ચીન, મ્યાનમાર, સિંગાપોર અને UAE માટે ₹185થી શરૂ થાય છે. જ્યારે અમેરિકા માટે ₹400 છે. આ ઉપરાંત 18% GST અલગથી લાગુ પડે છે.
દેશની અંદર સ્પીડ પોસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ દ્વારા “રાખી મેઇલ” મોકલવા પર 10% વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. કવર પર “રાખી મેઇલ” લખવું જરૂરી છે. એક ગ્રાહક એક સમયે મહત્તમ 5 રાખડી મેઇલ જ બુક કરાવી શકે છે. આ સેવા ફક્ત રિટેલ કાઉન્ટર પર જ ઉપલબ્ધ છે. સાથે વિવિધ પોસ્ટ કાર્ડ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે.
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