મોરબીમાં ખેડૂતોનો હૂંકાર: 'વન નેશન, વન આંદોલન'ના એલાન સાથે રાકેશ ટીકૈત અને BKUના નેતાઓએ સરકાર સામે બ્યુગલ ફૂંક્યું
સરકાર ખેડૂતોને વાર્ષિક માત્ર રૂ.6,000 આપીને મૂર્ખ બનાવી રહી છે, જ્યારે હકીકતમાં MSP પેટે ખેડૂતોના રૂ.60 લાખ કરોડ સરકાર પાસે લેણાં નીકળે છે- રાકેશ ટીકૈતે
Published : August 9, 2026 at 5:10 PM IST
મોરબી: મોરબી જિલ્લાના જેતપર અને રવાપર ખાતે આયોજિત ખેડૂત સત્યાગ્રહ તથા મહાસભામાં ભારતીય કિસાન યુનિયન (BKU)ના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ રાકેશ ટીકૈત, રઘુવીરસિંહ ચૌધરી અને યુધવીરસિંહે હાજરી આપીને સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો હતો.
વિવિધ પક્ષોના આગેવાનો અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ઉમટેલા ખેડૂતોની હાજરીમાં દીપ પ્રાગટ્ય સાથે શરૂ થયેલી આ મહાસભામાં કિસાન નેતાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ગુજરાતનો ખેડૂત હવે જાગી ગયો છે. ખેડૂત હિતોનું રક્ષણ કરવા, જમીન સંપાદન સામે યોગ્ય વળતર મેળવવા અને સરકારી દમન સામે લડવા માટે હવે સમગ્ર દેશના ખેડૂતો એકમંચ પર આવીને લડાઈ લડશે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને સભાને સંબોધતા રઘુવીરસિંહ ચૌધરી અને યુધવીરસિંહે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, વર્ષ 2013ના જમીન સંપાદન કાયદા મુજબ 100% સોલેશિયમ અને 4 ગણું વળતર આપવાને બદલે સરકાર સર્કલ રેટ રિવાઇઝ કર્યા વિના સસ્તા ભાવે ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીન પચાવી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ સંપાદન કોઈ જાહેર હિત માટે નહીં પરંતુ ખાનગી કંપનીઓ અને વેપારીઓ માટે થઈ રહ્યું હોવાથી સરકારે 'કમિશન એજન્ટ' કે વચેટિયા બનવાનું બંધ કરી કંપનીઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે સીધો બજાર ભાવે સોદો થવા દેવો જોઈએ. આ ઉપરાંત, ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજ ટાવર લાઈનો અદાણી જેવા ઉદ્યોગપતિઓના ખાનગી વેપાર માટે હોવાથી તેને રસ્તા કિનારેથી લઈ જવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
ભારતીય કિસાન યુનિયનના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા રાકેશ ટીકૈતે 'વન નેશન, વન આંદોલન'નો નારો આપતા ચીમકી આપી હતી કે, દેશમાં હવે આંદોલન શરૂ થઈ ગયા. આમનાથી હવે કોઈ ડરનારું છે નહીં. હવે દેશમાં આંદોલન દબાશે નહીં, પછી વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન હોય, વેપારીઓનું આંદોલન હોય કે ખેડૂતોનું હોય. અમે ગુજરાતના ખેડૂતોને પૂરું સમર્થન આપીશું. અમારી તેમની સાથે વાતચીત થતી રહેશે. જો ગુજરાતમાં ખેડૂતો પર લાઠીચાર્જ કે અત્યાચાર કરવામાં આવશે, તો ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને હરિયાણા અને દિલ્હી જેવા રાજ્યોમાં પણ કલેક્ટર કચેરીઓ અને પોલીસ સ્ટેશનોનો ઘેરાવ કરવામાં આવશે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સરકાર ખેડૂતોને વાર્ષિક માત્ર રૂ. 6,000 આપીને મૂર્ખ બનાવી રહી છે, જ્યારે હકીકતમાં MSP પેટે ખેડૂતોના રૂ. 60 લાખ કરોડ સરકાર પાસે લેણાં નીકળે છે. જમીનનું યોગ્ય 4 ગણું વળતર અને ખેડૂતોની તમામ માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી આ આંદોલન દેશવ્યાપી સ્તરે ચાલુ રહેશે.
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