પ્રતિદિન 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન કરતા નવસારી પંથકના રાકેશ નાયક, શુદ્ધતા અને ગુણવત્તા ગ્રાહકોને આકર્ષી

નવસારી જિલ્લાના સોનવાડી ગામે પરંપરાગત પદ્ધતિથી અને કેમિકલ વગરનો બનતો શુદ્ધ દેશી ગોળ લોકોને ખુબ પસંદ આવી રહ્યો છે.

ગ્રાહકોને આકર્ષતો દેશી ગોળ
ગ્રાહકોને આકર્ષતો દેશી ગોળ
Published : December 25, 2025 at 2:32 PM IST

સોનવાડી, નવસારી: શિયાળાની ઋતુમાં ગોળ આધારીત ખાદ્યચીજોની ગોળની માંગ પણ ખુબ વધી જતી હોય છે. એમાં પણ છેલ્લાં ઘણા વર્ષોથી દેશી ગોળનું મહત્વ પણ ખબુ વધ્યું છે. દેશી ગોળ સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી માનવામાં આવે છે.

જોકે, બજારમાં મળતો કેમિકલ, કલર અથવા પ્રિઝર્વેટિવ વાળો ગોળ આરોગ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના સોનવાડી ગામે પરંપરાગત પદ્ધતિથી કેમિકલ વિના બનતો શુદ્ધ દેશી ગોળ લોકોમાં ખાસ પસંદગી બન્યો છે.

પરંપરાગત પદ્ધતિથી અને કેમિકલ વગરનો બનતો શુદ્ધ દેશી ગોળ
પરંપરાગત પદ્ધતિથી અને કેમિકલ વગરનો બનતો શુદ્ધ દેશી ગોળ

નવસારી જિલ્લો શેરડીના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. અહીં શેરડી મુખ્ય ખેતી પાકોમાંથી એક છે. વધુ ઉત્પાદનને કારણે અહીં રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રસિદ્ધ ગણદેવી શુગર ફેક્ટરી આવેલી છે. સાથે સાથે પરંપરાગત રીતે દેશી ગોળ બનાવતા કોલાઓની સંખ્યા પણ મોટી છે.

પ્રતિદિન 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન
પ્રતિદિન 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન

આ જ પરંપરાને જીવંત રાખતા સોનવાડી ગામના ખેડૂત રાકેશ નાયક છેલ્લા 47 વર્ષોથી શુદ્ધ દેશી ગોળ બનાવી રહ્યા છે. રાકેશ નાયક પોતે ઉગાડેલી શેરડીમાંથી ગોળ બનાવે છે અને આ શેરડીનું પિલાણ કરી રસ કાઢવામાં આવે છે અને તે રસને તાવડીમાં ઉકાળીને ગોળ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

કેમિકલ, કલર કે પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવાતો ગોળ
કેમિકલ, કલર કે પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવાતો ગોળ

આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં કોઈપણ પ્રકારના કેમિકલ, કલર કે પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ થતો નથી. ગોળની વધુ શુદ્ધતા માટે રાકેશ નાયકે પરંપરાગત બે તાવડીની જગ્યાએ ચાર તાવડીની ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે.

પ્રતિદિન 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન
પ્રતિદિન 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન

શેરડીનો રસ પ્રથમ તાવડીમાં ધીમી આંચે ગરમ થાય છે અને ત્યારબાદ ક્રમશઃ આગળની તાવડીમાં પહોંચે છે. ચોથી તાવડીમાં રસ પૂરતો ઘાટો બન્યા બાદ તેને મોટા થાળમાં કાઢી ગોળના બીબામાં ભરી ચાકા તૈયાર કરવામાં આવે છે.

ગોળની શુદ્ધતા અને ગુણવત્તા થકી વધી માંગ
ગોળની શુદ્ધતા અને ગુણવત્તા થકી વધી માંગ

ગોળ બનાવતી વખતે શેરડીના રસમાંથી કચરો દૂર કરવા માટે ભીંડાનો રસ ઉમેરવામાં આવે છે. ગરમી મળતાં કચરો ઉપર તરવા લાગે છે, જેને સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિથી ગોળ વધુ સ્વચ્છ અને શુદ્ધ બને છે. રાકેશ નાયક રોજના લગભગ 12 કલાક કોલુ ચલાવી 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન કરે છે.

ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીત્યો
ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીત્યો

શુદ્ધતા અને ગુણવત્તાના કારણે રાકેશ નાયકના ગોળને કોઈ વિશેષ માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર પડી નથી. 47 વર્ષોમાં તેમણે ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીત્યો છે અને ચાર મહિનાની સીઝનમાં આખો ગોળ હાથોહાથ વેચાઈ જાય છે. ગ્રાહકોની માંગ મુજબ 20 ગ્રામ અને 50 ગ્રામના નાના ચોકઠાં, ચામાં ખાંડના વિકલ્પ રૂપે ઉપયોગી જેગરી પાઉડર તેમજ સૂંઠ, જાયફળ જેવા ઔષધિય ગુણ ધરાવતા મસાલા યુક્ત ગોળ પણ બનાવવામાં આવે છે, જે લોકોમાં ખાસ લોકપ્રિય છે.

શિયાળાની ઋતુમાં આરોગ્ય માટે લાભદાયી ગણાતો શુદ્ધ દેશી ગોળ હવે ખાંડના વિકલ્પ તરીકે અપનાવવામાં આવી રહ્યો છે. પરિણામે સોનવાડી ગામના આ પરંપરાગત, કેમિકલ વિનાના દેશી ગોળની માંગ દિવસેને દિવસે વધી રહી છે.

