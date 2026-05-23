રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ પરિવાર સાથે અંબાજી પહોંચ્યા, મા અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુોકાવી આશીર્વાદ લીધા

રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશજી આજે પોતાના પરિવારના સભ્યો સાથે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર ખાતે પધાર્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 9:01 PM IST

Choose ETV Bharat

અંબાજી: મા અંબાનું ધામ જગવિખ્યાત છે. વિશ્વભરમાં રહેતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓ મા અંબાના દર્શને આવી પ્રાર્થના કરતા હોય છે. માતાજી સમક્ષ પોતાની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરવા પૂજા-અર્ચના કરતા હોય છે અને જ્યારે મનોકામનાઓ પૂર્ણ થતા યથાશક્તિ દાન કરી માતાજીના આશીર્વાદ પોતાના ઉપર બન્યા રહે તેવી જગતજનની સમક્ષ પ્રાર્થના કરતા હોય છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ સાથે નેતાઓ, કલાકારો અને સંતો-મહંતો પણ માતાજીના દ્વારે શીશ ઝુકાવવા પહોચતા હોય છે. ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી સુરક્ષા સાથે માતાજીના દર્શન માટેની તૈયારીઓ કરાતી હોય છે. આજે શનિવારે સવારે રાજ્યસભામાં ઉપાધ્યક્ષ પણ પરિવાર સાથે મા અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવવા પહોંચ્યા હતા.

રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશજી આજે પોતાના પરિવારના સભ્યો સાથે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર ખાતે પધાર્યા હતા. શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે પહોંચીને તેમણે પરિવારજનો સાથે જગત જનની મા અંબાના દર્શન કર્યા હતા અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન અનુસાર પૂજા-અર્ચના તથા આરતી કરીને પરમ ધન્યતા અનુભવી હતી.

આ ધાર્મિક મુલાકાત અંતર્ગત તેમણે મા અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી દેશની સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને નાગરિકોના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આ મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ તથા બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રોટોકોલ મુજબ તમામ જરૂરી અને સુચારુ વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી હતી. હરિવંશજીના આગમન સમયે મંદિર પ્રશાસન અને સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા તેમનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને મંદિરના ઈતિહાસ તેમજ ચાલી રહેલા વિકાસ કાર્યો અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

વીઆઈપી મૂવમેન્ટ હોવા છતાં સામાન્ય શ્રદ્ધાળુઓને દર્શનમાં કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ ન પડે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ પ્રશાસન અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા પણ સરાહનીય વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.

