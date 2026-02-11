રાજુ કરપડાએ AAPમાંથી આપ્યું રાજીનામું, જાણો શું આપ્યું કારણ?
પોતાનું રાજીનામું પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલને મોકલ્યું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
Published : February 11, 2026 at 1:11 PM IST
ગુજરાત : ગુજરાતના રાજકારણમાંથી એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી નેતા રાજુ કરપડાએ પાર્ટીના તમામ હોદ્દા અને પ્રાથમિક સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે પોતાનું રાજીનામું પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલને મોકલ્યું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
રાજુ કરપડા ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના કિસાન મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા હતા અને ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પર સક્રિય રહ્યા હતા. પોતાના રાજીનામા પત્રમાં તેમણે વ્યક્તિગત કારણોસર આ નિર્ણય લીધો હોવાનું જણાવ્યું છે.
રાજુ કરપડાએ પોતાનું રાજીનામું પક્ષના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલને (Arvind Kejriwal) મોકલી આપ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ લખતા જણાવ્યું કે, "વ્યક્તિગત કારણોસર પક્ષના દાયિત્વનું નિર્વહન કરવું હવે મારા માટે સંભવ નથી." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, પક્ષને મજબૂત કરવા તેમણે પરિવારથી પણ વિશેષ સમય આપ્યો હતો, પરંતુ કુદરતે અહીંયા સુધીનો જ સાથ લખ્યો હશે.
રાજકીય વર્તુળોમાં આ નિર્ણયને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહ્યો છે. હવે આગળ તેઓ કઈ રાજકીય દિશામાં આગળ વધશે તે અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
