ભાજપ જોડાયાના બીજા દિવસે રાજુ કરપડાને ટિકિટ, જાણો ક્યાંથી લડશે ચૂંટણી?
ભાજપના કાર્યકરોમાં રોષ, વર્ષો સુધી પક્ષમાં કામ કર્યું અને ટિકિટ દેવાનો વારો આવ્યો તો તાજેતરમાં પાર્ટીમાં આવેલ રાજુ કરપડાને ટિકિટ આપી દેવામાં આવ્યા હોવાના આરોપ
Published : April 10, 2026 at 10:36 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ ખેડૂત નેતા તરીકે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પોતાની છાપ ઊભી કરનાર રાજુ કરપડાએ 9 એપ્રિલે ભાજપમાં જોડાયા હતા. હવે કેસરિયા કર્યાના બીજા દિવસે રાજુ કરપડાને પાર્ટી તરફથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે અને તે જિલ્લા પંચાયતની મૂળી સીટ પરથી લડશે. અહેલાલ છે કે, રાજુ કરપડા પોતાના સમર્થકોને સાથે રાખી ફોર્મ ભરવા આવશે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના મુળી તાલુકામાં ત્રણ બેઠકો છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે, ખેડૂતોના અલગ અલગ પ્રકારે સૂચનો મેળવી અને રાજુ કરપડા દ્વારા અંતે નિર્ણય કરી અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા અંગેનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, બીજી તરફ ભાજપમાં જ વર્ષોથી સક્રિય કાર્યકર્તા તરીકે ફરજ બજાવતા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા માટે ઈચ્છુક હોય તેવા ઉમેદવારો અને કાર્યકર્તાઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
પાર્ટીના અન્ય નેતાઓમાં રોષ
પાર્ટીમાં ભળ્યાના 24 કલાકમાં જ રાજુ કરપડાને ટિકિટ આપી દેવામાં આવી પરંતુ બીજી તરફ વર્ષોથી પાર્ટીમાં કામ કરતા નેતાઓને ચાન્સ ન આપતા અંદરોઅંદર વાદવિવાદ વકર્યો હોવાના એંધાણ છે. અહીં ભાજપના જ નેતાઓ ભાજપના ઉમેદવાર સામે પડ્યા હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાવાની વકી છે. આમ પણ મુળી તાલુકામાં રાજુ કરપડાથી ભાજપ નેતાઓ પહેલાથી જ નારાજ ચાલી રહ્યા છે ત્યારે હવે તેમને ટિકિટ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવતા વધુ ડેમેજ થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. હવે સામે પક્ષના ઉમેદવારોને ભાજપના જ નેતાઓ ટેકો કરે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય તો નવાઈ નહીં. બીજી તરફ રાજુ કરપડાના સમર્થકોમાં તેમના ઉત્સાહ છે.
સરકારે કરેલા કામોના નામે મત માંગીશ - રાજુ કરપડા
મુળી તાલુકા પંચાયતની બેઠક 2 પરથી ઉમેદવાર તરીકે રાજુ કરપડાને જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ અંગેરાજુ કરપડાએ નિવેદન આપ્યું છે કે, તેઓ સરકારે કરેલા કામને આગળ ધરી મતદારો પાસે વોટ માંગવા જશે. તેમણે કહ્યું કે, 'સરકારે અહીં સિંચાઈનું પાણી 20 ગામોના તળાવો અને પાણીની પાઇપલાઇન નાખવાની કામગીરી શરૂ છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં કડદાપ્રથા પણ સરકારે નાબૂદ કરવામાં આવી છે જેનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભાજપ સરકારે કરેલા કામોના નામે મત માંગીશ અને જે વિશ્વાસ મુક્યો છે તેમાં ખરા ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીશ. બાજી અનેક લોકો બગાડસે પણ હું મારું કામ કરીશ.'
