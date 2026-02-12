રાજીનામા બાદ રાજુ કરપડાનો મોટો ધડાકો, કહ્યું ‘ઈટાલીયા છે ત્યાં સુધી AAP આગળ નહિ આવે’
અમદાવાદ: રાજુ કરપડાએ ગઈકાલે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામુ આપ્યું હતું. આ ઘટના ગુજરાતમાં AAP માટે મોટો ઝટકો ગણાય છે. પૂર્વ આપ નેતા રાજુ કરપડાએ આજે (12 ફેબ્રુઆરી 2026) પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માંથી રાજીનામું આપ્યા બાદની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે પાર્ટીના આંતરિક મતભેદો અને ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પર અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે પાર્ટી છોડવાના નિર્ણયને અંગે કહ્યું કે, AAP અને ભાજપ વચ્ચેની લડાઈમાં ખેડૂતોને ભોગ બનાવવામાં આવ્યા છે. બે પાર્ટીઓની લડાઈમાં તેમના પર 307ની કલમ લાગી છે. ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી ગોપાલ ઇટાલિયા અને મનોજ સોરઠીયા પર જેલમાં મદદ ન કરવા અને પરિવાર સાથે ગેરવર્તન કરવાના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે.
રાજકોટમાં ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ મીડિયા સમક્ષ આવીને પક્ષના પ્રદેશ નેતૃત્વ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ખાસ કરીને ગોપાલ ઇટાલિયા અને મનોજ સોરઠીયા વિરુદ્ધ મોરચો માંડતા જણાવ્યું કે, આ નેતાઓના ખરાબ વર્તન અને નિષ્ક્રિયતાના કારણે ખેડૂતોએ વધુ સમય જેલમાં વિતાવવો પડ્યો છે. કરપડાએ આક્ષેપ કર્યો કે ગોપાલ ઇટાલિયા ક્યારેય પાર્ટીને મજબૂત થવા દેશે નહીં.
- AAP અને તેના નેતાઓએ ખેડૂતોને કોઈ મદદ ન કરી: કરપડા
- જે મોઢેથી પાન ચાવ્યા એ મોઢેથી કોલસો નથી ચાવવો: કરપડા
- જેલવાસ દરમિયાન કાનૂની મદદ ન કર્યાનો કરપડાનો આરોપ
- ગઈકાલથી મારા વિરુદ્ધ દુષ્પ્રચાર થઈ રહ્યો છે: કરપડા
ખેડૂત એકતા મંચથી જાહેર જીવનની શરૂઆત - રાજુ કરપડા
રાજુ કરપડાએ ગંભીર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું છે કે, હું જેલમાં હતો ત્યારે મારા વિશે સારી-ખરાબ નેક તમામ વાતો અંદર અને બહાર થઇ છે. મેં ખેડૂત એકતા મંચથી જાહેર જીવનની શરૂઆત થઇ હતી અને ખેડૂતોના મુદ્દે લડવાનું શરૂ કર્યું હતુ. આમ આદમી પાર્ટીમાં પણ હું ખેડૂતોના મુદ્દે જ લડીશ એ શરત સાથે જોડાયો હતો. મને લાગ્યુ કે કોઈ રાજકીય પાર્ટીમાં રહીશ તો વધારે કામ કરી શકીશ. જે બાદ હું આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયો. બોટાદના હળદરની ઘટના બની ત્યારે મને થયું કે, નવા વર્ષે મારી સાથે જે ખેડૂતો જેલમાં હતા. હું રાજકીય પાર્ટી સાથે જોડાયેલો હતો એટલે મારા સહિત ખેડૂતો પર પણ 307નો ગુનો નોંધાયો.
"આમ આદમી પાર્ટી સારો વકીલ ન કરી શકી” - રાજુ કરપડા
રાજુ કરપડાએ ભાવુક થઈને જણાવ્યું કે, જ્યારે તેઓ ખેડૂતોના મુદ્દે જેલમાં હતા, ત્યારે પાર્ટીએ હાઈકોર્ટના સારા વકીલ મોકલવાની ખાતરી આપી હતી, પરંતુ સુનાવણી દરમિયાન કોઈ વકીલ હાજર રહ્યો નહોતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે જામીનના નામે પાર્ટીએ તેમને અને નિર્દોષ ખેડૂતોને ખોટી રીતે જેલમાં રાખ્યા હતા. જેલમાં ખેડૂતો જ્યારે જામીન વિશે પૂછતા ત્યારે તેમની આંખમાં આંસુ આવી જતા હતા. તેમણે ઉમેર્યું કે જો તેઓ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા ન હોત, તો કદાચ આટલો લાંબો સમય જેલમાં રહેવું ન પડત.
રાજુ કરપડાએ જણાવ્યું હતું કે, આમ આદમી પાર્ટી દ્રારા મારા વિશે ગઇકાલથી અલગ અલગ પ્રકારની સફાઇની વાતો કરવામાં આવે છે. ઓક્ટોબર 2025માં ખેડૂતોને જામીન અપાયા તેનું પહેલુ હિયરીંગ હતું. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કેસ લાડવા માટે હાઇકોર્ટના વકીલ આવશે તેવું કહેવામાં આવ્યું હતું, પણ પાર્ટી તરફથી કોર્ટમાં એકપણ વકીલ હાજર રહ્યા ન હતા. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ મને બચાવવા કરતા ફસાવવાનો પ્રયાસ કરાયો એવું લાગ્યું છે. મેં જેલમાં રહીને જ નક્કી કર્યું હતું કે હવે બિન રાજકીય રીતે આ લડત આપવાનું નક્કી કર્યુ છે. એક કેસમાં જામીનને લઇને પણ આમ આદમી પાર્ટીએ મારા પરિવારને ખોટું બોલ્યા હતા. પાર્ટી તરફથી કોર્ટમાં કોઇ વકીલ હાજર રહેતો ન હતો. ખેડૂતો વધારે સમય જેલમાં રહ્યા છે તેનું કારણ આમ આદમી પાર્ટીની નિષ્ક્રિયતાને કારણે. કાયદાકીય લડતની વાતો કરતા લોકોએ જ્યારે તેના જ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને કાયદાકીય સલાહ આપી નથી.
કેટલાક નેતાઓ પાર્ટીમાં સર્વસ્વ બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે
વધુમાં જણાવ્યું કે ગોપાલ ઇટાલિયા તેમને જેલમાં મળવા પણ આવ્યા નહોતા અને મનોજ સોરઠીયાએ તેમના પિતા સાથે ફોન પર અત્યંત ખરાબ વર્તન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "સુરતથી આવેલા કેટલાક નેતાઓ પાર્ટીમાં સર્વસ્વ બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે." કરપડાએ વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે ભાજપના કોઈ નેતા તેમને જેલમાં મળવા આવ્યા નહોતા, માત્ર તેમના પરિવારજનો જ સાથે હતા.
ટૂંક સમયમાં ખેડૂત સંમેલન બોલાવીશ - રાજુ કરપડા
પોતાની ભવિષ્યની યોજના વિશે વાત કરતા રાજુ કરપડાએ કહ્યું કે, હાલમાં તેઓ કોઈ રાજકીય પક્ષમાં જોડાવાના નથી. તેઓ ટૂંક સમયમાં ખેડૂત સંમેલન બોલાવશે અને ખેડૂતોના હિતમાં બિન-રાજકીય લડત ચાલુ રાખશે. જોકે, તેમણે સંકેત આપ્યો કે જો સત્તાપક્ષ (ભાજપ) ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલશે અને સારું કામ કરશે, તો તેઓ ભવિષ્યમાં તેમની સાથે જોડાવા અંગે વિચારી શકે છે. તેમણે અંતમાં ચેતવણી આપી કે જો તેઓ મોઢું ખોલશે તો ઘણા નેતાઓ દેખાડવા લાયક નહીં રહે.
