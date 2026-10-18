દાહોદમાં રાજપૂત મહિલાઓનો તલવાર રાસ, શૌર્ય, સાહસ અને સંસ્કૃતિની અનોખી ઝલક રજૂ કરી
દાહોદમાં નવરાત્રીના પાવન અવસરે રાજપૂત સમાજ દ્વારા પરંપરા અને સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતો વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
Published : October 18, 2026 at 9:49 PM IST
દાહોદ: દાહોદમાં રાજપૂત સમાજ દ્વારા શસ્ત્રપૂજન સાથે પરંપરાગત તલવાર રાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ-2 ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મહિલાઓ, બાળકો અને વડીલો સહિત સમાજના નાના-મોટા સૌ સભ્યોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. હાથમાં તલવાર લઈને પરંપરાગત ગરબાના તાલે ઝૂમતા સમાજના લોકોએ શૌર્ય, સાહસ અને સંસ્કૃતિની અનોખી ઝલક રજૂ કરી હતી.
દાહોદમાં નવરાત્રીના પાવન અવસરે રાજપૂત સમાજ દ્વારા પરંપરા અને સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતો વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ-2 ખાતે શસ્ત્રપૂજન સાથે પરંપરાગત તલવાર રાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં રાજપૂત સમાજની મહિલાઓ, બાળકો, યુવાનો અને વડીલોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. હાથમાં તલવાર લઈને પરંપરાગત તાલે ગરબા રમતા સમાજના સભ્યોએ વીરતા, સાહસ અને શૌર્યની ભાવનાને જીવંત કરી હતી.
ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો તલવાર સાથે ગરબે ઘૂમતાં ઉપસ્થિત લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યાં હતાં. પરંપરાગત ગરબાના તાલ સાથે સમગ્ર વાતાવરણ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ગુંજી ઊઠ્યું હતું.
શસ્ત્રપૂજન સાથે શરૂ થયેલા આ કાર્યક્રમમાં રાજપૂત સમાજની ઐતિહાસિક પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને વીરતાની ભાવના જોવા મળી હતી. આ આયોજન માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ પૂરતું સીમિત ન રહેતાં સમાજના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ પણ બન્યું હતું. સાથે જ નવી પેઢીને સમાજની પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક વારસાથી પરિચિત કરાવવાનો સંદેશ પણ આ કાર્યક્રમ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.
આમ, દાહોદમાં રાજપૂત સમાજ દ્વારા આયોજિત પરંપરાગત તલવાર રાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. શસ્ત્રપૂજન માટે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં શૌર્ય, સાહસ અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. આ પ્રકારનાં આયોજનો દ્વારા સમાજની પ્રાચીન પરંપરાઓને જીવંત રાખવાની સાથે નવી પેઢી સુધી તેનો વારસો પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
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