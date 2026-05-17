રાજપીપળાના ધોબીશાલ ખાતે ઠંડીનો અહેસાસ, 42 ડિગ્રી ગરમીમાં કરજણ નદીનું ખળખળ વહેતું પાણી પ્રવાસીઓ માટે બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર
કાળઝાળ ગરમીમાં કરજણ નદીના ઓવારે ઠંડા પાણીમાં ન્હાવાની મજા માણતા પ્રવાસીઓ, સાંજે સનસેટનો નજારો પણ મંત્રમુગ્ધ કરે છે.
Published : May 17, 2026 at 6:55 PM IST
નર્મદા: ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં જ્યારે પારો 42 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો છે, ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા શહેરમાં કરજણ નદીના કિનારે આવેલો ‘ધોબીશાલ’ વિસ્તાર સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયો છે. અહીં નદી સુંદર ઝરણાની જેમ વહે છે, જેનું ખળખળ વહેતું ઠંડુ પાણી અને મનોહર નજારો સહેલાણીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. ગરમીમાં રાહત શોધતા લોકો કરજણ નદીના ઓવારે સ્નાનની મજા માણી રહ્યા છે, અને સાંજના સમયે અહીંનો સૂર્યાસ્તનો દેખાવ ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યો છે.
નર્મદા જિલ્લો પ્રાકૃતિક રીતે સમૃદ્ધ હોવા છતાં ઉનાળામાં ગરમીના કારણે પ્રવાસીઓની સંખ્યા ઘટતી હોય છે, પરંતુ ધોબીશાલ, ધાણીખુટ, વીશલખાડી અને માંડણ જેવા સ્થળો ઠંડક પૂરી પાડીને મોટી સંખ્યામાં લોકોને ખેંચી લાવે છે. શહેરીજનો સાંજે પાંચ વાગ્યા પછી મોટા પાયે અહીં એકત્ર થાય છે. આ વધતી અવરજવરને કારણે સ્થાનિકો માટે રોજગારીની તકો ઊભી થઈ છે. કોઈ નદીકિનારે પાપડીનું ખીચું વેચી રહ્યું છે, તો કોઈ શેકેલી મકાઈ અને વિવિધ નાસ્તાની લારીઓ ચલાવે છે. બાળકો સાથે આવતા પરિવારો માટે આ ખાણીપીણીની સુવિધા આકર્ષણ વધારી રહી છે.
"રાજપીપળાની કરજણ નદી ઉનાળામાં પિકનિક પોઈન્ટ બની ગયો છે કેમ કે હાલ ખુબજ ગરમી પડવાના કારણે લોકો ઠંડક મળવવા અને ન્હાવા માટે આસપાસના ગામના લોકો આવે છે. અહીં સહેલાણીઓનો ધસારો વધતા ખાણી-પીણી પણ મળી રહે છે તેથી બાળકોને કોઈ ચિંતા નથી, બધી ખાણી પીણીની વસ્તું મળવાને કારણે હાલ ધોબીશાલ ખાતે પિકનિક પોઈન્ટ વિકસી રહ્યો છે. હાલ અહીં સહેલાણીઓનો ધસારો વધતા સરકારને અમારી અપિલ છે કે આ સ્થળને પર્યટકો માટે વિકસાવવામાં આવે." - પદ્માવતી તડવી, સ્થાનિક
હવે સ્થાનિકો અને મુલાકાતીઓ રાજ્ય સરકાર પાસે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે ધોબીશાલને એક પૂર્ણ વિકસિત પિકનિક પોઈન્ટ તરીકે વિકસાવવામાં આવે, જેથી પ્રવાસનને વધુ વેગ મળે અને સુરક્ષા તથા બેઠક વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત થાય. કરજણ નદીનો ઓવારો હવે માત્ર ધોબીઓનું સ્થળ રહ્યો નથી, પરંતુ ગરમીથી બચવાનું અને આનંદ માણવાનું એક પ્રિય સ્થળ બની ગયું છે.
