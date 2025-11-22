નર્મદા: રાજપીપળાની બેંકમાં 1.93 કરોડની ઠગાઈ; પૂર્વ કેશ ઓફિસર ફરાર, નર્મદા પોલીસે ગુનો નોંધ્યો
નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળાની એક બેંક સાથે પૂર્વે પણ કર્મચારીએ 1.93 કરોડની ઠગાઈ કરી ફરાર થઈ ગયો છે.
Published : November 22, 2025 at 2:19 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળાની એક બેંક સાથે પૂર્વે પણ કર્મચારીએ 1.93 કરોડની ઠગાઈ કરી ફરાર થઈ ગયો છે. નર્મદા પોલીસે સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી તપાસ હાથ ધરી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?:
નર્મદા જિલ્લાના મુખ્ય મથક રાજપીપળાની એક બેંકના કેશ ઓફિસરે 1.93 કરોડની ઠગાઈ કરી ફરાર થઈ જતા ફરિયાદ નોંધાઈ છે. બેંકના મેનેજરની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. રાજપીપળાની એક બેંકની મુખ્ય શાખામાં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા વિશાલ કૈલાશ સોનીએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ બેંકના વોટસએપ ગ્રુપમાં સંતોષ ચાર રસ્તા પાસે આવેલું એટીએમ આઉટ ઓફ સર્વિસ બતાવી રહયું છે. આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવતાં આ એટીએમમાં 4.38 લાખ રૂપિયા હોવાનું જણાયું હતું. જયારે બેંકની સીસ્ટમમાં આ રકમ 23.27 લાખ રૂપિયા બતાવતી હતી. બેંકના અધિકારીઓને શંકા જતાં અન્ય વિસ્તારોના એટીએમમાં રાખવામાં આવેલી રોકડ રક્મની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. અન્ય એટીએમમાં 9,53,800 રૂપિયા મળી આવ્યા હતા, જ્યારે સિસ્ટમમાં 40,88,300 રૂપિયા બતાવતા હતા.
આ બાબતે અગાઉના કેશ ઓફિસર કે જેમની હાલ નસવાડી શાખામાં બદલી થઈ ગઈ છે તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તેમણે બેંકના મેનેજરને ટેકનીકલ સમસ્યા હશે તેમ જણાવી પોતાનો બચાવ કર્યો હતો. બાદમાં સ્ટેશન રોડના એટીએમમાંથી 2600 રૂપિયા મળી આવ્યા હતા, જ્યારે સિસ્ટમમાં 39,98,500 રૂપિયા તથા પોઇચા ખાતેમાં એટીએમમાં 3700 રૂપિયા મળી આવ્યા હતા જ્યારે સિસ્ટમમાં 51,64,400 રૂપિયા બતાવતા હતા. બેંકના વિવિધ એટીએમમાં 1.93 કરોડ રૂપિયા સીસ્ટમમાં બતાવતાં હતાં પણ એટીએમમાં વાસ્તવમાં આટલા રૂપિયા ન હતાં. જેથી મેનેજરે પૂર્વ કર્મચારી સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ કર્મચારી મુખ્ય શાખા ખાતે 25 જુલાઈ 2022 થી 27ઓક્ટોબર 2025 સુધી કેસ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સમગ્રા મામલે હાલ તો રાજપીપળા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
