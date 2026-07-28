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રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ: CCTVમાં રાજકુમારના નગ્ન હાલતનું રહસ્ય ઉકેલવા હાઇકોર્ટે આપ્યા તપાસના આદેશ

રાજકુમાર જાટના પરિવારનો આરોપ છે કે, આ અકસ્માત નહીં પરંતુ હત્યા છે અને તેમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ ગોંડલ તથા તેમના પુત્ર ગણેશ ગોંડલની સંડોવણી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 4:06 PM IST

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અમદાવાદ: રાજકોટના 24 વર્ષીય રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મૃત્યુ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નોંધ લેતાં મૃતક CCTVમાં નગ્નાવસ્થામાં કેમ જોવા મળ્યો હતો તેની અલગથી તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. હાઇકોર્ટે સરકારી પક્ષને DySP કક્ષાના અધિકારી દ્વારા આ મુદ્દે તપાસ કરાવી વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. હવે આ કેસની આગામી સુનાવણી 25 ઓગસ્ટે થશે.

રાજકુમાર જાટના પરિવારનો આરોપ છે કે, આ અકસ્માત નહીં પરંતુ હત્યા છે અને તેમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ ગોંડલ તથા તેમના પુત્ર ગણેશ ગોંડલની સંડોવણી છે. સ્થાનિક પોલીસ તેમને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હોવાનો આક્ષેપ કરીને પરિવારે સમગ્ર તપાસ CBIને સોંપવાની માંગ સાથે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે.

આજની સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સરકારી વકીલ સમક્ષ ચાર મહત્વના પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટે પૂછ્યું કે મૃતક અને શંકાસ્પદો એકબીજાને ઓળખતા હતા કે નહીં, તેમની વચ્ચે કોઈ દુશ્મનાવટ હતી કે નહીં, અરજદાર પિતા અને મૃતક પુત્ર શંકાસ્પદોના ઘરે કેમ ગયા અને ત્યાં શું બન્યું તેમજ સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ હતો કે મૃતક CCTVમાં નગ્નાવસ્થામાં રોડ પર કેમ ફરી રહ્યો હતો?

સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે, મૃતક અને શંકાસ્પદો અગાઉ એકબીજાને ઓળખતા નહોતા. શંકાસ્પદોના ઘરની બહાર પિતા-પુત્ર વચ્ચે ઝઘડો થતો હોવાથી તેમને ઘરમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ઘરમાં શું બન્યું તેની તપાસ ચાલી રહી છે. બાદમાં બંને બહાર નીકળી ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાને લગતી NC ફરિયાદમાં શંકાસ્પદો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે.

અરજદાર તરફથી વકીલ અસીમ પંડ્યાએ દલીલ કરી કે, મૃતકના મૂળ કપડાં ક્યાં ગયા તેની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે ગોંડલ વિસ્તારમાં જયરાજસિંહ અને ગણેશ ગોંડલનો ભારે પ્રભાવ છે અને લોકો તેમના વિરુદ્ધ બોલતા પણ ડરે છે. અગાઉ પણ તેમના વિરુદ્ધ અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના લોકો પર અત્યાચારના આક્ષેપો થયા હોવાનું તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું. વકીલે દલીલ કરી કે મૃતકે કોઈ વાત કરી હોવાથી આરોપીઓનો અહમ ઘવાયો અને ત્યારબાદ તેની સાથે ગંભીર ઘટના બની હોઈ શકે છે.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ખાસ કરીને CCTVમાં મૃતક નગ્ન હાલતમાં દેખાવાના મુદ્દે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે, તપાસ રિપોર્ટમાં આ મુદ્દે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. અરજદારના વકીલે એવો પણ સવાલ ઉઠાવ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ 52 કિલોમીટર સુધી નગ્ન હાલતમાં કેવી રીતે ચાલી શકે? ઉપરાંત મૃતકને ગુદાના ભાગે ઇજાના મુદ્દા અને ગાયબ થયા બાદ પોલીસ દ્વારા તેનું લોકેશન જૂનાગઢમાં હોવાનું જણાવાયું હતું, જે બાદમાં ખોટું નીકળ્યું હોવાની બાબત પણ કોર્ટના ધ્યાન પર લાવવામાં આવી.

આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે મૃતકના નગ્નાવસ્થામાં ફરવાના કારણોની DySP સ્તરની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને રાજ્ય સરકારને આગામી સુનાવણી પહેલાં વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. હવે આ કેસની વધુ સુનાવણી 25 ઓગસ્ટે હાથ ધરવામાં આવશે.

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TAGGED:

RAJKUMAR JATT DEATH CASE
GUJARAT HIGH COURT
GONDAL POLICE
રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ
RAJKUMAR JATT DEATH CASE

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