રાજકુમાર જાટ હત્યા કેસ: ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટ મંજૂર થતા સમર્થકો મેદાને આવ્યા, મૃતકના પિતાનો પણ ટેસ્ટ કરવા માગ

ગોંડલના પૂર્વ MLA જયરાજસિંહ અને તેમના પુત્ર ગણેશ પર રાજકુમાર જાટ નામના યુવકને માર મારવાનો તેના પિતા રતનલાલ જાટે આક્ષેપો કર્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 4:36 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 6:40 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટના ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટ હત્યા કેસની અંદર ધારાસભ્યના પુત્ર ગણેશ ગોંડલના કોર્ટ દ્વારા નાર્કો ટેસ્ટ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે ગણેશ ગોંડલના સમર્થકો મેદાને આવ્યા છે. આ મામલે રાજકુમાર જાટના પિતાનો પણ નાર્કો ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે તેવી માંગ કરતા સમર્થકો મેદાને આવ્યા છે.

ગત 9 માર્ચે, 2025ના રોજ ગોંડલના પૂર્વ MLA જયરાજસિંહ અને તેમના પુત્ર ગણેશ પર રાજકુમાર જાટ નામના યુવકને માર મારવાનો તેના પિતા રતનલાલ જાટે આક્ષેપો કર્યા હતા. માર માર્યા બાદ રાજકુમાર જાટનો રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે પર તરઘડિયા નજીક ઓવરબ્રિજ પર મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. રાજકોટની જ્યુશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ઓફ ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટે ગણેશ ગોંડલનો નાર્કો ટેસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપી છે.

શરૂઆતમાં રાજકોટ પોલીસે 14 માર્ચે ખુલાસો કર્યો હતો કે, રાજકુમારનું મોત મહાસાગર ટ્રાવેલ્સની 3131 નંબરની બસની અડફેટે આવવાથી અકસ્માતમાં થયું છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે રાત્રે 2:15 થી 2:30 વાગ્યાની વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. પોલીસે 150થી વધુ CCTV ફૂટેજ ચેક કર્યા બાદ ડ્રાઇવર રમેશ મેરને પકડી પાડ્યો હતો. આ ઉપરાંત ડ્રાઇવરે પણ કબૂલાત કરી હતી કે રાત્રિનો સમય હોવાથી ભૂલથી અકસ્માત થયો હતો. જો કે, ડ્રાઇવરે માલિકને અકસ્માત વિશે ખોટું (રોઝડું અથડાયું) કહ્યું હતું.

તો બીજી તરફ મૃતક રાજકુમારના પિતા રતનલાલ જાટ સતત આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે તેમના પુત્રની હત્યા કરવામાં આવી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહના ઘરના CCTV ફૂટેજ અધૂરા અને એડિટ કરેલા હતા. રાજકુમારના શરીર પર 43 જેટલા ઇજાના નિશાન હતા, જે 'હાર્ડ એન્ડ બ્લન્ટ ઓબ્જેક્ટ' થી થયા હતા. જોકે, ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમના પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં આ ઇજાઓ અકસ્માતને કારણે થઈ હોવાનું જણાવાયું હતું.

મૂળ રાજસ્થાનના અને છેલ્લા 30 વર્ષથી ગોંડલમાં રહેતા અને ખાણીપીણીની દુકાન ધરાવતા રતન ચૌધરીનો પુત્ર રાજકુમાર જાટનુ રહસ્યમય સંજોગોમાં ગુમ થયો હતો. મૃતકના પિતાના આરોપ મુજબ તે છેલ્લે જયરાજ સિંહના બંગલે ગયો હતો જે બાદ તેમનો પુત્ર ઘરે આવ્યો ન હતો. મૃતકના પિતાનો આરોપ છે કે ગણેશ જાડેજાએ જ તેના પુત્રને માર મારીને હત્યા કરી છે.

ગોંડલના ગાયત્રીનગરમાં રહેતા અને પાઉંભાજીનો ધંધો કરતા રતનલાલ શંકરલાલ જાટે આક્ષેપ કર્યા હતા કે, ‘ગત બીજી માર્ચે હું અને મારો પુત્ર રાજકુમાર સાથે ઘરે જવા બાબતે મોટે-મોટેથી બોલતા-બોલતા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના બંગલા સામેથી પસાર થયા હતા. ત્યારે અટકાવીને ગણેશ જાડેજા તથા 7-10 માણસોએ માર માર્યો હતો. બાદમાં અમે બંને ઘરે જતા રહ્યા હતા. જોકે, બાદમાં ખોટી રીતે માર મારવામાં આવ્યો હોવાથી પુત્ર રાજકુમાર એ જ દિવસે રાત્રે ફરી પૂર્વ ધારાસભ્યના બંગલે ફરિયાદ કરવા ગયો હતો, પરંતુ તે રાતથી જ તેમનો પુત્ર ભેદી રીતે ગુમ થઈ ગયો હતો. આ બાબતે સ્થાનિક ગોંડલ પોલીસને જાણ કરાઈ હતી. ત્યારબાદ રાજકોટ એસ.પી.ને લેખિત ફરિયાદ અરજી આપી હતી, તે પછી ગોંડલ પોલીસે તપાસ શરુ કરી હતી.’

રાજકુમાર જાટ અકસ્માત કેસમાં હવે ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર ગણેશનો નાર્કો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. આ માટે રાજકોટની જ્યુશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ઓફ ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટે મંજૂરી આપી દીધી છે.

મહત્વનું છે કે 9 માર્ચે, 2025ના રોજ ગોંડલના પૂર્વ MLA જયરાજસિંહ અને તેમના પુત્ર ગણેશ પર રાજકુમાર જાટ નામના યુવકને માર મારવાનો તેના પિતા રતનલાલ જાટે આક્ષેપો કર્યા હતા. માર માર્યા બાદ રાજકુમાર જાટનો રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે પર તરઘડિયા નજીક ઓવરબ્રિજ પર મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જેની પોલીસ તપાસમાં ખાનગી ટ્રાવેલ્સના બસચાલક દ્વારા કરવામાં આવેલા અકસ્માતમાં રાજકુમાર જાટનું મોત થયું હોવાનો ખુલાસો કર્યો હતો. જેથી પોલીસે રમેશ મેર નામના બસચાલકની અટકાયત કરી બસને કબજે લીધી હતી.

બહુ ચર્ચિત આ કેસની તપાસ ગત ઓક્ટોબરમાં હાઇકોર્ટે સુરેન્દ્રનગરના SP પ્રેમસુખ ડેલુ અને Dysp જે.ડી.પુરોહિતને સોંપી હતી. તપાસનો પ્રથમ પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ 10 ડિસેમ્બરે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ મૂકવામાં આવનાર છે.

આ મામલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના જણાવ્યા મુજબ, રાજકુમાર જાટ કેસમાં ગોંડલના ગણેશ જાડેજાની નાર્કો એનાલિસિસ માટેની કોર્ટમાંથી મંજૂરી મળી ગઈ છે. હવે રિપોર્ટ મળ્યા પછી એફએસએલને આ બાબતે ઝડપી કાર્યવાહી અંગે જણાવવામાં આવશે. કેસની આ સાયન્ટીફીક તપાસ હોવાથી તે પછી બધુ જ સ્પષ્ટ થઇ જશે.

મહત્વનું છે કે 9 માર્ચ 2025ના દિવસે રાજકુમાર જાટના મૃતદેહની ઓળખ થયા બાદ તેનું મોત ટ્રાવેલ્સની અડફેટે આવવાથી થયું હોવાનો રાજકોટ પોલીસ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં પોલીસે ફરિયાદીની ફરિયાદ લઈને અકસ્માતમાં મોતનો ગુનો દાખલ કર્યો હતો. બાદમાં પોલીસે અલગ અલગ ટીમોની રચના કરવામાં આવી હતી.

December 8, 2025 at 6:40 PM IST

સંપાદકની પસંદ

