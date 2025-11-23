રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ: ગણેશ ગોંડલ સહિત 13ની પુછપરછ, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા એક્શન મોડમાં
Published : November 23, 2025 at 2:46 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : ગોંડલના રાજકુમાર જાટના હત્યાકાંડમાં મહત્વપૂર્ણ પલટો સામે આવ્યો છે. કેસની તપાસ દરમિયાન ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર ગણેશ ગોંડલ સહિત કુલ 13 શખ્સોની સંડોવણી હોવાના સંકેતો સામે આવતા પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.
આ સમગ્ર ગંભીર કેસની તપાસ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે તેમની સાથે ધાંગધ્રાના Dysp જે.ડી પુરોહિત પણ તપાસમાં જોડાયા છે.
રાજકુમાર જાટ કેસમાં પોલીસે શરુ કરી તપાસ
પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યુ છે કે, ગણેશ ગોંડલ સહિત તમામ સંદિગ્ધોને આજે સુરેન્દ્રનગર ખાતે પૂછપરછ માટે હાજર થવા કહેવામાં આવ્યું હતું. તમામના નિવેદનો અને ઝીણવટ ભરી ચકાસણી અને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન ગોંડલ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં રાજકુમાર જાટના ગુમ થયા અંગેની ફરિયાદ બાદમાં ગુનો નોંધાયો હતો. ઉપરાંત, રાજકોટમાં તેની હત્યા અંગે અલગ ગુનો પણ નોંધાયો છે.
ત્રણે કેસોની તપાસ હાઇકોર્ટ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડાને સોંપાતા, પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે. હાલમાં સુરેન્દ્રનગર ખાતે તમામ સંદિગ્ધોની જીણવટ ભરી પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને કેસમાં વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ પણ પોલીસ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર જિલ્લાનું ધ્યાન આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસની આગળની કાર્યવાહી પર કેન્દ્રિત થયું.
