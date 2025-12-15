ETV Bharat / state

રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ: ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટનો રિપોર્ટ ફાઈલ ન થતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે શું કહ્યું

આ મામલે સાત જાન્યુઆરીએ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ: ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટનો રિપોર્ટ ફાઈલ ન થતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે શું કહ્યું
રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ: ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટનો રિપોર્ટ ફાઈલ ન થતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે શું કહ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગણેશ ગોંડલના ચકચારી રાજકુમાર જાટ કેસમાં ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટનો રિપોર્ટ ફાઈલ ન થતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ મામલે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હવે ગણેશ ગોંડલના નારકો ટેસ્ટ નો રિપોર્ટ એક સપ્તાહની અંદર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ મામલે સાત જાન્યુઆરીએ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

ગણેશ ગોંડલનો 11 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ગાંધીનગર FSLમાં નાર્કો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઇને આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાઇ હતી. સરકાર તરફથી કોર્ટને બાહેદરી આપવામાં આવી કે આ સમગ્ર કેસ તપાસ વૈજ્ઞાનિક ઢબે કરવામાં આવી છે અને તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં લઈ પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે. હાઇકોર્ટના ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટ રિપોર્ટ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી ત્યારે સરકાર દ્વારા જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો કે નાર્કો ટેસ્ટ એક અઠવાડિયાની અંદર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

હાઇકોર્ટે આ મામલે પૂછ્યું હતું કે, નાર્કો ટેસ્ટમાં શું થયું? તે અંગે રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે, નાર્કો ટેસ્ટ પૂર્ણ થઈ ગયો છે પરંતુ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. એક સપ્તાહની અંદર નાર્કો ટેસ્ટની રિપોર્ટ આવશે.

આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટ રિપોર્ટ રજૂ કરવાની હતી પરંતુ તેને રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમાં વિલંબ થતા હાઇકોર્ટે તપાસ પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી કરવા માટે મૌખિક ટકોર કરી હતી.

આ મામલે વધુ સુનાવણી 7 જાન્યુઆરીએ યોજાશે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના નેતૃત્વમાં સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટની સૂચના મુજબ કાર્યવાહી થઈ છે અને રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોપીના નાર્કો ટેસ્ટમાં પોલીસ હાજર ન હતી. આ પ્રક્રિયામાં આરોપી સાથે વકીલ સાથે હોય છે.

સરકારી વકીલે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર કેસમાં ત્રણ પ્રકારે કેસની કાર્યવાહી થઈ છે. એસપી અને ડીવાયએસપી ત્રણેય કેસની દિશામાં તપાસ કરી રહ્યા છે. 15 મુદ્દાઓને આધારે તપાસ આગળ વધી રહી છે. વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સીસીટીવી અને એફએસએલ કાર્યવાહી આગળ વધી રહી છે. આ તપાસનો અહેવાલ સીલ બંધ કવરમાં રજૂ કરવા કોર્ટે આદેશ કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
NARCO TEST REPORT
GANESH GONDAL
RAJKUMAR JAT DEATH
RAJKUMAR JAT DEATH CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.