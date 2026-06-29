રાજકુમાર જાટ કેસમાં મોટો ખુલાસો! ગણેશ ગોંડલના CCTVમાં માર માર્યાનો દાવો, હાઇકોર્ટમાં CBI તપાસની માંગ
તમામ તપાસ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટે સમય લીધો છે. હવે આ કેસની આગામી સુનાવણી 28 જુલાઈએ હાથ ધરાશે.
Published : June 29, 2026 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટના 24 વર્ષીય રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મોત મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. મૃતકના પરિવારનો દાવો છે કે રાજકુમારનું મૃત્યુ અકસ્માતમાં નહીં પરંતુ હત્યા કરવામાં આવી હતી અને સમગ્ર ઘટનાને અકસ્માત તરીકે ખપાવવાનો પ્રયાસ થયો છે. આ કેસની તપાસ CBIને સોંપવાની માંગ સાથે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે.
અરજદાર તરફથી વકીલ મનન ભટ્ટે હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું કે 2 માર્ચ, 2025ના રોજ રાજકુમારને આરોપી ગણેશ ગોંડલના ઘરે માર મારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તે ગાયબ થઈ ગયો અને બીજા દિવસે તેની લાશ મળી આવી હતી. અરજદારનો દાવો છે કે ઘટનાના CCTV ફૂટેજમાં રાજકુમારને માર મારવામાં આવતો જોવા મળે છે. ઉપરાંત તે પહેલા બ્લૂ પેન્ટ અને ગ્રે ટી-શર્ટમાં હતો, જ્યારે બાદમાં તે નગ્ન અને ત્યારપછી અન્ય કપડાંમાં CCTVમાં દેખાય છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અનેક ગંભીર સવાલો ઉભા કરે છે.
અરજદારે વધુમાં દલીલ કરી કે મૃતકના શરીર પર 42 ઇજાના નિશાન હતા. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ગુદાના ભાગે પણ ઇજાનો ઉલ્લેખ છે, જે સામાન્ય માર્ગ અકસ્માતમાં થવી મુશ્કેલ હોવાનું જણાવાયું છે. રાજકુમારને નગ્ન કોણે કર્યો? તેના મૂળ કપડાં ક્યાં ગયા? અને એક જ રાતમાં તે પોતાના ઘરથી 52 કિલોમીટર દૂર કેવી રીતે પહોંચી ગયો? જેવા સવાલોના સંતોષકારક જવાબ તપાસમાં મળ્યા નથી.
સરકારી વકીલે હાઇકોર્ટમાં જણાવ્યું કે કેસની વિવિધ એંગલથી તપાસ કરવામાં આવી છે. રાજકુમાર બનાવની રાત્રે એક આશ્રમમાં ગયો હતો અને ત્યાં ભોજન પણ લીધું હતું. અકસ્માત સર્જનાર લક્ઝરી બસના ડ્રાઈવરે તરત જ માલિકને ફોન કરીને ઘટનાની જાણ કરી હતી, જેનું રેકોર્ડિંગ અને વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી તપાસમાં સાચું સાબિત થયું છે. બસની FSL તપાસમાં માનવ રક્તના નિશાન પણ મળ્યા છે અને અકસ્માત બાદ બસનું રિપેરિંગ કરાયું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
સરકારે વધુમાં જણાવ્યું કે આરોપી ગણેશ ગોંડલના ઘરના CCTV ફૂટેજની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેમાં રાજકુમારને હાથથી માર મારવામાં આવ્યો હોવાનું દેખાય છે, પરંતુ ત્યારબાદ તેને જવા દેવામાં આવ્યો હતો. CDR અને મોબાઇલ લોકેશનની તપાસમાં આરોપી અને મૃતક અકસ્માત સમયે એક જ સ્થળે હોવાનું સામે આવ્યું નથી. અકસ્માત સર્જનાર બસના ડ્રાઈવર સામે ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરવામાં આવશે.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ સવાલ કર્યો હતો કે શું આરોપી અને અકસ્માત સર્જનાર લક્ઝરી બસના ડ્રાઈવર અથવા માલિક વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે? તેના જવાબમાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે CDR સહિતની તપાસમાં બંને વચ્ચે કોઈ કોલ કે સીધું કનેક્શન મળ્યું નથી.
જો કે અરજદારના વકીલ મનન ભટ્ટે દલીલ કરી હતી કે અકસ્માત કરનાર મહાસાગર ટ્રાવેલ્સના માલિક અને આરોપી વચ્ચે ઓળખાણ છે અને સમગ્ર ઘટનાને અકસ્માત તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ થયો છે. તેમણે પોલીસની તપાસ પર પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને સમગ્ર કેસની CBI તપાસની માંગ દોહરાવી હતી.
તમામ તપાસ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટે સમય લીધો છે. હવે આ કેસની આગામી સુનાવણી 28 જુલાઈએ હાથ ધરાશે.