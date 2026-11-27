રાજકોટના ધોરાજીમાં રખડતા ઢોર-શ્વાનનો આતંક, છ મહિનામાં 1000થી વધુ ડોગ બાઈટ કેસ, સ્થાનિકોની ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી
ધોરાજીમાં રખડતા ઢોર અને શ્વાનના આતંકથી શહેરીજનો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા, ત્રણ દરવાજા અને નાની દરગાહ પાસે વૃદ્ધ મહિલાઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ છે.
Published : November 27, 2026 at 6:41 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના ધોરાજી શહેરમાં રખડતા ઢોર અને શ્વાનના વધતા જતા આતંકથી શહેરીજનો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર રખડતા પશુઓની અડફેટે વૃદ્ધ મહિલાઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ છેલ્લા છ મહિનામાં જ ધોરાજી સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં 1,000થી વધુ ડોગ બાઈટના કેસો નોંધાતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. નગરપાલિકા તંત્રની નિષ્ક્રિયતા સામે સ્થાનિકોએ 15 દિવસમાં યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
મુખ્ય ચોક અને શાળાઓ આસપાસ ટોળા જામ્યા, વૃદ્ધ મહિલાઓ ઘાયલ
ધોરાજી શહેરના ત્રણ દરવાજા, ગેલેક્સી ચોક, બજાર ચોક, હવેડા ચોક, નાની દરગાહ, લાલશાહ બાવાની દરગાહ તેમજ શાળાઓની આસપાસના વિસ્તારોમાં રખડતા પશુઓ અને કૂતરાઓના ટોળા અડિંગો જમાવીને બેઠા રહે છે. તાજેતરમાં જ ત્રણ દરવાજા વિસ્તારમાં એક વૃદ્ધ મહિલાને રખડતા ઢોરે અડફેટે લેતા ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ ઉપરાંત, નગરપાલિકા નજીક રહેતા તુફેલ ચકદાના માતાને પણ દોઢ મહિના પહેલા નાની દરગાહ પાસે રખડતી ગાયે પાછળથી ધક્કો મારી પછાડી દેતા તેઓ આજે પણ પથારીવશ છે અને અસહ્ય પીડા ભોગવી રહ્યા છે. નગરપાલિકામાં લેખિત અરજી કરવા છતાં કોઈ જવાબ કે ઉકેલ ન આવ્યો હોવાનો પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે.
6 મહિનામાં 1,050થી વધુ ડોગ બાઈટ કેસ, 'સ્વાગત'માં પણ રજૂઆત
સ્થાનિક જાગૃત નાગરિક સલીમ મોગલે જણાવ્યું હતું કે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા છ મહિનામાં 1,050થી વધુ ડોગ બાઈટના કેસો નોંધાયા છે. આ મામલે નગરપાલિકા ઉપરાંત 'સ્વાગત' કાર્યક્રમમાં પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તંત્ર દ્વારા માત્ર 'કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે' તેવા સરકારી જવાબો આપી સંતોષ માનવામાં આવે છે. નાગરિકોએ સ્પષ્ટ ચીમકી આપી છે કે જો આગામી 15 દિવસમાં નક્કર કાર્યવાહી નહીં થાય, તો જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ રજૂઆત કરીને ઉગ્ર આંદોલન છેડવામાં આવશે.
હોસ્પિટલમાં સારવાર ઉપલબ્ધ, પણ શેલ્ટર હોમ અને ખસીકરણ જરૂરી
બીજી તરફ, ધોરાજી સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. જયેશ વસૈયાએ આંકડાકીય વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, જૂનથી નવેમ્બર સુધીના છ મહિનાના ગાળામાં હોસ્પિટલમાં 1,000 કરતાં વધુ ડોગ બાઈટના કેસો નોંધાઈ ચૂક્યા છે. હોસ્પિટલમાં કેટેગરી-1થી લઈને થર્ડ સ્ટેજ સુધીની તમામ સારવાર, વેક્સિન, સિરમ અને ભારત સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ અલાયદો વુન્ડ-વોશિંગ રૂમ ઉપલબ્ધ છે. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટ અને સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ નગરપાલિકા કક્ષાએ શેલ્ટર હોમ અને કૂતરાઓના ખસીકરણની કાર્યવાહી થાય તો જ કેસોમાં ઘટાડો થઈ શકે તેમ છે.
નગરપાલિકાનો જવાબ: 21 દિવસમાં રી-ટેન્ડર, પછી વર્ક ઓર્ડર
સમગ્ર મામલે ધોરાજી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર મુકેશ વાઘેલાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, પાલિકાના મહેકમમાં સ્પેશિયલાઈઝ્ડ સ્ટાફ ન હોવાથી આઉટસોર્સિંગ એજન્સી મારફતે કામગીરી કરાવવામાં આવે છે. વર્ષ 2022 અને 2024માં ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ એજન્સીએ ભાગ ન લેતા હાલ 21 દિવસની સમયમર્યાદા સાથે રી-ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે, જે હાલ સ્ક્રુટીની હેઠળ છે. રાજ્યની અન્ય નગરપાલિકાઓમાં કામ કરતી એજન્સીઓનો પણ સંપર્ક કરાયો છે. આ ઉપરાંત, પકડાયેલા રખડતા પશુઓને રાખવા માટે મામલતદાર કચેરી પાસેથી 'ગૌમાતા પોષણ યોજના' હેઠળ સહાય મેળવતી ગૌશાળાઓની યાદી મંગાવવામાં આવી છે અને 21 દિવસની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા જ વર્ક ઓર્ડર આપી કામગીરી શરૂ કરાશે.
એક તરફ ધોરાજીના રસ્તાઓ પર રખડતા ઢોર અને શ્વાનના કારણે નિર્દોષ નાગરિકો અને વૃદ્ધો લોહીલુહાણ થઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ નગરપાલિકા તંત્ર વર્ષોથી ટેન્ડર પ્રક્રિયાના કાગળિયાં જ ઘૂંટી રહ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્રની 21 દિવસની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈને રસ્તાઓ પરથી આતંક દૂર થાય છે કે પછી 15 દિવસના અલ્ટીમેટમ બાદ ધોરાજીવાસીઓનું આંદોલન શરૂ થાય છે.
આ પણ વાંચો...