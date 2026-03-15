નવી નકોર કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો, 1નું મોત અને 2 ની હાલત ગંભીર, ઝડપની મજા બની મોતની સજા
રાજકોટના જેતપુર-ધોરાજી હાઈવે પર પેઢલા ચોકડી નજીક કાર દીવાલ સાથે અથડાતા સર્જાયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 1 યુવાનનું મોત, અન્ય 2 યુવાનોને ગંભીર ઈજા.
Published : March 15, 2026 at 12:47 PM IST
રાજકોટ: જેતપુર પંથકમાં રવિવારના રોજ એક હૃદયદ્રાવક અને ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. ઓવર સ્પીડનો શોખ એક યુવાન માટે કાળ બનીને ત્રાટક્યો છે. જેતપુર-ધોરાજી હાઈવે પર પેઢલા ચોકડી નજીક પૂરપાટ ઝડપે દોડતી કારે કાબુ ગુમાવતા દીવાલ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ ભયાનક અકસ્માતમાં કારમાં સવાર 20 વર્ષીય યુવાન અવધ તિવારીનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય 2 યુવાનો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
આ અકસ્માતની ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે અકસ્માત પહેલા જ આ યુવાનોએ 118 ની પૂરપાટ ઝડપે કાર દોડાવતા હોય તેવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યો હતો. આ વીડિયો વાયરલ થયાના થોડી જ વાર બાદ આ ગોઝારો માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે યુવાનોને પોતાની કાર ચલાવવાની ઓવર સ્પીડની આ ટેવ જ તેમના માટે જીવલેણ બની ગઈ.
નંબર પ્લેટ વગરની કારનો કચ્ચરઘાણ
પ્રાપ્ત વિગતો અને જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, એક કાળા કલરની નવી વર્ના કાર કે, જેના પર હજુ સત્તાવાર નંબર પ્લેટ નહોતી અને માત્ર 'એપ્લાય ફોર રજીસ્ટ્રેશન' લખેલું હતું, તે કાર જેતપુરથી ધોરાજી તરફ જઈ રહી હતી. કારમાં કુલ 3 યુવાનો - અવધ અરવિંદભાઈ તિવારી (ઉંમર 20 વર્ષ), દેવરાજ જયેશભાઈ ગોસાઈ અને અક્ષય પ્રવીણભાઈ વાઘેલા સવાર હતા.
પૂરપાટ ઝડપે દોડી રહેલી આ કાર જ્યારે પેઢલા ચોકડી નજીક આવેલા બાલકૃષ્ણ ફાર્મ પાસે પહોંચી ત્યારે ચાલકે અચાનક કાબુ ગુમાવતા બેકાબુ બનેલી કાર સીધી ફાર્મની દીવાલ સાથે એટલી જબરદસ્ત ઝડપે અથડાઈ કે રોડની સાઈડમાં આવેલી દીવાલ ધરાશાયી થઈ ગઈ અને કારના પણ કચ્ચરઘાણ વળી ગયા હતા.
સ્થાનિકોએ કારમાં સવાર યુવાનોને બહાર કાઢ્યા
ઘટના બનતાં જ આસપાસના લોકો અને રાહદારીઓ દોડી આવ્યા હતા અને કારમાં ફસાયેલા લોહીલુહાણ યુવાનોને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ત્રણેય યુવાનોને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. તાત્કાલિક તેમને સારવાર માટે જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ અવધ તિવારીએ ઇજાઓને કારણે દમ તોડી દીધો હતો. તેના મોતના સમાચાર મળતા જ પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ છવાઈ ગયો હતો. અન્ય બે ઇજાગ્રસ્ત યુવાનો દેવરાજ ગોસાઈ અને અક્ષય વાઘેલાની હાલત ગંભીર જણાતા તેમને વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢની હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં તેમની સ્થિતિ નાજુક હોવાનું જાણવા મળેલ છે.
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
આ ગોઝારી ઘટનાની જાણ થતાં જ જેતપુર ઉદ્યોગ નગર પોલીસ મથકનો સ્ટાફ હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે મૃતક યુવાનના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. આ અકસ્માત અંગે પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. ઓવર સ્પીડ અને બેદરકારીભર્યું વાહન ચલાવવું એ જ આ અકસ્માતનું મુખ્ય કારણ હોવાનું પ્રાથમિક તારણ બહાર આવ્યું છે.
પોલીસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા ઓવર સ્પીડના વીડિયોના આધારે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ વીડિયો અકસ્માતના થોડી મિનિટો પહેલાનો હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં યુવાનો 118ની ઝડપે કાર દોડાવતા જોવા મળે છે.
