ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ લાઈક કરવી ભારે પડી! IPOની લાલચમાં સોની વેપારીના પુત્ર સાથે 31.20 લાખની સાયબર ઠગાઈ
શેરબજાર અને IPOમાં જબરદસ્ત નફાની લોભામણી લાલચ આપીને સાયબર ઠગોએ રાજકોટના સોની વેપારીના પુત્ર પાસેથી 31 લાખ 20 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા.
Published : August 8, 2026 at 8:50 AM IST
રાજકોટ: સોશિયલ મીડિયા પર એક રીલ લાઈક કરવી એક રાજકોટના યુવકને ભારે પડી ગઈ. શેરબજાર અને IPOમાં જબરદસ્ત નફાની લોભામણી લાલચ આપીને સાયબર ઠગોએ સોની વેપારીના પુત્ર પાસેથી 31 લાખ 20 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા. નફો ઉપાડવા જતાં જ આખું કૌભાંડ ખુલ્લું પડ્યું. રાજકોટ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
રાજકોટના સોની બજારમાં 'અરિહંત ટૂલ્સ' નામે વેપાર કરતા હિરેનભાઈ વૈધના 47 વર્ષીય પુત્ર હિતાર્થ સાયબર ક્રાઈમનો ભોગ બન્યો છે. હિતાર્થ સિલ્પન નોવામાં રહે છે. ફેબ્રુઆરી 2026માં હિતાર્થે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. એટલામાં જ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'CA સ્નેહા કેજરી5' નામના આઈડી પરથી શેરબજારની એક રીલ સામે આવી. હિતાર્થે તે રીલને લાઈક કરી.બસ, અહીંથી જ ઠગોનો ખેલ શરૂ થયો. રીલ લાઈક કરતાની સાથે જ સાયબર ઠગોએ હિતાર્થનો સંપર્ક કર્યો અને તેને 'લાઈટ ઓફ આઈડિયલ 434' નામના વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં એડ કરી દીધો.
બે-ત્રણ મહિના સુધી વિશ્વાસ જીત્યા બાદ જ્યારે હિતાર્થે રોકાણ કરવા હા પાડી, ત્યારે ઠગોએ એક લિંક મોકલી. આ લિંક દ્વારા 'સ્ટોક લર્ન ઈન્ડિયા' નામની બનાવટી ટ્રેડિંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવવામાં આવી.એપમાં હિતાર્થનું આઈડી બનાવવામાં આવ્યું અને કસ્ટમર કેર દ્વારા આપવામાં આવેલા અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં તબક્કાવાર કુલ 31.20 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવ્યા. એપના વોલેટમાં રકમ અને મોટો નફો પણ દેખાતો હતો. જેથી હિતાર્થને વિશ્વાસ બેસી ગયો કે તેનું રોકાણ સુરક્ષિત છે.
પરંતુ જ્યારે હિતાર્થે વોલેટમાંથી નફા સહિતની રકમ પોતાના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાની રીક્વેસ્ટ મોકલી, ત્યારે એક પણ રૂપિયો જમા ન થયો. ઉલટાનું ઠગોએ ફોન કરીને કહ્યું કે, રકમ ઉપાડવા માટે 10 ટકા કમિશન અને ટેક્સના પૈસા અલગથી ભરવા પડશે. મૂળ રકમ જ પરત ન મળતાં હિતાર્થ અને પરિવારજનોને સમજાયું કે, આ તો મોટું કૌભાંડ છે. તાત્કાલિક સાયબર હેલ્પલાઈન 1930 પર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી.
આ મામલે રાજકોટ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ મથકે ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી 'CA સ્નેહા કેજરી5' અને વોટ્સએપ ગ્રૂપના એડમિન સહિત અજાણ્યા ઈસમો સામે IPC અને IT એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.પોલીસ હાલ બેંક ખાતા, મોબાઈલ નંબર અને IP એડ્રેસના આધારે આરોપીઓને ટ્રેસ કરવાની કામગીરી કરી રહી છે.
સાયબર પોલીસનું કહેવું છે કે આવી ઠગાઈમાં ઠગો સોશિયલ મીડિયાની રીલ, યુટ્યુબ વિડીયો અને વોટ્સએપ ગ્રૂપનો ઉપયોગ કરે છે.તેઓ ફેક ટ્રેડિંગ એપ બનાવીને નકલી નફો બતાવે છે. જેવો તમે રકમ ઉપાડવા જાઓ કે તરત જ નવા ચાર્જના નામે વધુ પૈસા માંગે છે.