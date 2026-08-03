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રાજકોટ: ઑપરેશનના 12 કલાક બાદ મહિલાનું મોત, બાલાજી હોસ્પિટલ સામે પરિવારજનોના ગંભીર આક્ષેપ

પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, સર્જનને બોલાવ્યા વગર જ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું

પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, સર્જનને બોલાવ્યા વગર જ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું
પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, સર્જનને બોલાવ્યા વગર જ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 10:27 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં ખાનગી હોસ્પિટલ સામે સારવારમાં બેદરકારીનો ગંભીર આક્ષેપ થયા છે. આ ઘટના રાજકોટની બાલાજી હોસ્પિટલની છે. રાજકોટના પરિવારે 27 તારીખે ડિમ્પલબેન પોબારૂને ગર્ભાશયની કોથળીના ઓપરેશન માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા અને 28 જુલાઈએ તેમનું ઑપરેશન કરાયું હતું. ઓપરેશન કરાવનાર મહિલા દર્દીનું 12 કલાક બાદ મોત નીપજતા પરિવારે હંગામો મચાવ્યો હતો. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, સર્જનને બોલાવ્યા વગર જ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે.

પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, મૃતકનું ઑપરેશન કરવામાં તે સમયે મુખ્ય સર્જન હાજર નહોતા. ઑપરેશનના થોડા કલાકો બાદ ડિમ્પલબેનની તબિયત અચાનક બગડી. છાતીમાં દુ:ખાવો અને ધબકારા વધી જતા હોસ્પિટલ દ્વારા તેમને વધુ સારવાર માટે ઓલમ્પસ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા, પરંતુ ત્યાં સારવાર દરમિયાન ડિમ્પલબેનનું મોત નીપજ્યું હતું.

પરિવારના અન્ય સભ્યોનો આક્ષેપ છે કે, ઑપરેશન ફોન પર સૂચનાથી કરાવવામાં આવ્યું હતું. દર્દીને ઓલમ્પસ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા બાદ પણ બાલાજી હોસ્પિટલ દ્વારા યોગ્ય સહયોગ ન મળ્યો. પરિવારે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે, ઓલમ્પસ હોસ્પિટલનું બિલ પણ બાલાજી હોસ્પિટલે ભરવાની વાત કરી હતી. આ મામલે ન્યાયની માંગ સાથે પરિવાર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો અને લેખિત અરજી આપી હતી. પોલીસે હાલ અરજી સ્વીકારીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, સર્જનને બોલાવ્યા વગર જ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)

મૃતકના પુત્ર યશેષ પોબારૂએ જણાવ્યું કે, 'અમે બાલાજી હોસ્પિટલમાં ભરોસાથી આવ્યા હતા. ડોક્ટરે કહ્યું નાનું ઓપરેશન છે. પણ ઓપરેશન વખતે મોટા ડોક્ટર હતા જ નહીં. પછી અચાનક હાલત બગડી ગઈ. ઓલમ્પસમાં લઈ ગયા પણ ત્યાં સુધી બહુ મોડું થઈ ગયું. અમને ન્યાય જોઈએ છે. જે ડોક્ટરોની બેદરકારીના કારણે અમારા ઘરનું માણસ ગયું તેમની સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.'

બાલાજી હોસ્પિટલના ડો. કવિતા લાધાણી મીડિયા સમક્ષ આવ્યા હતા. તેમણે પરિવારના તમામ આક્ષેપોને ફગાવી દીધા છે. ડૉ. લાધાણીએ કહ્યું કે, દર્દીને ઓપરેશન પહેલા કોઈ હૃદયની બીમારી નહોતી. પોસ્ટ ઓપરેશન કોમ્પ્લિકેશન આવતા તાત્કાલિક સગાઓને જાણ કરીને તેમની સંમતિથી દર્દીને ઓલમ્પસ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, ઓલમ્પસનું બિલ હોસ્પિટલે ભર્યું નથી અને તે હજુ બાકી છે. બીજી તરફ પરિવાર મક્કમ છે કે ઓપરેશન દરમિયાન બેદરકારી રાખવામાં આવી હતી અને સમયસર યોગ્ય સારવાર ન મળતા મોત થયું છે. તેમણે કહ્યું કે, "27 તારીખે દર્દી અમારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા. 28 તારીખે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. 29 તારીખે દર્દીના છાતીના ધબકારા અને નાડી વધતા ગયા હતા. અમે તાત્કાલિક સગાઓને જાણ કરી હતી કે બીજા ડોક્ટરની સલાહ લેવી પડશે. ફોન દ્વારા કોઈ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું નથી. ઓપરેશન પહેલા દર્દીને કોઈ હાર્ટની તકલીફ નહોતી. ઓલમ્પસ હોસ્પિટલનું બિલ અમે નથી ભર્યું અને તે બિલ હજી બાકી છે. અમને પણ દર્દીના મૃત્યુથી ખૂબ જ દુઃખ છે."

હાલ એ ડિવિઝન પોલીસે પરિવારની અરજીના આધારે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ બંને હોસ્પિટલના મેડિકલ રેકોર્ડ, CCTV ફૂટેજ અને ઓપરેશન થિયેટરની વિગતો મેળવશે.આરોગ્ય વિભાગને પણ આ મામલે જાણ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના બાદ શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલોની કામગીરી અને દર્દીની સુરક્ષા અંગે ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે. મૃતક ડિમ્પલબેનના પરિવારે સરકાર અને આરોગ્ય તંત્ર પાસે માંગ કરી છે કે આ મામલાની ઉચ્ચ કક્ષાની તપાસ કરવામાં આવે અને દોષી ડોક્ટરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

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RAJKOT
PATIENT DIED AFTER OPERATION RAJKOT

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