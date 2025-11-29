ETV Bharat / state

મોટી પાનોલી ગામમાં સરપંચની મંજૂરી અને ઠરાવ વગર ભૂગર્ભ ગટરનું કામ શરૂ, સરપંચે કરી લેખિત ફરીયાદ

સરપંચ દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને મંજૂરી વગર શરૂ થયેલા આ કામને અટકાવવા અને તેમના બિલ ન ચૂકવવાની ફરિયાદ કરી.

Published : November 29, 2025 at 1:51 PM IST

રાજકોટ : જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામમાં સરપંચના હુકમ, ઠરાવ અને વર્ક ઓર્ડર વગર ભૂગર્ભ ગટરનું કામ શરૂ થતા સરપંચ દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને મંજૂરી વગર શરૂ થયેલા આ કામને અટકાવવા અને તેમના બિલ ન ચૂકવવાની ફરિયાદ કરી છે.

ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામની અંદર એક વિવાદ અને ચર્ચાસ્પદ કામગીરી સામે આવી છે. જેમાં ગ્રામ પંચાયતના મહિલા દલિત સરપંચની મંજૂરી અને ઠરાવ તેમજ વર્ક ઓર્ડર વગર અને તેમની જાણ બહાર અચાનક ભૂગર્ભ ગટરનું કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ભૂગર્ભ ગટરના ભૂંગળાઓ અને રસ્તો ખોદી ફીટીંગ કરવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી, તે દરમિયાન સરપંચને ગ્રામજનોના માધ્યમથી મળેલી માહિતી અને ફરિયાદોને લઈને સરપંચ દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ નિરીક્ષણ કરી કામ અટકાવી બંધ કરાવ્યું હતું. આ બાબતને લઈને ઉપલેટા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આ પ્રકારે ખોટા કામો અટકાવવા બાબતે લેખિત ફરિયાદ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામે મોહન બાપાના પૂતળા વાળા ચોકથી લઈને રેલવેના પાટા સુધીની કલી અને રસ્તા ઉપર રોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જેમાં આ રોડના કામની વચ્ચે અચાનક વધુ ખોદકામ કરી અને ભૂગર્ભ ગટર માટેના ભૂંગળાઓ ફીટ કરવાની કામગીરી ચાલ રહી હતી, ત્યારે આ બાબતે સ્થાનિકોએ સરપંચ સહિતે આ અંગે ફરિયાદ કરી હતી.

મોટી પાનેલી ગામ ભાજપના ધારાસભ્યનું મૂળ વતન

મોટી પાનેલી ગામ જે વર્તમાન સમયના ભાજપના ધારાસભ્ય અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ તરીકે જાણીતા એવા ડો. મહેન્દ્રભાઈ પાડલીયાનું મૂળ વતન છે. જ્યાં આ ગામની અંદર અગાઉ પણ ગ્રામ પંચાયતમાં અનેક પ્રકારની ગતિવિધિઓ તેમજ ભ્રષ્ટાચાર અને કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટમાં થયેલા વિવાદને લઈને મામલો હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હોવાની પણ બાબતો સામે આવી ચૂકી છે.

અહીં કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી વગર કામ શરૂ કરવામાં આવતા સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં રોષ ફેલાયો હતો અને સાથે જ સરપંચની મંજૂરી વગર શરૂ થયેલા કામ બાબતે સરપંચ દ્વારા પણ નકારી કાઢી છે અને આ કામ અટકાવવા તેમજ આ કામનું કોઈ પણ પ્રકારનું ચૂકવવાનું ન કરવા જણાવ્યું હતું.

મોટી પાડેલી ગ્રામ પંચાયતમાં અનેક વિવાદો

સ્થાનિક ગ્રામજનો અને સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતીઓ અનુસાર ઉપલેટા તાલુકાના આ મોટી પાનેલી ગામના મહિલા સરપંચ કે જેવો એક મહિલા દલિત સરપંચ તરીકે હાલમાં બિરાજમાન છે, તેમની ખોટી સહી સિક્કાઓ કરીને વર્ક ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતે બંધ બારણે ગોઠવણ ચાલી રહી હતી, ત્યારે ભાંડો ફૂટી જતા હવે ગ્રામ પંચાયત તરફથી મંજૂરી ન આપી હોવાનું સરપંચ દ્વારા જણાવ્યું હતું.

મોટી પાનેલી ગ્રામ પંચાયતમાં અનેક વિવાદો સામે આવી ચૂક્યા છે. જેના પરિણામે વખતોવખત સ્થાનિક ગ્રામજનો તેમના જ ગામના વતની અને વર્તમાન સમયના ભાજપના ધારાસભ્ય ડો. મહેન્દ્ર પાડલીયા ઉપર વારેવારે રોષ ફેલાવી રહ્યા છે, અને તેમના દ્વારા ખોટી રીતે દખલગીરી કરી મામલો બગાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોવાનું પણ ગ્રામજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું.

ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામની વાત કરવામાં આવે તો મોટી પાનેલી ગામ ઉપલેટાથી 20 કિલોમીટર જેટલું અંતર ધરાવે છે. જેમાં આ ગામની વસ્તી અંદાજિત 14 હજાર જેવી છે. જેમાંથી 10 જેટલા મતદારો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જેમાં અહીંયા બે જેટલી તાલુકો પંચાયતની બેઠકો છે અને એક જીલ્લા પંચાયતની બેઠક છે, ત્યારે અહીંયા આ જગ્યા ઉપર અંદાજીક એકાદ અઠવાડિયા પહેલા શરૂ થયું છે ત્યારે આ પહેલ અહીંયા ખુલ્લી ગટરો આવેલ હતી. જેમાં આ જગ્યા પર કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી વગર અને વર્ક ઓર્ડર વગર કામ શરૂ થતા વિવાદ સર્જાયો છે અને સાથે જ જે પણ કામ થઈ રહ્યું હતું, તે નબળું અને હલકી ગુણવત્તાવાળું થતું હોવાના પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.

"મોટી પાનેલી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરફથી લેખિત રજૂઆત મળી છે. જે બાબતે અમારા તરફથી આ મામલે જે કોઈ તપાસ કાર્યવાહી અને પગલાં લેવાના થશે કે તપાસવાની કામગીરી કરવામાં આવશે તે આગળના દિવસોમાં કરાશે અને તે બાબતમાં જે કોઈ સત્ય હકીકત હશે તે મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - આર.એમ. ત્રિવેદી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઉપલેટા

