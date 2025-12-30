રાજકોટ: પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ બદલ ઉપલેટા તાલુકા ભાજપ ઉપપ્રમુખ કલ્પેશ ધંધુકિયા સસ્પેન્ડ
તાલુકા ઉપપ્રમુખ કલ્પેશ ધંધુકિયાને ઉપલેટા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ મયંક ધિંગાણી દ્વારા પક્ષમાંથી કાયમી માટે સસ્પેન્ડ કરી દેવાતા ખડભડાટ મચી ગયો છે.
Published : December 30, 2025 at 6:37 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ બદલ તાલુકા ઉપપ્રમુખ કલ્પેશ ધંધુકિયાને ઉપલેટા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ મયંક ધિંગાણી દ્વારા પક્ષમાંથી કાયમી માટે સસ્પેન્ડ કરી દેવાતા ખડભડાટ મચી ગયો છે.
ઉપલેટા તાલુકાના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શિસ્તભંગના મામલે કડક વલણ અપનાવતા તાલુકા ભાજપ ઉપપ્રમુખ કલ્પેશભાઈ ધંધુકિયાને પક્ષમાંથી કાયમી ધોરણે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. જવાબદાર હોદ્દા પર હોવા છતાં વિરોધ પક્ષના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવી તેમને ભારે પડી છે.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતીઓ અનુસાર, છેલ્લા કેટલાક સમયથી કલ્પેશ ધંધુકિયા કોંગ્રેસ સાથે આડકતરી રીતે સંપર્કમાં હોવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી. જો કે, ગતરોજ ઉપલેટા ખાતે યોજાયેલા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના એક જાહેર કાર્યક્રમમાં તેઓની પ્રત્યક્ષ હાજરીએ આ ચર્ચાઓ પર મહોર મારી દીધી હતી. આ કાર્યક્રમમાં કલ્પેશભાઈએ કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો, જેના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ભાજપ હાઈકમાન્ડ હરકતમાં આવ્યું હતું.
ભાજપની વિચારધારા અને શિસ્ત વિરુદ્ધ જઈને વિરોધ પક્ષનો ખેસ ધારણ કરવો એ ગંભીર શિસ્તભંગ ગણાય છે. આ મામલે ઉપલેટા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ મયંક ધીંગાણી દ્વારા સત્તાવાર પત્ર જાહેર કરીને તાત્કાલિક અસરથી હકાલપટ્ટી કરીને કલ્પેશ ધંધુકિયાને તેમના હોદ્દા અને પક્ષના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી કાયમી માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે. પક્ષના જવાબદાર હોદ્દેદાર હોવા છતાં વિપક્ષના મંચ પર દેખાવું એ પક્ષ સાથે દ્રોહ સમાન છે.
આ બાબતે ઉપલેટા તાલુકા ભાજપ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ મયંક ધિંગાણી દ્વારા આ નિર્ણયની જાણ રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ અલ્પેશભાઈ ઢોલરીયાને મોકલી દેવામાં આવી છે. આ બાબતે તેમણે જણાવ્યું છે કે, “ભારતીય જનતા પાર્ટી એ શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી છે. જો કોઈ પણ કાર્યકર કે હોદ્દેદાર પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરશે અથવા પક્ષના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે, તો તેની સામે આવા જ કડક પગલાં લેવામાં આવશે."
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની આગામી ચૂંટણીઓ અને રાજકીય સમીકરણો વચ્ચે ભાજપ દ્વારા લેવાયેલું આ પગલું અન્ય કાર્યકરો માટે પણ એક ચેતવણી સમાન માનવામાં આવે છે. કલ્પેશ ધંધુકિયાના સસ્પેન્શન બાદ હવે ઉપલેટાના રાજકારણમાં નવા સમીકરણો રચાય તેવી શક્યતા છે જો કે આવી કોઈપણ પ્રવૃતિ કરવામાં આવશે તો તેમની ઉપર પણ પગલાં લેવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું છે અને દાખલો પૂરો પડ્યો છે.3
આ પણ વાંચો: