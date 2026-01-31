ETV Bharat / state

રક્ષક જ ભક્ષક બનતા પિતાએ સંબંધની મર્યાદા ઓળંગી, પુત્રીની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીપૂર્વક અવારનવાર શરીર સંબંધ બાંધવાનું શરૂ કર્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
રાજકોટ: રાજકોટના ઉપલેટામાં 15 વર્ષની વયથી સતત ચાર વર્ષ સુધી પિતાએ મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને ઢોર માર મારી ધમકાવી હોવાની વિગતો સાથે ઉપલેટા પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરાયો છે.

રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં સમાજને શર્મસાર કરતી અને પિતા-પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને લાંછન લગાડતી એક અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. લોહીના સંબંધોને લજવતા આ કિસ્સામાં, એક નરાધમ પિતાએ પોતાની જ સગી પુત્રી પર છેલ્લા ચાર વર્ષ સુધી સતત દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

રાજકોટ: ઉપલેટામાં સગી પુત્રી પર પિતા આચરતો હતો દુષ્કર્મ, પોલીસે ફરિયાદ નોંધી કરી અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ભોગ બનનાર યુવતી જ્યારે માત્ર 15 વર્ષની હતી ત્યારથી તેની સાથે આ હેવાનિયત શરૂ થઈ હતી. રક્ષક જ ભક્ષક બનતા પિતાએ સંબંધની મર્યાદા ઓળંગી, પુત્રીની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીપૂર્વક અવારનવાર શરીર સંબંધ બાંધવાનું શરૂ કર્યું હતું.

આ નિંદનીય કૃત્ય છેલ્લા ચારેક વર્ષથી ચાલી રહ્યું હતું. એટલું જ નહીં, આરોપી પિતા માત્ર દુષ્કર્મ આચરીને અટકતો ન હતો, પરંતુ પુત્રીને ઢોર માર મારીને શારીરિક અને માનસિક રીતે અસહ્ય ત્રાસ પણ આપતો હતો. પિતાના ડર અને સામાજિક બદનામીના ડરથી પુત્રી લાંબા સમય સુધી આ યાતના મૂંગા મોઢે સહન કરતી રહી હતી.

આખરે, અત્યાચારની હદ વટાવી જતા પીડિતાએ હિંમત એકઠી કરી અને ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેણે પોલીસ સમક્ષ પોતાની કરુણ આપવીતી વર્ણવતા પિતા વિરુદ્ધ સનસનીખેજ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે પીડિતાની ફરિયાદના આધારે આરોપી પિતા વિરુદ્ધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ ઘટના બહાર આવતા ઉપલેટા પંથકમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે અને લોકો દ્વારા આવા નરાધમ પિતા પર ફિટકાર વરસાવવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસે હાલ આરોપીની ધરપકડ કરવા અને પીડિતાની મેડિકલ તપાસ કરાવવા સહિતની તપાસની તજવીજ શરૂ કરી છે. આ કૃત્યથી સમાજ ઉપર લાંચન લગાવનાર પિતા ઉપર લોકો ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે ત્યારે કહી શકાય કે ઘરમાં દીકરીઓ પણ હવે સુરક્ષિત નથી તેનું આ વધુ એક ઉદાહરણ છે.

આ ફરિયાદ અંગેની તપાસ ચલાવનાર અને ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. બી.આર. પટેલનો ટેલીફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો. જેમાં આ મામલાની તપાસ તેમના દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે અને જેમની સામે ફરિયાદ નોંઘી છે. તેમની અટકાયત કરી લીધેલી છે અને આ બાબતમાં મેડિકલ તપાસ તેમજ વધુ પૂછપરછ અને તપાસની કાર્યવાહી હાલ ચાલી રહી છે તેવું જણાવ્યું છે.

સંપાદકની પસંદ

