PM મોદી રાજકોટમાં બે દિવસીય વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે, કાર્યક્રમના પગલે તંત્ર લાગ્યું બ્યુટિફિકેશનના કાર્યમાં
બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદી આવતીકાલે એટલે કે, 11 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં બે દિવસીય વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે
By ANI
Published : January 10, 2026 at 10:42 AM IST
રાજકોટ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી એટલે કે, 10 જાન્યુઆરીથી ગુજરાતના બે દિવસના પ્રવાસે આવી રહ્યાં છે. ત્યારે આ બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ આવતીકાલે એટલે કે, 11 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં બે દિવસીય વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. પીએમ મોદીની મુલાકાત અને રાજકોટમાં આયોજીત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સને પગલે આ વિસ્તારમાં બ્યુટીફિકેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત આ વિસ્તારની સુંદરતા વધારવા માટે રસ્તાની બાજુની દિવાલો પર વિવિધ આકર્ષક ચિત્રો દોરવામાં આવી રહ્યાં છે.
કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC)ની આ બીજી આવૃત્તિ છે. આ પરિષદ 10 થી 12 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજકોટમાં યોજાશે, અને 10 થી 13 જાન્યુઆરી દરમિયાન તે જ સ્થળે યોજાનાર વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પ્રદર્શન (VGRE) પણ યોજાશે, એમ એક આધિકારીક યાદીમાં જણાવાયું છે.
From the heart of Saurashtra to the global stage, Rajkot stands ready to host ideas, industries, and aspirations.— Vibrant Gujarat (@VibrantGujarat) January 10, 2026
As regions converge and ambitions take centre stage, VGRC 2026 opens tomorrow, connecting local strengths with global opportunities.#VibrantGujarat #VGRC… pic.twitter.com/jqWPZSne8O
આ કાર્યક્રમ સમગ્ર પ્રદેશના ઉદ્યોગો, MSME, સરકારી સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગસાહસિકો માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. VGRCની આ આવૃત્તિ કચ્છની સીવીડ ખેતીમાં વધતી સફળતાને પ્રકાશિત કરશે. કચ્છના દરિયાકાંઠાથી દેવભૂમિ દ્વારકા નજીકના ઊંડા પાણી સુધી, 430 કિમીના પટમાં દરિયાઈ શૈવાળની ખેતી ઝડપથી વિકસતા ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી રહી છે, જે દરિયાકાંઠાની આજીવિકાને વેગ આપે છે અને ભારતના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવે છે.
દરિયાઈ શૈવાળ એક પ્રકારનો શેવાળ છે જેનો ઉપયોગ સદીઓથી ખોરાક અને ઔષધીય હેતુઓ માટે કરવામાં આવે છે. દરિયાઈ શૈવાળ વિટામિન, ખનિજો (ખાસ કરીને આયોડિન), ફાઇબર અને એન્ટીઑકિસડન્ટોથી ભરપૂર છે, જે આંતરડાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો, હૃદય સ્વાસ્થ્ય, થાઇરોઇડ કાર્ય અને સંભવિત વજન વ્યવસ્થાપન જેવા ફાયદા પૂરા પાડે છે. તેનો ઉપયોગ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ખોરાક અને કાર્યાત્મક ઘટક તરીકે થાય છે, જે સોજા મટાડે, કેન્સર વિરોધી અને રક્ત શર્કરાના નિયમન માટે ફાયદાકારક સંયોજનો પૂરા પાડે છે.
ગુજરાતમાં દરિયાઈ શૈવાળનું ઉત્પાદન સતત વધી રહ્યું છે, અને તે દરિયાકાંઠાના સમુદાયો માટે એક મહત્વપૂર્ણ જીવનરેખા તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. ચોમાસામાં માછીમારી પર પ્રતિબંધ દરમિયાન, શેવાળની ખેતી આવકનો નોંધપાત્ર સ્ત્રોત પૂરો પાડે છે. 2023-24માં, ફક્ત કચ્છમાં 14 ટન શેવાળની ખેતી કરવામાં આવી હતી. મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો ખેતી અને સૂકવણી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા દર મહિને ₹12,000 થી ₹18,000 કમાય છે.
આ ક્ષેત્ર પર્યાવરણીય રીતે ટકાઉ અને કામ શોધતી યુવા પેઢીઓને આકર્ષે છે અને પરંપરાગત માછીમારી પર દબાણ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, એમ પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે. આ વૃદ્ધિને ટેકો આપવા માટે, દરિયાકાંઠાના સમુદાયોને સીવીડ ખેતીમાં તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં, કચ્છના 17 ગામોના લોકોને તાલીમ મળી છે, અને કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને મોરબીમાં નિયમિત તાલીમ સત્રો યોજવામાં આવે છે.