રાજકોટ: ક્ષત્રિય યુવકની હત્યા મામલે ફરાર બે આરોપી ઝડપાયા, તો રેન્જ IGએ 4 પોલીસકર્મીને કર્યા સસ્પેન્ડ

40 વર્ષીય ક્ષત્રિય યુવકની હત્યા મામલે ફરાર બંને આરોપીઓને પોલીસે આખરે દબોચી લીધા છે, બીજી તરફ આ મામલે 4 પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 8:05 AM IST

રાજકોટ: પડધરીના ખાખડાબેલામાં રહેતા અને રાજકોટમાં વાહન લે-વેંચ અને સીઝરનો વ્યવસાય કરનાર 40 વર્ષીય યુવરાજસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ જાડેજા નામના યુવાનની ખાખડાબેલા ગામ નજીક હત્યા નીપજાવવામાં આવી હતી. આ ઘટનાના 24 કલાક બાદ પણ બંને આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર રહેતા રાજકોટ રૂરલ પોલીસ પર ગંભીર સવાલો ઉઠ્યા હતાં, બીજી તરફ મૃતકના ગામમાં આ ઘટનાને લઈને ઘેરા પડઘા પડ્યા હતાં.

મળતી વિગતો અનુસાક પડધરીના ખાખડાબેલા ગામે રહેતા અને રાજકોટમાં અયોધ્યા ચોક પાસે વાહન સીઝીંગનો વ્યવસાય કરનાર યુવરાજસિંહ અનિદ્ધસિંહ જાડેજા નામના યુવાન પર ગત બુધવારે રાત્રીના અજાણ્યા શખ્સોએ ખાખડાબેલા ગામ નજીક રોડ પર તેમની કારને આતંરી હતી અને તેમની ઉપર છરીના આડેધડ ઘા ઝીંકી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

રાજસ્થાનમાં નાસી જાય તે પૂર્વે આબુ બોર્ડર પરથી આરોપીને દબોચી લીધા
દરમિયાન પોલીસને માહિતી મળી હતી કે, ખાખડાબેલા ગામ નજીક રોડ પર એક વ્યક્તિ લોહીલુહાણ હાલતમાં પડ્યો છે. જેથી પડધરી પોલીસ મથકના પીઆઇ એમ.જી. ચૌહાણ સહિતનો સ્ટાફ તાકીદે અહીં પહોંચ્યો હતો. પોલીસે અહીં આવી જોતા યુવરાજસિંહ લોહીથી લથબથ હાલતમાં તેમની કાર નજીક પડ્યા હતાં. તેમને હોસ્પિટલે લઈ જવાતા તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કરી તેમના મૃતદેહને પીએમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.

હત્યાના આ બનાવને લઈ પડધરી પોલીસમાં મથકના સ્ટાફ ઉપરાંત રાજકોટ ગ્રામ્ય એલસીબીની ટીમે પણ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં એવી ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી હતી કે, મૃતક યુવરાજસિંહે વર્ષ 2024માં પડધરી પોલીસ મથકમાં મહેન્દ્રસિંહ રણજીતસિંહ જાડેજા અને યશપાલસિંહ રસિકસિંહ જાડેજા તથા અજયસિંહ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ- પોકસોની કલમ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. ફરાર આરોપીઓ મહેન્દ્રસિંહ અને યશપાલસિંહ વખતો વખત મૃતક યુવાનને આ કેસમાં સમાધાન કરી લેવા માટે કહેતા હતા. પરંતુ યુવાન સમાધાન કરવા માટે તૈયાર ન હોય જે બાબતનો ખાર રાખી બંને આરોપીઓએ યુવાનની હત્યા કરી હોવાનો આરોપ છે.

પડધરીના ખાખડાબેલાના યુવરાજસિંહ જાડેજાની હત્યા કરનાર મહેન્દ્રસિંહ અને યશપાલસિંહ રાજસ્થાનમાં નાસી જાય તે પૂર્વે રૂરલ પોલીસે ઝડપી લીધા. રૂરલ એસ.પી. વિજયસિંહ ગુર્જર તથા ધોરાજીએ એસ.પી. સીમરન ભારદ્વારના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી એ.બી. જાડેજા તથા એલસીબીના વિરભદ્રસિંહ સહિતની ટીમે આબુ બોર્ડરથી બન્ને આરોપીને દબોચી લીધા હતા.

બીજી તરફ આ મામલે પડધરી પોલીસની બેદરકારી સામે આવતા પડધરીના તત્કાલીન મહિલા પીઆઇ. એસ.એન. પરમાર તથા એચ.એન. રાઠોડ, પી.એસ.આઇ. વાળા તથા એ.એસ.આઇ. ભગીરથસિંહ જાડેજાને રેન્જ આઇજી નિર્લપ્તરાયે સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. હાલમાં સસ્પેન્સન્સમાં રહેલ પીઆઈ એસ.એન.પરમારને ફરીવાર રી-સસ્પેન્ડ કર્યા હતાં. જે લગભગ ગુજરાત પોલીસના ઈતિહાસમાં આ પહેલી વખત બન્યું હશે કે એક જ અધિકારી બે-બે વખત સસ્પેન્ડ થયાં હોય.

