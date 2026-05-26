રાજકોટ TRP અગ્નિકાંડના 2 વર્ષ: તમામ આરોપીઓ જામીન પર બહાર, ન્યાયની રાહ જોતા 27 મૃતકોના પરિજનોએ શું કહ્યું?

તા.25 મે 2024ની સાંજે રાજકોટના નાના મવા રોડ નજીક સયાજી હોટલ પાછળ આવેલ ટીઆરપી ગેમઝોનમાં આગ લાગતા 27 લોકોના મોત થયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 8:00 PM IST

રાજકોટ: 25 મે 2024ની સાંજે 5 વાગ્યા આસપાસ કાલાવડ રોડ અને નાના મવા રોડ વચ્ચે આવેલ સયાજી હોટલ પાછળ ટીઆરપી ગેમઝોનમાં અચાનક આગ લાગતા વાતાવરણમાં ધુમાડા સાથે મરણ ચીસોમાં છવાઈ ગઈ હતી. 27 લોકો જીવતા સળગી ગયા હતા. રાજકોટે પહેલા ક્યારેય આવી હોનારત જોઈ નહોતી. સમગ્ર શહેરમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી. મૃતકોના ચહેરા ઓળખી શકાય એમ નહોતા. શરીર સળગીને ભડથા થઈ ગયા હતા. ડીએનએ સેમ્પલ મેચ કરી મૃતદેહના પોટલાં સોંપવામાં આવ્યા હતા.

આજે આ ઘટનાને 2 વર્ષ પૂર્ણ થયા. જોકે હજુ તારીખ પે તારીખ પડી રહીં છે. તમામ આરોપીઓ જામીન મુક્ત થઈ ગયા છે. પણ ડે ટુ ડે સુનાવણી હજુ શક્ય બની નથી. જેથી સવાલ ઉઠવો વ્યાજબી છે કે, આમાં ઢીલ કોની?

બનાવ બન્યો ત્યારે શરૂઆતમાં સરકાર પક્ષે ઉતાવળ દર્શાવી, ફટાફટ તપાસ થઈ ગઈ, ધડાધડ ગુના દાખલ થયા. એક બાદ એક આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ, ગણતરીના દિવસોમાં જ ચાર્જશીટ ફાઈલ થઈ ગઈ. હવે શું થયું? ચર્ચાસ્પદ કેસોમાં સરકાર ધડાધડ કાર્યવાહી કરાવે છે, ગણતરીના દિવસોમાં સજાનો હુકમ પણ થઈ જાય છે, પણ આ કેસમાં અધિકારીઓની સંડોવણી છે એટલે વિશેષ કેસ બન્યો છે? તેવો સવાલ પણ ઉઠે છે.

શું હતો સમગ્ર કેસ?
સમગ્ર કેસની વિગત જોઈએ તો, તા.25 મે 2024ની સાંજે રાજકોટના નાના મવા રોડ નજીક સયાજી હોટલ પાછળ આવેલ ટીઆરપી ગેમઝોનમાં આગ લાગતા 27 લોકોના મોત થયા હતા અને ત્રણેક લોકોને ઇજા થઇ હતી. જે અંગે પોલીસે ફરિયાદી બની ફરિયાદ નોંધી હતી. આ બનાવમાં 16 આરોપી સામે ગુનો દાખલ થયો છે.

TRP અગ્નિકાંડના આરોપીઓ

(1) ધવલ ઠકકર (ધવલ કોર્પોરેશનના પ્રોપરાઇટર), રેસવે એન્ટરપ્રાઇઝના ભાગીદારો

(2) અશોકસિંહ જાડેજા,

(3) કિરીટસિંહ જાડેજા,

(4) પ્રકાશચંદ હીરન,

(5) યુવરાજસિંહ સોલંકી

(6) રાહુલ રાઠોડ, ગેમઝોન મેનેજર

(7) નીતિન લોઢાજૈન, રાજકોટ મહાનગર પાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર

(8) મનસુખ સાગઠીયા, આસિસ્ટન્ટ ટીપીઓ

(9) ગૌતમ જોષી, આસિસ્ટન્ટ ટીપીઓ

(10) મુકેશ મકવાણા, કાલાવડ રોડ ફાયર સ્ટેશનના ફાયર સ્ટેશન ઓફિસર

(11) રોહીત વિગોરા, ટીપી શાખાના આસિસ્ટન્ટ એન્જીનિયર

(12) જયદીપ ચૌધરી

(13) રાજેશ મકવાણા, ચીફ ફાયર ઓફિસર

(14) ઇલેશ વાલા ખેર, ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફીસર

(15) ભીખા ઠેબા

(16) મહેશ રાઠોડ

જેમાં અગ્નિકાંડના બનાવમાં પ્રકાશચંદ હીરનનું મોત થયું હતું. જેથી બાકીના 15 આરોપીની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ બાદ જેલ હવાલે કરાયા હતા. જેમાંથી હાલ તમામ આરોપી જામીન પર છૂટી ગયા છે.

જોકે મૃતકોના પરિવારમાં આજે પણ શોક છવાયેલો છે. પોતાના વ્હાલસોયાને ગુમાવનાર પરિવાર હજુ પણ ન્યાય માટે તરસી રહ્યો છે. સરકાર પક્ષે જ ડે ટુ ડે સુનાવણીની માંગ કરાઈ હતી. કોર્ટમાં અરજી પણ થઈ હતી. જોકે આ અરજીના લાંબા સમય બાદ પણ કેસ ઝડપી ચલાવવા ડે ટુ ડે સુનાવણી શક્ય બની નથી.

ભોગ બનનારના વકીલ નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, પહેલા ખાનગી સાક્ષીઓને તપાસી લેવા જોઈએ જેથી કરીને તેમને લોભ લાલચ કે ધાક-ધમકી આપીને કોઈ ફોડી ન શકે. ઉપરાંત જે સાક્ષીની જુબાની લેવાની બાકી છે તેઓને રક્ષણ આપવું જોઈએ. ઝડપી કેસ ચલાવવા માટે સરકારે હાઇકોર્ટને વિનંતી કરી હતી અને હાઇકોર્ટે અત્રેની કોર્ટમાં સુચના આપી છે.

વકીલ સુત્રોએ જણાવ્યું કે, હાલમાં આ કેસમાં પીએમ કરનાર ડોક્ટરોની જુબાની નોંધવામાં આવી રહી છે. છ પૈકી એક ડોક્ટર મુદતોમાં હાજર થતા નહોતા. તેઓ વોટ્સઅપ વીડિયો કોલ મારફત જોડાયા હતા ત્યારે જજે કહ્યું હતું કે, હવેની મુદતે તમે હાજરી નહીં આપો તો 50,000નો દંડ કરીશ. આ કેસમાં કુલ 15 આરોપીઓ છે. જુદા જુદા આરોપીઓ જુદી જુદી વખતે મુદ્દતો માંગે છે. આ કારણે પણ કેસ લાંબો ચાલી રહ્યો છે.

જ્યારે આગની ઘટનામાં પોતાના ભાઈને ગુમાવનાર તુષારે કહ્યું કે, અમારા દ્વારા 14 મુદ્દા ગૃહમાં આપ્યા હતા, પરંતુ એક પણ મુદ્દા પર અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું નથી. ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડના દરેક આરોપી જામીન પર છૂટી ગયા છે. એ કેસના સાક્ષીઓને પણ ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે, અત્યારે અમારું ઘર ખાલી ખાલી લાગે છે મારા પપ્પાનું નિધન થયું અને ભાઈ પણ મેં ગુમાવ્યો છે.

તો આ કેસમાં શરૂઆતથી ભોગ બનનાર વતી કેસ લડી રહેલા એડવોકેટ સુરેશભાઈ ફળદુએ જણાવ્યું કે, આ કેસમાં જજો બદલતા રહ્યા છે. કોર્ટ સ્થિર થાય તો કેસ ઝડપી ચાલે તેમ છે. જોકે, અન્ય બનાવો જેવા કે, તક્ષશિલા કાંડ, હરણી કાંડની સરખામણીમાં ટીઆરપી ગેમઝોન કેસમાં કાર્યવાહી થઈ છે. કેસ પુરાવા ઉપર છે. પીએમ કરનાર પાંચ ડોક્ટરની ઝૂબાની લેવાઈ છે. છઠ્ઠા અને અંતિમ ડોક્ટરની ઝૂબાની બાકી છે. આશા છે કે, આગામી દિવસોમાં આ કેસ ઝડપથી ચાલશે.

TRP અગ્નિકાંડમાં મૃતકોના નામ

  • જીજ્ઞેશ કાળુભાઈ ગઢવી (ઉ.૩૪)
  • સ્મિત મનીષભાઈ વાળા (ઉ.૨૨)
  • સત્યપાલસિંહ છત્રપાલસિંહ જાડેજા (ઉ.૨૧)
  • સુનીલ હસમુખભાઈ સિદ્ધપુરા (ઉ.૩૦)
  • આશાબેન ચંદુભાઈ કાથડ (ઉ.૧૯)
  • હિમાંશુ દયાળજીભાઈ પરમાર (ઉ.૨૦)
  • ઓમદેવસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ ગોહિલ (ઉ.૩૬)
  • વિશ્વરાજસિંહ જશુભા જાડેજા (ઉ.૨૪)
  • સુરપાલસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા (ઉ.૨૨)
  • નમ્રદીપસિંહ જયપાલસિંહ જાડેજા (ઉ.૧૯)
  • જયંત અનિલભાઈ ઘોરેચા (ઉ.૪૫)
  • ધર્મરાજસિંહ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા (ઉ.૧૨)
  • વિરેન્દ્રસિંહ નિર્મળસિંહ જાડેજા (ઉ.૪૦)
  • દેવાંશી (દેવશ્રી) હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા (ઉ.૧૨)
  • રાજભા પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ (ઉ.૧૫)
  • નિરવ રસીકભાઈ વેકરીયા (ઉ.૨૦)
  • શત્રુઘ્નસિંહ શક્તિસિંહ ચુડાસમા (ઉ.૨૫)
  • વિવેક અશોકભાઈ દુસારા (ઉ.૨૮)
  • ટીશા અશોકભાઈ મોડાસિયા (ઉ.૨૪)
  • કલ્પેશ પ્રવીણભાઈ બગડા (ઉ.૨૨)
  • ખ્યાતિ રતિભાઈ સાવલિયા (ઉ.૨૮)
  • ખુશાલી વિવેકભાઈ દુસારા (ઉ.૨૪)
  • હરિતા રતિભાઈ સાવલિયા (ઉ.૨૫)
  • મિતેશ બાબુભાઈ જાદવ (ઉ.૩૦)
  • પ્રકાશચંદ કનૈયાલાલ હિરણ (ઉ.૪૫)
  • મોનુ કેશવ ગૌંડ (ઉ.૨૧)
  • અક્ષય કિશોરભાઈ ઢોલરીયા (ઉ.૨૮)

TRP અગ્નિકાંડનો ઘટનાક્રમ

  • 25/5/2024: ગેમઝોનમાં આગ લાગતા 27 લોકો જીવતા સળગી ગયા અને મોતને ભેટ્યા.
  • 26/5/2024: પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી કેટલાક લોકોની પૂછપરછ શરૂ કરી.
  • 27/5/2024: બનાવના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં પડતા હાઈકોર્ટે સુઓમોટો લઈ સુનાવણી કરી. જેથી RMCના 8 અધિકારી સસ્પેન્ડ થયા અને મનપા અને પોલીસ કમિશનરની બદલી થઈ ગઈ.
  • 29/5/2024: ગુનામાં ગેમઝોન સાથે સંકળાયેલા યુવરાજસિંહ સોલંકી, નીતિન લોઢા જૈન અને રાહુલ રાઠોડની ધરપકડ કરાઈ.
  • 31/5/2024: RMCના ઈજનેરો ગૌતમ જોશી, મુકેશ મકવાણા, મનસુખ સાગઠીયાની ધરપકડ થઈ.
  • 6/6/2024: ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર ભીખા ઠેબા સામે ACBમાં અપ્રમાણસર મિલ્કત હેઠળ ગુનો નોંધાયો.
  • 7/6/2024: કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની સંડોવણી સ્પષ્ટ થયા બાદ ક્રાઈમ બ્રાંચે તત્કાલીન ભાજપ કોર્પોરેટર નીતિન રામાણીની પુછપરછ કરી હતી.
  • 9/6/2024: ટીપીઓ મનસુખ સાગઠીયા સામે ખોટા દસ્તાવેજ પોલીસ સમક્ષ રજૂ કરવાની અને મિનિટ્સ બુકમાં ચેડાં કરી પુરાવાનો નાશ કરવાની વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ.
  • 11/6/2024: મનપાના ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર ભીખા ઠેબાને સસ્પેન્ડ કરાયા.
  • 16/6/2024: એટીપીઓ રાજેશ મકવાણા અને જયદિપ ચૌધરીની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી.
  • 19/6/2024: એસીબીએ મનસુખ સાગઠીયા સામે અપ્રમાણસર મિલકત અંગે ગુનો નોંધ્યો.
  • 22/6/2024: મનપાના ચીફ ફાયર ઓફિસર ઈલેશ ખેર અને ડે. ચીફ ફાયર ઓફિસર ભીખા ઠેબા તેમજ ગેમઝોનમાં વેલ્ડિંગ કામ કરનાર મહેશ રાઠોડની ધરપકડ કરાઈ હતી.
  • 23/7/2024: એસીપી ભરત બસીયાના વડપણ હેઠળ રચાયેલી ખાસ કમિટીએ તપાસ પૂર્ણ કરી, કોર્ટમાં 365 સાક્ષીઓના નિવેદન સાથેનું ચાર્જશીટ ફાઈલ કર્યું હતું.
  • 17/7/2025: ચાર્જશીટ થયાના 1 વર્ષ બાદ અને ઘટનાના 418માં દિવસે સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા આરોપીઓ સામે ચાર્જફ્રેમ કરવામાં આવી હતી.
  • 3/12/2025: આ તારીખ સુધીમાં એક બાદ એક તમામ 15 આરોપીઓ જામીન મુક્ત થઈ ગયા હતા
  • 22/5/2026: આજની તારીખે કેસની સ્થિતિ જોઈએ તો બે વર્ષ બાદ મુદ્દતો મુજબ હાલ સુધી સુનાવણી ચાલી રહીં છે. 22/5/2026એ મુદ્દત હતી જેમાં આગામી મુદ્દત 12/6/2026 નક્કી થઈ છે.

